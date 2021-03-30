台積電零股股東衝新高！年輕人瘋台股有哪些迷思？謝金河曝「3大心法」

【文．蕭婷方】

2020年台股指數大漲28.6％，吸引眾多散戶及年輕人加入台股行列，使新進投資人數創下67萬人的史上新高，且30歲以下的年輕族群佔比高達4成。

年輕人大量進入股票市場，除了成交量驟升，週轉率、當沖占比也快速攀升。

年輕世代瘋買股票，要注意什麼才能避免「繳學費」？ 謝金河認為，應回歸基本功。

集保結算所最新統計，截至上周五（26日）台積電股東總數100萬69人新高，光是上星期就增加5.3萬多人！

不僅如此，同期台積電零股股東也增加至55.6萬人新高，一周就新增了三萬人。

財信傳媒董事長謝金河最新一集《數字台灣》中，邀請世新大學金融系副教授梁彥平與僑光科技大學財務金融系助理教授鄭廳宜，分享近期年輕人投資股票趨勢下的台股新趨勢，除了指出年輕人瘋股票的盲點與迷思，也針對本週起陸續接力上場的公司年報，提醒投資人注意要點。

過度強調技術面與籌碼面 「基本功」應再加強

鄭廳宜率先指出年輕人「大膽操作當沖」的比例高，也容易產生違約交割。假設股海中贏的機率為50％，且不考慮手續費、只考量千分之3的交易稅前提下，本金很快就會被過多的當沖次數抵銷。

梁彥平也直言，今年課堂上的年輕人在財經實務課程的學習意願、討論熱度確實提高不少，針對股票投資、期權賺賠的經驗，也熱於在社群媒體上分享。

「過度強調技術面與籌碼面，不是好的學習方向」

她也舉例，在智能投資課堂上，學生以程式編碼製作投資策略，包含籌碼面、基本面、技術面都要完整訓練，但學生挑選投資標的多從技術面與籌碼面，基本面相對不紮實，「多賺5~10％就跑、或只為了當沖標的」。

梁彥平提醒，基本面才是投資王道，惟年輕世代利用社群媒體討論股市趨勢，可以帶動學習與討論。

散戶投資盲點 「會漲股票一直賣、會賠的一直買」

針對初入股票市場初學者，謝金河點出散戶投資的盲點，提醒民眾基本面才是王道。

他表示，這幾波看到許多人進出頻繁，但有一個盲點，「散戶做股票是，賺一點差價就要賣，套牢反而不賣。」

謝金河直言，「賣的股票都是會漲的好股票，但兩三下淺嚐即止就賣，但買的壞股票都是業績差或是有狀況，卻在套牢後又捨不得賣，越套越深」。

「會漲的股票一直賣、會賠的一直賣，如果不知道基本面，後果是很淒慘的」。

謝金河：投資最深的底蘊是經營者思維

謝金河也分享自己的投資心法，「公司老闆是關鍵！」因為研究分析只能看表題，最深的底蘊是「經營者在想什麼」，就能看公司的長遠發展。

他研究公司時，若老闆沒有親自簡報，自己就不會太有興趣，若經營者親自說明經營方針，自己就會聚精會神了解內容，就可以掌握8~9成經營者的策略思維。

老謝強調，基本面涵蓋許多面向，包含公司基本財務、消息面也都應該要掌握。

公司年報陸續公佈 應注意EPS！

近期國內上市櫃公司將陸續公布2020年報，以及公布配息政策，投資人該如何分辨績優股？

謝金河指出，去年台灣上市櫃公司大賺2兆5千億元，為台股史上最高，股息派發也高達1兆6千億元，台股的基本面很強。

他認為，長期持有高殖利率的公司，就是好標的，例如台泥股價平均約40多元、分配3.5元，殖利率有8.3％以上，由於股價長期不太波動，短進短出、賺取價差的散戶較不熱衷，但殖利率長期持有10％以上，總結來看就是好標的。

此外，金融股殖利率通常也較高。

另外，要注意的是「每股盈餘（EPS）」。

謝金河舉例，日月光2019年配2元，去年每股盈餘6.47元，他如果今年配2元就不行，若4元以上就是亮點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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