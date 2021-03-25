股市波動、通膨預期都看「它」臉色 除美債殖利率必知的指標

美債殖利率牽動股市、通膨預期牽動美債殖利率，而油價漲跌則牽動著通膨預期。

於是，3月初的產油國會議透露的訊號，以及會後的外資解讀，必須關注。

至少到目前為止，通膨預期心理，成了今年以來左右金融市場的重要旋律。一套「景氣復甦、通膨加溫、美債殖利率升高、債市吸引力轉強，股市資金遭抽離」的推演劇本，投資人幾乎已經倒背如流，也持續緊盯這套劇本擴大上演的可能。

其中，美債殖利率固然是劇本裡的主角之一，但別忘了，驅動整套戲碼的源頭還是在於景氣復甦、通膨升溫；而要判斷景氣與通膨的溫度，油價則是必然指標。事實上，在今年1月美債殖利率快速上漲前，西德州原油現貨價就已先一步在去年12月中旬回到疫情爆發前水位。

在此之下，油價後市不僅攸關塑化類股、原物料基金表現，某種程度來說，金融市場波動也得看它臉色。看懂油價，成了投資者的重要功課之一。

兩產油國意外續打減產牌

對60美元支撐價做宣示

今年以來，原油價格先是搭著景氣復甦順風車強勢上漲，西德州原油從年初的每桶47.62美元左右，到3月上旬暴衝至66美元；但在進入3月中旬之後，卻又出現連續性的快速修正。究竟油價後市怎麼看？首先得回到3月初的OPEC+（石油輸出國家組織與其他產油盟國）部長會議。

3月4日的OPEC+部長會議，市場原先預期去年第2季以來的減產協議可能畫下句點，但結果堪稱出乎意料，沙烏地阿拉伯也宣示將延長每日減產100萬桶的政策至4月底，僅俄羅斯和哈薩克將每日微幅增產13萬及2萬桶。由於會議召開當時油價約在每桶60美元水位，因此，意外的減產協議，也被認為是OPEC+對油價「以60美元為支撐」的一次宣示。

對此解讀，保德信全球資源基金經理人楊博翔呼應表示，「以布蘭特原油來說，中東產油國財政均衡所需的油價，大約維持在每桶65美元左右。在這個前提下，OPEC+會盡可能使油價下檔支撐落在60美元。」

乘著原物料價格升溫，保德信全球資源基金近1季繳出12％以上報酬率，位居境內發行全球股票型基金第2名。他進一步解釋每桶「60到65美元」的重要性，「對頁岩油業者來說，這也是比較舒服的價格區間，能有現金流入，又不會引發大舉投資增產。」但他也強調，「就原油期貨的遠近期價差來看，目前的油價已經充分反映庫存消耗的展望，因此，油價腳步將從先前的急攻，轉向緩步上漲。」

緩步上漲會漲到哪？這部分可來看看部長會議之後的外資預估。花旗表示，2021年布蘭特原油價格可能達到每桶75美元，未來數月甚至可能達每桶80美元。摩根大通則預估布蘭特油價將在第2季上看每桶80美元，並將今年目標價上調為每桶67美元。高盛也在報告中，將第2季和第3季布蘭特油價預測，分別提高5美元至每桶75美元和80美元。

其中，高盛證券甚至在3月中旬油價下修後對外明示，「現在是逢低布局機會！」高盛用非常「基本面」的理由提出解釋，「我們推算，2月以來全球原油每日產量比需求短少約250萬桶……；從施打疫苗地區的需求指標來看，今年夏天的油價可望來到每桶80美元。」

但在楊博翔的預測中，80美元，或許也就是今年的天花板，「一旦油價飆破每桶80美元，將會對原油需求造成負面影響。例如18年時，過高的油價使新興市場抱怨難以負擔，進而削減了原油需求。」

盯頁岩油業動態、伊朗大選

原物料基金拉回分批買

「60有撐、80有壓」，看來這就是對油價今年展望的普遍共識；但在此之外，仍有兩項變數必須持續觀察，首先，是美國頁岩油業者動態。「美國頁岩油業者的動作還是得留意。」楊博翔指出，美國有許多小型頁岩油開發商，資本支出相對較不理性，可能在油價穩定後加大投資擴產，增加供給量，「從每周5公布的美國頁岩油新增鑽井數，可判斷未來頁岩油的產出水平，預估原油市場是否會出現供需失衡。」

另一個變數，是將在六月舉行的伊朗總統大選。一般認為，現任總統偏向鴿派，與美方重回談判桌的可能性大，但若現任總統連任失利，改由鷹派總統當家，則中東地緣政治的不確定性上升，可能會使油價急速上漲。

除了持續關注原油市場前景，投資人也須留意原油商品的操作方式。楊博翔表示，「原物料基金由於波動極大，並不適合作為長期投資的標的。基金持有期間應控制在半年至1年間，且不適合採用定期定額，而是在一至兩個月內，找幾個拉回的時間點，快速分批布局。」完成基金布局後，投資人更不能掉以輕心，必須密切關注市場訊號。「一旦關鍵指標出現結構性變化，投資人要有足夠決斷力立即出場。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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