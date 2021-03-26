辦公室只剩滑鼠刪除內容的點擊聲 一名前微博審查員回想都害怕：為何我要逃離中國

【撰文 陳偉周】

一名中國前新浪微博審查員劉力朋，日前接受英國媒體BBC訪問，透露過去擔任審查員工作甘苦談，除了每天要閱讀10萬字訊息內容之外，從中挑出「敏感詞彙」，一天要刪除200條訊息。去年爆發新冠肺炎，中國控制內部訊息逐步加嚴，到處設置檢查站，他決定離開中國，去年舉家逃到美國定居。

「（離開中國時）直到飛機起飛的那一刻，一顆心都是懸著的；就像電影《逃離德黑蘭》一樣，在飛機終於起飛後心裏才踏實。」他說。

第一天工作報到：

辦公室非常機密 就像進入毒梟老巢

劉力朋接受外媒訪問指出，曾在民營企業從事網路審核工作近10年，其中2011至2013年間擔任過新浪微博審核編輯。劉力朋回憶，公司位於天津一棟高檔辦公室的17樓，第一天報到時，人資總經理，帶他在建築物內繞圈走，而不能從工作區域通過，沿途警告他不要往裡面瞧，「非常機密，就像是進入到毒梟的老巢一樣。」

「這個工作就像個審查工廠，一個流水線。」劉力朋回憶當時上班的情景，仍感到餘悸猶存：「每一個人都在一個格子間，屋裡沒有別的聲音，​​只聽到滾輪刷刷刷往下翻頁，時不時會停幾秒，然後就是游標噠噠噠的點擊聲，這是在刪除內容。如今回想有些可怕。」

他描述，新浪微博的內容審核員一共有120名，一共分為4組，大約23人一組，分為兩班。白班工時為11小時，晚班工時為13小時。為了維持24小時微博內容「滴水不漏」地被審查，交接班必須重疊，不能有空缺時間和紕漏。劉力朋強調，交班非常重要，否則就會出現空檔。

如何成為一名合格的審查員？

無須培訓，每一個中國人都理解「敏感詞」

劉力朋解釋，審核員不同於一般所熟知的網評員（俗稱「五毛」），前者是公司或平台聘用的管理員，執行平台的規範進行審查；而後者是中國當局利用體制內人員，如大專院校、高校，加上各種服刑人員組成，網評員執行中共的管控輿論的政治指令。

「審核員日常的工作除了審查政治言論以外，大部分是防濫用、防騷擾，所以他隱藏在一個看上去正常工作，但其實質就是管控輿論。」劉力朋說，與審核員對接的部門是網信辦和網警，政府部門甚至農業部都有權下令刪訊息。他表示，網信辦對他們審核員不放心，因此，會派駐聯絡員長駐公司，就近監控。

如何成為一名合格的審查員？劉力朋卻說，「沒有培訓和指導手冊！」他坦言，任何在中國出生長大，在中國受過基礎教育，大學畢業程度的中國人民，都理解中國版的政治正確、哪些是敏感詞，他強調：「在這方面中國的洗腦做的相當成功。」劉力朋舉例，「六四」和「法輪功」就是令當局頭痛的敏感詞，每天都有交班紀錄，留下一篇篇的「審查日誌」。

決定逃離中國的最後一根稻草

劉力朋描述逃離中國的原因，自從2020年3月爆發新冠疫情以來，中國對國內的訊息控制越來越嚴，到處都是檢查站，到處都要求刷手機掃個人碼，「沒有任何隱私，日趨惡劣的情況下我決定出走。」

去年成功逃到美國後，劉力朋擔心自己如果有一天被逮捕或遭遇不測，因此，他向外媒公開審查日誌，「透過我個人經驗，能讓更多人了解，在中國網路審查確實是存在的，每天都在真實發生的。」他說。

審查滴水不漏 中共網路監控的5組人馬

中共資訊戰研究學者何澄輝分析，中共對於網路言論控制無孔不入，以中共針對網路監控，分為五種人員：

第一種是「網路警員」，約有2~5萬人，負責巡視網路，搜集批判、顛覆政府等11種「有害」資訊，負責刪除網站。

第二種為俗稱「五毛」，政府付費兼職人員，在網路上帶風向，這是規模最大的網軍，約有25至30萬人。

第三種就是劉力朋所擔任的「審查員」，配合政府政策，民營社群媒體公司，必須設置「審查員制度」，負責巡視社群媒體上的言論。

第四種為「網路輿情管理師」，採取證照制度，一共分為五等級，參加考試後，人源主要來自官方媒體、公安部門，由政府派人培訓及考試，取得資格。

第五種就是中共黨員，何澄輝表示，2014年中共組織部要求黨員，必須使用微信及易信等社群軟體，名義上是促進黨員交流，實際上要打破同溫層，混在網路上非黨員的群體中，設法在網路上帶風向，影響言論。

何澄輝分析，中共的監控措施，替國家衍生出許多產業鍊，包含監視軟體、監視設備等。何澄輝表示，劉力朋並非個案，他出現的意義，證明中國是非常有組織、有系統地在監控網路世界。

本文授權自今周刊，原文見此。

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