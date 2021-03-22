最壞的時代最好的台灣 謝金河：華航是少數去年沒賠錢的航空公司

【文．謝金河】

華航可能是少數去年沒有賠錢的航空公司！

疫情重創全球航空業，根據陸續公佈的數據顯示，香港上市的國泰航空慘賠216億港元，裁員8500人，災情最嚴重。美國主要航空公司，像美國航空公司虧損89億美元，西南航空公司虧損31億美元，全部加起來虧了350億美元左右。而中國主要民航業者加起來約虧損400億人民幣。

根據IATA的統計，疫情襲擊全球航空業，全球航空客運載客率下滑66%，全部的虧損加起來高達3140億美元，這是史上最慘烈的「慘業」。

不過，就像台灣在去年「最壞的時代，最好的台灣」一般，台灣去年經濟成長率3.11%及出口年增率4.9%，在全球都名列前茅，台灣的華航剛剛公佈去年全年浄利，前三季虧損的華航，第四季稅後淨利21.62億元，全年純利1.4億元，金額不大，卻很可能是全球主要航空公司中，極少數沒有賠錢的航空公司。

華航去年單位數的季度本業都虧損，但雙位數的二、四季都賺超過27億元以上，全年本業獲利21.84億元，放眼全球主要航空公司都慘賠，華航逆勢突圍，長榮航空前三季仍虧損36.42億元，關鍵在華航的客運比重優於長榮航空。

華航的全貨機有18架，長榮航空只有5架，華航的貨運在全球排名第六，去年上半年有獲利的大韓航空及韓亞航空也以貨運創造獲利，其中大韓航空排名19，韓亞航空排名29，去年大韓航空及韓亞航空著手進行合併，希望增強競爭力，顯見在疫情撞擊下，貨運是保住元氣的關鍵。華航在2019年疫情來襲之前，全年仍虧損12億，去年反而出現獲利，可見貨運對華航帶來的助力。

國內6家航空公司，去年才下海的星宇航空前三季虧損19.87億，靠著澎湖旅遊帶來的偽出國熱，立榮航空前三季賺3.77億元，華信虧2.72億，虎航虧9.5億元，6家國內航空業者全部加起來虧85億元。在全球航空業大裁員，大虧損中，華航逆勢突圍，值得大家給華航一些掌聲！

本文授權自今周刊，原文見此。

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