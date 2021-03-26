為何畢業後一堆人分手？ 他曝這些原因：抵不過現實 出社會後真的一大改變！

【張家麒 整理】

畢業就是愛情的墳墓？分手潮就是畢業那期間？

似乎學生時代的情侶，許多對出了社會後，往往最後都會走上分手一途，究竟為什麼？

有網友於《Dcard》上以標題「大學時期的情侶會走到最後嗎？」發文表示，「大學時期的情侶到底會不會走到紅毯呢？最近看到很多朋友快畢業就一堆情侶分手，難道畢業就一定會分手嗎？」

而原PO則探討幾種分手的原因，如以下：

忙碌

▲剛畢業進入職場，很多人把重心轉到工作上，可能會忽略另一半，或是對方不能接受這樣的改變。（圖：shutterstock）

畢業之後緊接著就業，因為還是新鮮人的關係，初入職場很多地方需要適應也不熟悉，可能忙碌到已經人喘不過氣；相較於學生時期，時間比較彈性自主的情況，真的差別很大。

學生情侶一畢業後，兩人紛紛踏入新的職場環境，為了適應生活步調的改變，常會讓人自顧不暇，因「忙不過來」而導致雙方聯絡頻率下降。當其中一方想努力維持戀情，但對方卻被壓縮的時間搞得心力交瘁、在LINE上頭的回應變得越來越少、只剩寥寥數語或貼圖，常讓人覺得心灰意冷，懷疑感情已經變質。

「如果這時另一半還奪命連環call，整天追問『為什麼又不回我訊息？』」原PO說明，這時候會讓人想要回到單身，無拘無束的日子，於是可能畢業後沒有多久，就結束了一段好幾年的感情。

研究所、做實驗

有些人選擇繼續升學，念研究所；在考研究所的當下很多人都會被分手，可能長時間讀書的壓力下，往往都沒辦法顧及另外一半，而導致分手。

而實驗室的那個例子，因為做實驗觀察的時間總是拉很長，又老是晝夜顛倒，無法有多餘的時間陪伴另一半，幾次爭吵後的結果，就是協議分手了。

新的交友圈

▲畢業之後，會面對嶄新的生活圈，也會認識新的朋友。（圖：shutterstock）

再來就是生活圈的改變；不論是踏入新的職場、學校，或是出國念書、工作，一定會認識更多不同的人。

生活圈被改變後，兩個人的共同話題也可能越變越少，共同的話題也可能逐漸搭不上，感情也有可能失溫；若是身邊有其他對象出現，就很容易有劈腿或情感出軌的可能，「自己另外一半突然沒什麼話題聊，就覺得好像沒什麼新鮮感，就有想分開的念頭！」

人生目標不同

有些分手的原因則是人生目標不同調，所以年輕的情侶在畢業之後，往往就協議分手。

像是繼續求學或是直接就業，再者也可能一畢業就結婚、或是回南部老家準備公職考試等，即使每對情侶曾經因為有共同的喜好才走在一起，但卻不一定有共同的人生目標。

原PO說明，其實「畢業」只能說是一個契機，並不是分手的原因。如同上述所說的「忙碌」、「遠距離」、「經濟因素」等，才是情侶分開的主因。沒有在適當的時機遇見適當的另一半，就可能無法走到終點，萌生「還是分手好了」的想法，所以任何一件雞毛蒜皮的事，都會演變成分手的主因，別再怪給「畢業」了。

「對方在人生的道路陪伴了自己，雖然最後也是迫於分開，都要感謝對方的付出！」原PO強調，畢業後的分手原因很多，常常並非是「彼此不夠成熟」、或「不夠相愛」的原因，只是兩個人都還有人生課題需要學習精進，才會受到這麼多的挑戰，相信彼此的人生在跨越了這些挑戰之後能更加圓滿。

▲分手的原因很多，即便走不到最後，也希望能夠抱持的祝福和感謝的心態祝福對方。（圖：shutterstock）

本文授權自今周刊，原文見此。

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