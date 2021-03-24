吸千人排隊抽籤 中籤還要付10萬支票！台南、台中房市為何愈打愈熱？

【撰文 / 梁任瑋】

去年投資客大批搶房風波才平息，台南、台中竟然又現千人搶買預售屋場景！強勁買氣之下，不僅兩大造鎮龍頭沒在怕，又是什麼原因吸引民眾搶進場？

房市329檔期遭逢政府打炒房突襲，籠罩在愁雲慘霧中，但台南房市似乎「愈打愈熱」，依舊是市場焦點。3月13日，在政府打房的風頭上，遠雄建設在台南高鐵站區舉行建案「明日讚」抽籤會，吸引千人排隊，中籤者須支付10萬元支票，才能拿到「優先購買證明單」。此舉不僅造成輿論一片譁然，更被內政部盯上前往稽查。

「從沒見過這種盛況」 台南高鐵熱銷 20％客戶外地來

「客戶覺得10萬元擁有一個權利，就算不買退回，也沒有損失。」台南一位代銷業者私下透露，為了避免「紅單」爭議，遠雄明日讚以抽籤順序讓客戶挑選戶別，1人只有1戶機會，似乎刻意避免團購搶購爭議，並實施1年內不能換約的閉鎖期，沒想到還是引起風波。

遠雄明日讚並非第1個近期在台南熱銷的建案，在此之前，達麗建設就以迅雷不及掩耳的速度，完銷位於歸仁區、台南高鐵站前，總戶數高達560戶的預售案「國家強棒」，寫下台南房市有史以來銷售速度最快的紀錄。

國家強棒的最高紀錄，是由1位台南在地客戶所創。據悉，此人介紹了40位親朋好友購買，最高成交價是每坪23萬元，創了歸仁區房價新高。

「直到現在，還有客戶來問我們有沒有房子可以買？」負責操盤的國家強棒專案經理陳世勳，從事房地產業10餘年，去年3月被公司從台北調派至台南籌備推案，談起5個月前的瘋狂買氣，形容：「從沒見過這種盛況！」

「當時每天早上9點一開門，就有客人在接待中心外面排隊，有一次我們忙到凌晨4點才下班回家。」陳世勳印象很深刻，那段時間聽到電話聲響都怕，業務員整天都在振筆疾書寫訂單，總計累積了2200百餘位客戶名單，其中有高達20％來自台南以外，遠高於台南建案平均5％至8％外來客的比率。在台南，房子儼然成為奇貨可居的商品。

「外地客不需要很熟台南啊，高鐵、台南三井Outlet是共同的語言，最重要的是房價基期也夠低，就下手買了。」海悅國際業務部台南區主管楊逸新，以他第1線接觸客戶的經驗說，因為科學園區輪調的關係，他經常遇到新竹客人特地坐高鐵南下購屋。「只要能力夠，竹科人1家買3戶是很正常的事。」隨著台積電南下擴大建廠的帶動效果，台南吸引外來客蜂擁而至。

「房價基期偏低」 台積擴廠、平實重劃 讓府城不退燒

他更分析，以台南高鐵站區來說，有別於其他高鐵站區的發展模式是先有住宅大樓，才慢慢有生活機能跟上，住戶必須面臨生活不便期，反觀台南高鐵站區，工研院、中研院等機構早已進駐、台南三井Outlet接著開幕，最後住宅大樓才完工，住戶入住的生活機能已是相對便利。

「台南房價基期偏低，是讓買方預期房價還有上漲空間的關鍵。」曾在台南文元學區推案的欣巴巴建設董事長黃炯輝認為：「6都只剩台南預售屋房價還低於40萬元，連土城都比它高。」即使是台南市中心，平均房價1坪才20、30萬元。

黃炯輝坦言，南科是台南房價的領頭羊，光台積電就有7、八千位員工，再加上上下游供應鏈，會新增2、3萬名就業人口，他試算了一下，台南長久以來1年最多只推5千戶新屋，看來現在就算1年推1萬戶也不夠賣。

