鴻海號召打群架！上千家夥伴+1攻電動車 但「2件事」讓劉揚偉好煩惱

【文．林韋伶】

鴻海集團在宣布大舉進攻電動車領域後，外資用資金投下信任票，推著鴻海股價寫下11年新高。

在30日法說會中，法人最好奇的也是鴻海在電動車領域的發展，鴻海董事長劉揚偉回應，「人力與原物料，是我目前看到發展鴻海電動車最大的障礙」。

「原本預期2024、2025年電動車才會起飛，但現在看起來可能提前到2023年，也就是提前一年。」劉揚偉今天在法說會上這樣分享他對電動車產業的發展。

MIH獲上千會員支持 但缺人缺料讓劉揚偉好煩惱

自鴻海宣布成立電動車開放平台（MIH）後，會員增長的速度與幅度超乎預期，目前已經有上千會員廠商加入，劉揚偉認為這反應了會員對MIH的看好程度。

但背負會員高度期待的鴻海，目前還有兩大障礙需要排除。

當法人問到在鴻海推動電動車的過程中，是否有遇到哪些障礙，劉揚偉回應：「人力是我目前看到最大障礙，我們是否有足夠人力來應付、承接那麼高的市場需求，這是一個問題；另外，在製造電池的原物料方面，也是必須持續努力的方向。」

做電動車的Android 鴻海獲兩大車廠勢力肯定

進一步分析電動車對鴻海未來營運的重要性，劉揚偉指出將是主要成長動能之一，並說明面對全球市場，鴻海將推出電動乘用車以及電動巴士的共享動力底盤平台，搭配MIH夥伴及鴻海所提供的軟硬體供應鏈，提供給品牌客戶完整的整車設計、開發及生產服務，共同打造創新的造車商業模式。

劉揚偉說：「這個模式的優勢可以大幅縮短開發時程，同時節省新車研發所投入的成本。」

事實上，鴻海推出的MIH平台，如果以大家較熟悉的智慧型手機來比喻，就像是擁有開放系統的Android陣營。

鴻海指出，這套電動車的戰略與商業模式，目前已同時得到傳統車廠與新造車勢力的肯定，目前合作的品牌客戶，包括美國的Fisker、台灣的納智捷、中國大陸的拜騰等。

此外，鴻海除了扮演MIH聯盟催生者的角色，未來也將基於MIH平台發展電動車相關產品，尤其將聚焦電池、電機、電控與軟體這四大領域。

鴻海美國設EV產線有譜？ 劉揚偉：2022年中有答案

至於鴻海在美國設電動車工廠的進一步訊息，劉揚偉表示要到2022年6月底前，才會敲定要到美國或墨西哥設廠。

至於將需要多少資金，他預估若一個月做一萬台車，大約需要10億美金，目前在工廠產能的部份，以每月個一萬台的數目在規劃。

對於鴻海因為做的是製造業代工，造成毛利率偏低的情況，劉揚偉也向法人喊話，希望今年逐步將毛利率調升到7%，未來五年則將致力提升毛利率到10%的水位，他表示「希望我們能從製造的鴻海，變成技術的鴻海」。

2020年每股純益7.34元 配息4元

鴻海在法說會中也公布了去年財報，儘管合併營收創5.35兆元新高、年增0.28%，但受疫情影響，毛利率、營益率、淨利率「三率三降」，2020年每股純益7.34元，不但低於2019年的8.32元，也創下2001年來低點。

此外，鴻海董事會也通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利4元，盈餘配發率約54.5%。以今（30）日收盤價129.5元來計算，現金殖利率約3.09%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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