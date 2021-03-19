比台積電還高》華碩殖利率直逼8％、配息26元創歷史新高！

【撰文 馬瑞璿】

20210318編按：華碩（2357）前天公告，受惠2020年市場需求遽增，全年大賺三個股本，董事會拍板今年每股配息26元現金，創下華碩股票上市以來最高紀錄，也遠高於去年配發的14元。

若以前天華碩收盤價325.5元計算，現金股息殖利率直逼8%，比台積電還高。

受此激勵，華碩股價昨天一開盤就直奔358元漲停！

華碩去年獲利飆升118% EPS高達35.8元

華碩2020年受惠於遠距辦公、宅經濟商機發酵，每股大賺35.8元，再創歷史新高。

華碩昨天下午召開法人說明會，公布2020年自結財報，全年品牌合併營收3824.35億元、年增15%，全年稅後純益達265.58 億元、年增1.18倍，大賺三個股本，每股獲利35.8元，一吐2018年每股獲利僅有5.7元的怨氣。

三年前的華碩，營運正值低谷；當時的華碩，深受手機部門虧損困擾，雖然ZenFone以高性價比特質在智慧手機市場闖出一片天，但是，「不賺錢」卻是不爭的事實，拖累華碩2018年每股獲利滑落至10元以下，也創下2009年與和碩分家以來新低。

華碩走出2018年營運低谷 去年疫情點燃獲利動能

2019年開始，華碩積極拓展調整內部營運，雖然一開年就遇到英特爾處理器缺貨、虛擬加密貨幣需求驟減等逆風，但好在第三季返校潮新品上市帶動營運重回正軌，才讓華碩2019年每股獲利回到16.34元。

2020年全球雖受新冠肺炎疫情影響，但遠距辦公、宅經濟讓華碩營運一飛衝天，光是2020年一整年賺的每股獲利就超越2018、2019年總和；華碩也相當大方，董事會決議每股配發26元現金股利，配發率約72.6%，以今日收盤價325.5元來計算，現金殖利率來到8%。

今年商用電腦、教育電腦出貨 預期年增100%！

展望今年，華碩共同執行長胡書賓看好2021年PC市場，預期今年華碩PC、電競PC出貨會比產業平均成長率高出10%，積極目標是年增20%，商用及教育電腦的出貨則有望年增100%。

去年第四季開始，PC市場缺料問題不斷，胡書賓指出，經營團隊花費很多時間對應缺料，不過，從整體供應鏈來看，上游也做了快速因應、增加產能產出，相對於2020年，2021年整體供應鏈產出一定是增加的。

至於重複下單情況，胡書賓也表示，產業供需缺口大，華碩跟所有供應商隨時保持熱線、討論，確實，從供應鏈、市調機構統計數據來看，現在的確有一些重複下單問題存在，但以現在市況來看，這也是「很自然的」情況。

全球PC、NB持續供不應求

根據國際研調機構IDC統計，受惠於居家辦公、線上學習，2020年全球PC（個人電腦）出貨量年成長13.1%，若單看台灣市場，2020年台灣PC全年出貨量為244萬台，出貨較2019年成長4%，維持第二年正成長。

由於遠距辦公模式逐漸興起，IDC預估，2021年第一季商用筆記型電腦可維持2%正成長，但整體PC市場無法超越2020年同期表現，將下滑4.1%；展望2021，隨著全球零組件仍處於供不應求態勢，上半年出貨量仍將持續受供應鏈缺貨影響，其中，又以筆記型電腦需求缺口最大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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