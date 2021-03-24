「大鱷鬥」！本業年虧8.6億卻花7億打官司、拚廣宣 只為保住個人經營權

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2020年是資本市場的熱鬧1年，「大鱷們」挾重金四處出沒尋找獵物，從大同、東林、永大到友訊，經營權均見變天。

大鱷的虎視眈眈，對公司經營未必是壞事，一家公司一旦有人覬覦，對公司治理往往會產生鯰魚效應，讓主事者不敢肆無忌憚，所有經營都必須回到正軌，甚至更有壓力要端出經營績效，最後受惠者，是全體股東。

但有另外一種類型的公司，當經營權面對外來挑戰者的強力叩門，抵抗的手段猛爆加碼，甚至不計一切代價動用公司資源、犧牲整體股東權益都在所不惜，只為保住個人經營權。

日前，《今周刊》就收到類似上述情節的小股東投書，經過層層確認，本刊決定將之揭露，提醒投資人與市場監督者，損害股東權益的公司治理髒汙，需要更細緻地關注、更強悍地清除。

大鱷來襲 經營者棄城毀國 公司派與市場派纏鬥 小股東遭殃

這家被指在過去1年只因少數人為保住自己經營權，犧牲整體股東權益的公司，就是大同。

大同公司派與市場派的纏鬥，自2016年開打，4年多來雙方打得如火如荼，攻防中彼此都付出龐大金錢與名譽受損等慘痛代價，最後終於在去年十月的股東臨時會分出勝負，由市場派正式取得這家百年老店的經營大權。

如今，在一封封檢舉信與證交所、新經營團隊的追查下，經營權爭奪期間的荒謬治理亂象逐漸浮現——查證結果指向，原來由林郭文艷領軍的公司派，在兩軍交戰的過程中動用了公司龐大資源，不斷從公司出帳，花所有股東的錢，只為保全自己的經營權，對其他小股東情何以堪？

《今周刊》接獲情報，大同公司從市場派挑戰開始沒多久，2018年至2020年10月的兩年多期間，和兩家名不見經傳的公司一口氣簽署24件合約，金額高達7000多萬元，這兩家公司分別是蘇勒德策略、蘇勒德國際顧問。

本刊進一步追查，雙方的合約內容都是在籌辦研討會、論壇或媒體執行宣傳，主題則大概可以分成2類，前半段是2018年7月、《公司法》尚未修法納入所謂「大同條款」之前，公司派似試圖阻止修法，以維持對股東召開股臨會較高門檻、並且需要經過公司董事會核准的原狀。

而在《公司法》修法通過之後，公司派似見無力回天，就把研討會內容轉向，改為針對當時市場派被認定有中資，主要委託蘇勒德策略公司主打「違法陸資之相關主題論壇或研討會」、「呼籲外界正視中共代理人法案的媒體露出」等議題。

付8000萬給「房客」辦研討會 拿所有股東的錢 對付特定股東

這樣兩年下來，24場相關論壇、研討會、媒體露出的合約總計有多少？答案是7862.5萬元。

換句話說，公司派股東疑為保住自己的經營權，卻從屬於大同公司所有股東的資產中掏出將近8000萬元，交給兩家資本額分別僅100萬、300萬元的顧問公司，舉辦各種與公司本業無關的研討會，試圖左右輿論方向。

更巧合的是，這兩家負責人相同的蘇勒德公司，就設籍在大同公司名下的芙蓉大樓裡，位在台北市仁愛路三段，是大同公司的房客，這究竟是巧合？或與大同之間有任何關係？

不只顧問費，公司派為了保住經營權，還有更驚人的開銷，就是律師費。自2018年9月起1年內，律師顧問費高達1.8億元，次年更攀升到2.8億元。

再對照2018、2019年大同公司本業（營業利益）分別虧損3.9億、8.6億元，如果小股東知道虧損的原因裡還含括了如此高額的官司支出，其中涵蓋許多為了公司當權者和市場派對簿公堂，甚至因為媒體評論經營權之爭的言論而提告媒體——這些都與公司權益無關，只是為了本身的經營大權，小股東應該會無語問蒼天。

「公司派是股東，但市場派也是公司的股東啊！這就像經營者拿所有股東的錢，對付特定股東。」一位大同投資者這麼說。

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