航運三雄大跌是拉回整理或海水退潮 投資人搶當航海王還來得及？

【文．黃健誠】

受到海運市場缺櫃缺艙的影響，讓國際運價不斷走揚，航運股也受惠於此。

2020年下半年開始，航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價也隨之起漲，雖然中間一度拉回整理，但近一個月以來三雄股價再次上攻。

若從2月以來股價變化來看，陽明就從最低18.75元大漲，最高至36.5元，漲幅逾9成。

近期航運三雄陸續交出亮眼成績單，受到不少投資人注目，外資券商更將長榮目標價上調至64元，估計2021全年EPS高達11.14元，顯見其樂觀程度。

萬海也在22日公布，2020全年營收818.8億、EPS是5.1元，雙雙創下歷史新高，但今天航運三雄反而大跌逾5%，使原本預估股價可再創高的投資人擔憂後市發展。

市場擔憂航運三雄大跌背後，究竟是可逢低布局的「拉回整理」格局，或是「海水退潮」的前奏。

航運三雄交亮眼成績 陽明元月營收年增2976%

適逢法說會旺季，航運三雄近期都將舉行法說會，23日由萬海打頭陣，陽明及長榮也將分別在3月29日及4月1日舉行，預期未來航運股展望仍屬相對樂觀。

若觀察近期航運股業績，長榮公告2020年營收2070.77億元、稅後盈餘287.67億、EPS為5.06元，創下歷史第二高的好成績，董事會也決議每股分配2.5元現金股利，現金殖利率高達5.45%。

萬海2020全年營收818.8億元，稅後純益113.1億元、EPS也高達5.1元，創下歷史新高。

陽明則是19日應證交所要求，公布自結1月營收204.46億元、寫下單月歷史新高，且單月自結稅後純益達74.8億元，年增2976.92％，EPS則為2.32元。

對此日盛投顧襄理蕭森寶表示，航運股去年下半年起，就因為受到運量供不應求影響，推升了國際運價提高，進而拉抬股價。

航運股大跌、現在可上船嗎？分析師：海運需求暢旺可望延續至Q3

從近期情勢來看，運價大幅回落機會不高，且第一季淡季不淡，第二季又有庫存回補需求，加上傳統海運旺季落在第三季，因此需求面偏樂觀，也可望從第一季延續到第三季。

但從供需結構來看，原先供不應求的運量似有稍微減緩，且海運業者不斷買櫃造櫃。若供給逐步回升，促使供需逐漸平衡，恐將影響到第四季。

若從航運三雄股價技術面來看，蕭森寶表示，多頭格局並未改變，但出現帶量修正，預期股價將整理至少一周，雖利多不漲，但投資人可沿著五日均線操作。

若未來一周股價未過前高，且K線又爆大量長黑時，投資人恐怕就得小心操作。

另外，近期投資航運股也應密切觀察，國際運價指數有無明顯回落。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股下半年誰接棒? 謝金河：貨櫃三雄股價一定很有看頭

安撫投資人？大立光每股擬配91.5元現金股息 台股新高

台股再跌300點、天天劇烈震盪 投資人該如何面對？ 專家：「這些類股」可留意、積極尋找買點

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】