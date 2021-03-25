一番話讓台積電跌逾3％ 英特爾為何豪砸200億美元蓋晶圓廠？

【文．林信男】

新官上任三把火！23日美股盤後，英特爾（Intel）執行長蓋爾辛格（Pat Gelsinger）首度於上任後，發表公開言論，宣布將斥資200億美元，在亞利桑那州，建立兩座晶圓廠，意味著英特爾將聚焦製造，而非委外生產。

上述這番被知名半導體產業分析師陸行之形容為「要跟台積電對幹」的言論，讓英特爾周二盤後股價一度大漲超過6.5%，今（24）日台積電（2330）股價則重挫逾3%，終場收在576元。

蓋爾辛格昨日透過一場線上演講，說明英特爾「IDM 2.0策略」（垂直整合製造模式／integrated device manufacturing），重申英特爾7奈米製程開發進展順利，並表達自行生產多數產品的期望。

成立全新獨立事業部門 提供晶圓代工服務

其中，最令台積電投資人在意的部分在於，英特爾宣稱將「建立世界一流的晶圓代工業務」，計畫成為美國、歐洲當地晶圓代工產能的主要供應商。蓋爾辛格在演說中透露，英特爾正在成立一個新的獨立事業部門，也就是「英特爾晶圓代工服務」（IFS，Intel Foundry Services）。

蓋爾辛格稱，IFS將結合領先的製程技術和封裝、在美國和歐洲的產能供應，以及為客戶提供世界級IP產品組合（包括x86核心以及ARM和RISC-V生態系統IP），與其他競爭對手做出區隔，且該計畫已獲得業界熱烈支持。

英特爾的簡報內容似乎暗示，包括亞馬遜、Google、微軟、高通等重量級公司，都可能成為該業務的客戶；值得注意的是，微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella），還透過一段影片，在蓋爾辛格的演說中現身，表達力挺之意。

美政府盼降低「對外依賴」 英特爾建廠有國安考量

對於英特爾為何高調宣布建廠，CNBC報導指出，此事有著國家安全層面的意涵；今年2月，美國總統拜登表示，將晶片製造業務外包，使美國更容易受到供應鏈中斷的影響，解決晶片短缺問題，是政府的當務之急。

2月下旬，拜登簽署一項行政命令，要求聯邦機構對包括半導體在內的關鍵領域供應鏈，進行為期100天的審查，強化其中較弱的環節，盼未來能降低對外部資源的依賴。

由英特爾對上述行政命令的回應可得知，英特爾認為，該行政命令有助強化「晶片美國製造法案」（CHIPS for America Act／美國國會於前總統川普任內所提出），其所提供的資金，可讓美國公司具備相對公平的基礎，與「獲得政府大量補貼的外國公司」，在全球市場上競爭領導地位。

英特爾亦稱，將和IBM進行研究合作，打造下一代邏輯與封裝技術，藉此「強化美國半導體產業競爭力，也是支持美國政府的重要舉措。」

對半導體產業投資不足 使美國創新優勢受損

民主黨聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）認為，英特爾的建廠計畫，證明與半導體製造相關的立法（指「晶片美國製造法案」），對經濟發展、國家安全，都有幫助，也確保了美國在創新上的領先地位。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）亦稱，英特爾這項投資，有利經濟和國安，「我們對（半導體）生產的投資不足，使美國的創新優勢受損，其他國家則從我們的案例中學到教訓，增加了對半導體產業的投資。」

蓋爾辛格提出的願景，似乎頗受投資人肯定，但，CNBC報導也提到，蓋爾辛格接手了一家面臨諸多挑戰的公司，英特爾「已失去在半導體製造方面的優勢，而此一優勢，已被其亞洲競爭對手（尤其是台積電）所占據。」

雖然蓋爾辛格在演說時強調，「英特爾回來了！舊英特爾已蛻變為新英特爾。」但，他所擘畫的藍圖，能否帶領英特爾走出一番新氣象？恐怕得先歷經一番長期抗戰，才能看見初步成果。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

深滬港股市回檔示警 謝金河：半導體股提前落入空頭，隱含深意

韭菜怕被收割？ 散戶號召「寄信」給台積電 要求調高配息！

女股神勇者不懼！ 謝金河：ARK看好科技股回檔再起 台股ADR止跌反彈

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】