今年也將從台北市赴台南，首度推案的聯碩地產總經理史碩剛表示：「現在誰能拉到南科客人才是王道。」他更認為，未來3至5年，新貴移民潮會使台南成為亞洲新矽谷。

除了高鐵站區周邊房市熱，台南另一個關鍵字，是有「台南信義區」之稱的「平實重劃區」。

前身為平實營區、眷村的平實重劃區，占地約44.2公頃，由台南市政府以市地重劃方式開發，住宅區土地面積僅14公頃，兩年前土地公開標售即創下每坪百萬元的天價。目前有4大建商插旗，分別是寶佳、國泰、豐邑與國城建設，該區最近首宗推案是寶佳機構旗下、和宜建設的「世界．巨星」，每坪開價45萬元，創區域新高。

寶佳敢勇於開高價，並非毫無根據，來到坐落台南市東區的平實重劃區，因鄰近南紡夢時代購物中心，附近交通方便、生活機能成熟，加上平實公園內老樹林立、綠蔭濃密，被視為台南市最有潛力的豪宅聚落，其銷售狀況，也被同業視為今年台南房價能否續創新高的觀察指標。

楊逸新說，去年台南房價漲了1成5，需求仍持續成長，讓各路建商都看好未來發展性。除了具全國知名度的國泰、寶佳、興富發、遠雄早已搶先插旗，甚至如新竹建商春福、昌益、豐邑也特地南下獵地，建商資金隨著竹科、南科工程師的腳步，也快速竄流、進了台南土地市場。

台中20年來首見社區造鎮 廍子重劃區 引2萬人成北屯最大里

集三千寵愛於一身的台南房市價格蠢蠢欲動，今年另1個房市熱區場景是台中。

去年傳出投資客大批搶房的台中，今年檔期推案仍維持千億元水準，年增率約1成，在中捷通車話題的帶動下，今年台中市區、蛋白區皆有單案百億建案進場，首先是台中在地建商、豐邑機構在台中東區三井Lalaport購物中心附近推出新案，稀有精華地段，價格上看4字頭；另外，總太建設在北屯區廍子重劃區推出造鎮案「心之所向」，近150億元的量體，開價站上2字頭，宣告廍子段正式告別1字頭行情。

心之所向總戶數183四戶，是台中暌違20年未見的2000戶推案，也是今年房市最受矚目大案。心之所向的話題還不止與此，3月21日晚上，總太為了替新案造勢，席開百桌舉辦千人感恩晚宴，順便讓潛在客戶抽籤選戶，因時機敏感，還引起學者張金鶚在臉書大罵抨擊。

實際從台中市區上74號快速道路來到北屯區廍子重劃區，只要15分鐘，放眼望去全是剛完工的嶄新大樓拔地而起。總太建設董事長翁毓羚說，心之所向已是她在當地推出「新生活美學聚落」的第3、4期建案，若從2015年推出的第一個建案起算，總太建設在當地已累積10個社區、6000戶的開發規模，是當地土開的第一大推手。

從一片荒涼、野草比人高的空地，開發到如今吸引2萬人進駐成為北屯區第1大里，翁毓羚坦言，廍子曾被台中人笑稱是房價最便宜的區域，要找1字頭房價去那裡就對了，一路以來多少人等著看她笑話，6000戶房子要賣到何時才能結案。

服務真正的「自住客」 導入社區營造概念 票房毒藥變賣點

「我們不養地、不留餘屋，嚴格實施『實價銷售』，不賣投資客，吸引到真正的自住客來買。」翁毓羚透露，甚至連她的親戚拜託她給折扣，都被她硬生生拒絕，堅持價格透明化是總太建設在這片蠻荒之地1年賣3000戶的祕訣。

當初土地、原物料取得價格低，使總太在成本上具有相對優勢，近年都以自建自售模式開發，透過一條龍管理以實惠的價格回饋給客戶，另一個較為特別之處是，因為造鎮式開發的住戶多，總太建設也建置社區生態圈平台，例如住戶之間的保母、家教或寵物美容服務等，資源能夠互通有無，提高生活服務需求的便利性，在社區內就能滿足。

正是在建案規畫之初，就將社區總體營造概念納入，替社區提升附加價值，讓總太破解了長期以來造鎮案等於票房毒藥的魔咒。

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