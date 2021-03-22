郵輪復航8個月 仍是國旅大熱門！「探索夢號」如何創造近6萬載客人次？

【文．黃健誠】

疫情衝擊使民眾無法出國旅遊，旅遊業也重傷，但也讓國民旅遊市場得以過去一年蓬勃發展、甚至轉型，更發展出不同以往的新玩法。

拜過去一年台灣防疫有成之賜，雲頂郵輪集團旗下的探索夢號成為全世界第一艘復航的郵輪，讓民眾在國內旅遊時多了一項新選擇。

無論國境何時開放，國旅市場都已經出現了結構性改變。

2020年7月26日，號稱全世界第一艘復航的郵輪「探索夢號」緩緩從基隆港駛出，前往澎湖及馬祖等外島，此消息在當時疫情持續拉警報的狀況下，格外受到矚目。

探索夢號目的地僅在台灣境內，但營造出來的「類出國」氛圍，至今仍相當受到民眾歡迎。

目前光是4月份的訂單已銷售9成5以上，甚至已預約至7月份的暑假旺季。

不讓郵輪只是交通工具！「探索夢號」可拍異國婚紗

從去年7月迄今，探索夢號的郵輪行程已營運近八個月，為了維持旅客對於國內跳島郵輪行程的新鮮感，近期雲頂郵輪集團在船上除了推出以波希米亞等異國主題外，也與國際知名婚紗品牌PRONOVIAS合作，推出一系列海上郵輪美拍婚紗照，包括新人婚紗、閨蜜婚紗和一個人的婚紗寫真等套裝行程。

雄獅旅行社表示，3天2夜海上皇宮婚紗專案，包含入住皇宮套房、PRONOVIAS、Vera Wang等國際品牌婚紗（共三套）、全程造型梳化、30張精修婚紗照，原價19.9萬元，在4月份2人同行的優惠價僅9.9萬元起，適合想拍新人、閨蜜或一個人的婚紗等。

對於探索夢號去年7月復航，成為國內旅遊的熱門行程，甚至推出各種不同以往的嶄新型態，雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，探索夢號過去八個月營運，經歷各種大大小小的防疫考驗，能一路運營到現在，也確實不簡單。

郵輪成為國旅大熱門 原因在「國人對台灣防疫有信心」

這樣成果也顯示，民眾對國內旅遊越來越有信心，只要能照著政府規定走就能安心旅遊。雖然目前營收不是太多，但對郵輪公司而言，只要有營運就有希望，才能讓這個產業在台灣繼續下去。

劉曉寧說明，去年探索夢號先後啟動跳島及環島航程，總計執行55個航次，且基於防疫考量將載客數下修，總載客人次仍高達近6萬，廣獲旅客熱烈好評，也為在疫情下受傷慘重的郵輪業注入不少希望。

台灣復航成功的經驗，亮點除了「全球第一艘復航郵輪」外，也突顯台灣防疫有成，更在國際媒體上曝光郵輪所走的行程，讓台灣離島的知名度大增。

未來國外旅客對於台灣的認知，或許不再僅限於101、花蓮等，也等於為未來國境開放預做準備，迎接更多的入境旅客。

郵輪業在疫情下受重傷 為何還能增加國人接受度？

「危機就是轉機！」劉曉寧說，如果只是一直等待時機變好、國境開放，恐怕郵輪也很難繼續經營下去。

在探索夢號復航後，業者發現船上的客層分成兩種，一種是郵輪愛好者，另一種則是不曾搭過郵輪、特地前來嘗試的旅客。

不僅如此，首度嘗試郵輪的旅客回頭率更高，加上搭船提供的類出國元素，讓這些旅客對郵輪體驗的印象相當不錯，未來就算國境開放後，這群人也更願意以郵輪做為國外旅遊的方式之一，增加國人對於郵輪的接受度。

未來國境開放後，郵輪跳島行程是否還能繼續延續？

劉曉寧表示，雲頂郵輪集團已深耕台灣25年，幾乎年年都有以台灣為母港出發的航線，客層仍以本國人為主。

若能以國內郵輪跳島行程吸引國外旅客，也是一項附加效益，但最大的目標仍是讓本地人滿意及接受，因此就算在國境開放後，仍會儘力維持路線的營運。

本文授權自今周刊，原文見此。

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