我破產了不得不跟爸爸借錢… 「3成功原則」讓他翻身億萬富豪

【文．林信男】

「輸掉這場賭局，就像被人用球棒重擊腦袋一樣。我破產了，不得不向我父親借了4000美元，來支付家中的帳單。」

很難想像，上述這段話，出自全球最大避險基金集團橋水投資公司（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）。

1982年，美國經濟陷入低迷，加上墨西哥瀕臨倒債邊緣，當時33歲的達里歐認為，墨西哥的債務問題，勢必會引爆美國經濟危機。

後來，墨西哥確實倒債，但達里歐卻沒料到，美國聯準會（Fed）隨即祭出貨幣寬鬆政策，帶動經濟、股市，迅速反彈，導致做出錯誤判斷的達里歐損失慘重，「我被迫裁員，最後公司只剩一個人，就是我。」

然而，這段跌入人生低谷的過程，卻成為達里歐日後成為全球億萬富豪的養分（編按：2020年，達里歐以180億美元資產，被《富比士》（Forbes）列為全球排名第46的富豪）。

痛苦的破產經驗 讓他學會恐懼和謙卑

達里歐的投資之路，開始得很早，12歲那年，他用在高爾夫球場當桿弟的打工所得，買進人生中第一張股票：美國東北航空（Northeast Airlines）。

當時股市正熱，加上東北航空沒多久之後，就被達美航空（Delta Air Lines）收購，股價應聲大漲、翻了三倍，嘗到甜頭的達里歐，更積極地投入股市，高中畢業時，他手中持有的股票投資組合，總價值已達數千美元。

在哈佛大學商學院取得碩士學位後，達里歐於1975年，在自家公寓創辦橋水投資公司，雖然一度經歷破產，但達里歐並未因此一蹶不振，從錯誤中學習並東山再起的他，讓橋水成了全球最大避險基金集團，管理高達1500億美元的資產。

回顧破產往事，達里歐不諱言，當時非常痛苦，但，如今看來，「這是發生在我身上最棒的事情，因為它讓我改變心態，學會了恐懼和謙卑。」

達里歐也把他在失敗中學到的經驗，歸納為有助獲得成功人生的原則，並將之彙整為《原則：生活和工作》（Principles: Life and Work）一書。根據CNBC報導，達里歐認為，以下3項原則，尤其重要。

一、在保持心胸開放的同時 也要學著為自己做決定

達里歐強調，除非你想讓別人告訴你該如何過生活，並因此被束縛，否則你必須做兩件事，一是為自己做決定，二是有實踐的勇氣。

在達里歐的觀念中，決策品質決定生活品質，好決定帶來好結果，壞決定會造成傷害，「從小我就懂得追求自己想要的東西，我可能會因失敗而崩潰，但隔天起床後，我會再嘗試。每次崩潰，我都能從中學到新東西，心胸變得更開放。」

二、夢想+現實+決心=成功的人生

達里歐強調，唯有專注於實現夢想，承擔現實生活中的責任，並堅持不懈，才能從中習得成功人生的原則。

對於何謂「成功人生」？達里歐稱，每個人的定義都不同，有人想成為世界首富，有人想在棕櫚樹下享受生活，只要能讓你感到快樂、健康，擁有良好發展的生活，都可被視為成功人生，但「你必須接受你選擇的路，所帶來的現實問題，尤其是艱難的現實。」

三、痛苦+反省=進步

這條經典「人生公式」，正是源自達里歐對1982年破產經驗的反省。他說，謙卑的心態，改變了他的思維方式，「從覺得『我是對的』，到反問自已，『我怎麼知道我是對的？』」

達里歐表示，人們會在某個時刻，體驗到這種感覺，「你可能會失去不可或缺的事物，甚至遭受疾病或傷害，職涯在眼前崩解，以為人生毀了，走投無路。」

不過，達里歐也強調，就算無法立刻找到解方，還是會有解決之道，「先冷靜下來，花些時間思考，就能找到它。」

Everyone fails. Anyone you see succeeding is only succeeding at the things you're paying attention to--I guarantee they are also failing at lots of other things. The people I respect most are those who fail well. I respect them even more than those who succeed. (1/3) pic.twitter.com/dtZH5sD6h5 — Ray Dalio (@RayDalio) March 19, 2021

對達里歐來說，只要能反省失敗經驗，從中取得進步的機會，就是「正確地失敗」（fail well），正如他近期在推特上所言，「我最尊重的，是那些『正確地失敗』的人，我對他們的尊敬，更甚於那些成功人士。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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