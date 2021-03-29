鴻海最大中國對手股價腰斬！謝金河：被美國盯上後 投資人該小心了

立訊股價腰斬：紅色供應鏈拉警報！

去年8月，緯創，和碩聯合相繼把中國大陸的廠房賣給立訊，同一時間，可成也把泰州兩個廠賣給藍思科技，這個時候，台廠撤離中國的生產基地，成了熱門話題。大家都認為立訊在國家扶持下，將超越鴻海，成為全球最大組裝代工廠。而立訊股價正在日正當中，一鼓作氣漲到63.88人民幣，市值高達2625億人民幣，本益比超過60倍，市值直逼鴻海，產業界對立訊的未來充滿樂觀的期待。

把廠賣給立訊的緯創林憲銘與和碩的童子賢選擇了把賣掉立訊廠房的資金，換成了立訊的股票，而可成的洪水樹沒有買藍思的股票，把420億滙回台灣，如今出現不同的命運。和碩進出立訊的股票，上一次投資2772.13萬股，賣出有獲利，這回買人3984.52萬股，每股成本約53.03人民幣，而緯創則買入5639萬股，平均成本約53.2人民幣，這回立訊從63.88跌到31.9元人民幣，和碩，緯創帳面上的虧損都很可觀，立訊股價在很短的時間內腰斬，這個跌勢十分不尋常。

除了立訊大跌，藍思科技也從41.4跌到24.15人民幣，跌幅高達41.6%，還有聲控的歌爾從50.23跌到25.15元，歐菲光從23.63跌到8.02人民幣，這些一度漲幅驚人的蘋果供應鏈，這幾個月股價跌幅都很重。

在香港掛牌的兩家華為5G基地台供應商，一家是中國鐵塔，過去一年以來，股價從2.33跌到1.03港元，股價下跌55%，京信通信從3.99跌到1.97港元，股價也出現腰斬。這兩家都是華為基地台的供應商，似乎透露出不尋常的訊號。

大家很關注的中國半導體股，最有名的紫光股份從139.5跌到18.92人民幣，中芯國際從上市首日的95元跌到現在53.79元人民幣。半導體設備製造商中微公司股價從298跌到98.18元人民幣，聯發科投資的滙頂科技從388跌到107.07元人民幣，好在聯發科在高檔賣了不少。

今年以來，代表科技股的深圳A股及科創板都出現很重的跌幅，背後似乎透露出紅色供應鏈正在出現巨大的變化。值得關注的是，過去幾年，立訊用各種方法深入滲透到台灣的資本市場，最近宣德才被查出涉及內線交易，很多與立訊有盤根錯節關係的台灣企業，在美國注意到立訊後，可能要十分小心！

本文授權自今周刊，原文見此。

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