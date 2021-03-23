韭菜怕被收割？ 散戶號召「寄信」給台積電 要求調高配息

【文．張家麒】

有台灣「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭廠台積電（2330），近幾日股價有往下的趨勢。

對此，有網友表示，以往台積電股息配發率印象中至少有65~67%，去年台積電配發率還來到71.32%；認為今年的配息太低，「每個季度季配息至少要提至3.5元；年配息14元，估算目前台積電殖利率可以拉到2.2~2.4%」；該網友更表示，已經寫好信也寄給台積電了，號召一起「寄爆」！

PTT有篇標題以「2330台積電多單戶請跟我一起寫信」的文章，內容是說，原PO表示自己是近期購買台積電的忠實戶，更謙虛自稱只是個「韭菜」（註*）；原PO認為，近日台積電連日下跌的原因，關鍵就在於目前「配發的股息殖利率實在過低」，他分析了過去的配息比例，「以往台積電股息配發率（我印象中都至少有65~67%, 去年台積電配發率還來到71.32%）！」

原PO接著說，「以過去2020年全年EPS19.98元，乘上71.32%的配息率，算出來年總配息率是14.24，不貪心就抓14元好了，除以4個季度，每個季度季配息可以提升到3.5元。」原PO研判如果按照往年的配息比例，勢必第3季或最遲第4季，季配息必須要做調整 。

他說，不知道第2季或者6月股東會之後，季配息會不會提高，現在自己已經寫好了信也寄給了台積電，要好好督促那些董事，「趕快以過去相同的配發股息率，快快宣佈2020年股息分配金額，而且要趕在6月股東會提案，好讓我們股東能夠表決通過；最好還能回朔到提前於第2季或第3季就開始發放。」

原PO表示，希望各位手上有台積電多單、零股的股東戶，都可以引用信件內容，同時號召網友都寄信給台積電的投資人關係部和股務部來表達「韭菜」的心聲，「若是季配息能調高到3.5元，年配息14元， 估算目前台積電殖利率可以拉升至2.2~2.4%，或者將來漲到700時，其股息殖利率仍有2%， 遠高於美國十年期公債值利率的水準，這樣總會吸引外資的持續匯入與回補吧！」

他也掛保證表示，若台積電今年股東大會提案讓股東們表決，「只要季股利的額度提升的訊息一宣佈，我必呼朋引伴，貸屋借款也要大力加碼台積電，與貴公司共享高成長的營收果實，拜託！感恩！」

（備註：韭菜是很有生命力的植物，即便被人拿刀切斷菜葉，過不了多久又會長出來；中國股市有「割韭菜」一說，意思就是在大戶眼中，總是有很多散戶進場被不斷的收割，數量繁多割也割不完，因此戲稱這些人為「韭菜」。）

本文授權自今周刊，原文見此。

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