這家被認為能威脅鴻海地位的公司如今股價狂瀉4成變「套房」 散戶哀號：看著K線心寒出冷汗

【撰文 林信男】

「跌起來沒完！」、「看著日K線，心寒出冷汗」、「變貧農了」，股市討論區的網友留言，一則比一則悲觀，即使偶有投資人喊著要「抄底」，但「底」在哪裡？卻也沒人說得準。

這家在2017年成功打入蘋果供應鏈、成為AirPods代工廠的公司，一度被認為將威脅緯創、和碩，甚至鴻海的地位，投資人自然也對該公司，抱持極高期望；未料，近2個月以來，公司股價竟跌跌不休，累計重挫約4成，讓超過12萬散戶，全進了「套房」。

股價曾衝破人民幣60元的立訊精密，自今年1月中旬以來，股價便一路下滑，短短2個月，重挫約4成，市值蒸發逾人民幣1700億元。

▲立訊股價2個月跌4成。（圖片來源：翻攝自Google Finance）

觀察立訊股東總人數可發現，去年底為32萬2600人，今年2月已增至44萬3000餘人；換言之，可能有超過12萬、打著「逢低買進」算盤的投資人，在這波跌勢中被套牢。

至於立訊股價為何從備受期待，走向跌跌不休？觀察外媒報導，可歸納出以下3大利空。

一、AirPods出貨量表現 估不如預期

天風國際分析師郭明錤日前出具最新報告指出，2021年前3季度，AirPods的出貨量，將年減25%，至5500萬組；估計2021全年，AirPods整體出貨量，將從2020年的9000萬組，下滑至7800萬組。

郭明錤認為，市場競爭加劇，是導致AirPods預估出貨量減少的主因之一，目前市場上，已有許多價格相對較低的無線耳機，可和AirPods抗衡。

「蘋果產品的競爭優勢，在於提供『硬體、軟體和服務』，構築而成的生態系，而非只有硬體……我們認為，Siri是AirPods軟體和服務生態系的核心，但Siri的競爭優勢並不明顯；因此，隨著對手的競爭力日漸提升，AirPods的領先優勢，也隨之縮小。」郭明錤寫道。

二、大股東減持 影響投資人信心

據悉，控股股東「立訊有限」和立訊副董事長王來勝，自去年1月中旬迄今，已5度減持立訊股份，累計賣出3.75億股股份，共計套現逾人民幣183億元。

以最近一次為例，今年2月3日，立訊公告顯示，控股股東「立訊有限」及其一致行動人王來勝，於當天透過深圳交易所，申報轉讓1.4億股，占立訊總股本2%，並稱減持資金主要用於其他產業投資，以及償還銀行借款。

三、337調查 恐使立訊產品進不了美國

去年底，立訊的競爭對手、美國安費諾集團（Amphenol Corp）稱立訊侵犯其智慧產權，因此依美國「1930年關稅法」第337節規定，向美國國際貿易委員會（USITC），提出對立訊及其部分子公司的調查申請。

立訊方面，也在今年1月24日，針對此事提出回應，表示公司「將遵照337調查流程處理」，並強調「本次337調查對公司目前的生產、經營，不會造成實質性影響。」

雖然立訊對337調查一事，看似冷靜以對，但，據外媒分析，若調查結果裁定，立訊有違法事實，除須接受制裁外，還可能面臨產品被排除在美國市場之外的風險。

立訊2020年前3季財報顯示，其營收來到人民幣595億元，年增幅超過57%；每股純益為人民幣0.67元，年增逾6成。看似樂觀的基本面，和上述3大利空之間的拉鋸，最終誰能勝出，答案就看股價表現。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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