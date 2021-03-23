台灣最好別一窩蜂！老謝曝國旅不再追求CP值 應靠2招逆勢突圍

【文．蘇君薇】

隨著台灣、帛琉「旅遊泡泡」即將啟動，讓原本因疫情受阻的國際旅遊出現一絲曙光，台灣國旅下一步該怎麼走，才能留住台灣民眾的心？

對此旅遊業者直指，「深度旅遊」、「生活」才是最大關鍵。

財信傳媒董事長謝金河最新一集節目《數字台灣》中，邀請鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭、米飯旅行社創辦人吳建誼（工頭堅），共同討論台灣國旅現況與未來。

謝金河指出，過去國人出國旅遊近1800萬人次、海外旅遊支出近8000億台幣，2020年因疫情影響無法出國，台灣國旅人數達到2億1千萬人次，其中偽出國以澎湖最夯，去年7、8月旅遊人次超過56萬，平均1天約2~3萬人次。

隨著疫情趨緩、台帛旅遊泡泡成形，謝金河認為，國旅經過一年興旺，若未來恢復到國際旅遊，國旅應走向深度旅遊，會較過往定點吃飯、買伴手禮的形式，更受民眾青睞。

台東鹿鳴飯店推體驗行程 1個月就做到3個月業績

潘貴蘭說，台東鹿鳴飯店平時就會讓客人體驗農事、走訪茶園，碰上疫情後又做得更多，比如說，讓客人採釋迦鳳梨進行DIY等，更深刻地去體驗，善用台東自然風景優勢與親切接待服務，讓飯店不只住宿、餐飲，還做到旅遊，去年下半年起業績翻轉，一個月就達到3個月的營收。

吳建誼也以過往經驗說明，民眾偏好國外旅遊，不少主題旅遊本身是針對國外，但去年疫情重創旅遊業，儘管旅宿開始回溫，旅行業不一定跟著回復，畢竟很多自由行不須透過旅行社協助，讓他開始思考，在這自由行方便的時代，還有什麼是旅行社可發揮的價值？

而「策展」是他思考後得出的解答。吳建誼說，以前只把行程當行程，以遊覽車帶著民眾到景點看看、拍照，這旅遊方式從30、40年前就開始，現在則有許多更有深度，甚至不是大眾旅遊或遊覽車可到達的地方。

自由行下一步怎麼走 主題行程是解方

他發覺，周遭友人開始在各地舉辦活動，比如找個飯店、景點，不單只讓民眾去拍照，同時可欣賞一場演講或表演，等同是將過去的主題旅遊加進策展元素，像是觀光工廠、酒廠，或自行車旅遊mountain bike等，更為深入的旅遊經驗。

吳建誼進一步分析，起初大家覺得，在旅客無法出國但手上有預算的情況下，業者只要做個行程就有人買單，事實上不然。若行程太便宜對公司營運無太大幫助，若要做高端旅遊吃好住好，民眾也會認為可自行購買，催生業者開始往策展方向思考。

吳建誼並以他自身觀察說，長輩、中生代、年輕人的消費觀念不太一樣，長輩可能還是習慣於團體旅遊方式，或是較高端旅遊。

若旅遊泡泡開放，台灣旅客是否又會消失？

吳建誼說，「曾有日本朋友跟我說過一段話，我覺得很有道理，他說我現在規劃國內旅遊，先不要把客人設定成台灣人，而是一開始就要把客人設定成海外旅客，好比說日本來的或東南亞，換句話說我現在是在做一個 inbound（境內）行程。」

對此，謝金河深有同感，直言日本2億5千萬人，每年出國人數大概2100多萬，有一半以上的人沒拿過護照、沒出國過；台灣2300萬人，一年出國人數1800萬，有小孩出生半歲就去坐飛機了。

為何比例差這麼多？主要就是日本夠大，且好玩的點太多，光日本就玩不完了，「台灣有沒有辦法好好打造一個美麗之島？」

「現在的旅遊自然不是看景點，是看生活」

謝金河並指出，台灣2012年至2016年期間，陸客來台最高約600萬人次，占當時來台觀光客一半，雖然台灣賺到了量，旅遊品質卻沒提升。

吳建誼坦言，疫情之初確實感到焦慮或憂慮，但卻是個很好的思考機會，像蔣勳老師曾說過，要創造一個好的環境，最主要一件事就要活得像個人，現在的旅遊自然不是看景點，是看生活、甚至體會到不同生活。

他以先前曾參與過、台灣政府對日本的行銷為例，當時屏東仍會強調墾丁、海洋沙灘，但對日本消費者來說，這方面有太多選擇、已不是特色，反而驚訝於台灣有像霧台鄉石板屋教堂這類特殊風景。

「所以我們現在的任務，真的要發掘出台灣特殊風景，不是以我們眼光、是要以國際眼光來看。」吳建誼說。

「景點很可能只一次，賣生活賣文化可能有源源不絕」

謝金河認為，旅遊已進入到SMART時代，「旅遊基本上要以客為尊，還有大家到你這來要的是什麼，真的要重新定位」，並指出飯店旅館經營也已較過去不同。

以鹿鳴來說，潘貴蘭表示，台東因交通關係，經營飯店上較為困難，去年起民眾多自行開車，基本上客人是到台東慢速旅遊，且台東飯店在短短10年內，從3000多家成長至14000家，「現在經營好的飯店，都有共通想法是『我們是在台東過生活』，提供客人在城市飯店沒有的感受。」

謝金河指出，旅遊過往強調CP值到，現在則追求VP值，吳建誼對此表示，「V」代表一個價值觀，如何提升對旅遊的看法，過往許多地方／社區小旅行的業者，較難受民眾青睞，現在則相反，若有類似旅宿跟小旅行業者合作搭配，創造更深入的旅遊經驗，應可趁此鼓勵這些小旅行業者。

謝金河也認同，台灣還是最好別一窩蜂，像很多景點紀念品都賣差不多，應能與地方創生結合，更有賣點，「景點很可能只有一次，賣生活賣文化可能有源源不絕的源頭，要讓國旅有更多人在台灣，能跟台灣社會底蘊廣泛結合，我想你賣的是一個未來生活方式」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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