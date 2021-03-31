長賜號脫困 但口袋的錢也飛了？股市憂「這件事」恐成真…

【文．林信男】

由長榮海運運營、長約400公尺的大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），在埃及蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一周後，29日終於重新浮起脫困，讓運河得以恢復開放，解除了這場「卡船」危機。

值得注意的是，長賜號擱淺期間造成的「大塞船」，嚴重衝擊全球貨櫃船運，即使「卡船」危機解除，諸多後遺症，可能才剛揭開序幕，從消費者口袋裡的錢、全球供應鏈，到金融市場走勢，恐怕都難逃影響。

「卡船」發生前 全球供應鏈就已逼近極限

海上貿易占全球貿易量的80%以上，其中，有12%的貿易，是從蘇伊士運河通過；據估算，經由蘇伊士運河帶動的貿易，占埃及國內生產毛額（GDP）的2%左右。

根據CNN分析，長賜號卡住蘇伊士運河，猶如阻斷全球貿易的一條大動脈，超過350艘貨輪被迫塞在此地，需耗時數日，才可能恢復正常運行。

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）估計，長賜號脫困後，約需6天，甚至更多時間，才能消化掉塞住的這些貨輪，而航運的恢復，恐怕要更久，「運河中斷已引發全球航運的積壓，搞不好要花上數周、數月，才能緩解。」

其實，早在「卡船」危機發生前，全球供應鏈就已逼近極限狀態，主因在於，新冠肺炎大流行，導致去年全球經濟活動近乎停擺，之後隨著疫苗問世，各國經濟陸續解封，瞬間反彈的貿易量，讓業者難以招架，甚至連貨櫃都搶不到，運費也隨之飆漲。

海運成本大增 恐轉嫁至消費者身上

本次水路中斷，導致相關供應鏈成本大增數十億美元；由標普全球普氏（S&P Global Platts）數據可得知，與去年6月相比，船運一個40呎貨櫃的平均成本，已暴漲超過3倍。

根據標普全球市場情報部門Panjiva（S&P Global Panjiva）估算，今年2月，美國海運商品進口運輸成本，共計約52億美元，但2020年同期，僅約20億美元。

海運成本居高不下，走空運，更划不來，因為空運成本更高。報導稱，當企業成本只增不減時，不久的將來，這些成本恐怕會轉嫁至消費者身上，觀察商品售價，就可看出此趨勢。

Panjiva研究分析師羅傑斯（Chris Rogers）表示，現階段，這些成本都還存在於供應鏈中，但「（成本）被轉嫁給消費者，是無法避免的，只是時間問題而已。」

華爾街最擔心的通膨率 或將面臨上行壓力

荷蘭國際集團（ING）經濟學家柯寧斯（Joanna Konings）分析，依賴進口零組件的商品，成本會更高；在此同時，若進口商品成本大增、難以取得，可能會給國內生產商，更多調漲價格的空間。

假設物價攀升，投資人最在意的通膨率，就會面臨上行壓力，或許會使美國聯準會（Fed）提前採取升息措施（意味著資金派對告終），讓華爾街惡夢成真（nightmare scenario for Wall Street）。

整體來看，長賜號「卡住」蘇伊士運河的意外，不僅造成全球海運一陣慌亂、缺櫃窘境加劇，通膨疑慮也再度升溫。

正如美國供應鏈管理協會（Association for Supply Chain Management）策略與聯盟執行副總裁肯特（Douglas Kent）所言，「我們或許會歡慶貨輪脫困、蘇伊士運河解封，但，這恐怕還不是故事的結局。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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