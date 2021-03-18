別以為下雨就得救！降雨不符合「這條件」 水庫根本無法解渴

【文．林信男】

經濟部會議室牆面上的螢幕，顯示的是未來一周降雨預測資訊，負責簡報的水利署官員對著麥克風說道，「在主要山區，降雨量確實不多，未來我們面對的水情，會越來越嚴峻。」

台灣水情有多嚴峻？2020年豐水期（編按：台灣每年5月至10月為豐水期，11月至次年4月為枯水期），為1964年以來，首度無颱風侵台，新竹至嘉義地區降雨量，創有記錄以來最低。

若以前年6月至今年2月底的主要水庫集水區降雨量，作為比較基期可發現，幾乎較歷年平均值，少了1000毫米左右。

令人好奇的是，自去年12月中旬至今年初，東北季風帶來數波降雨，甚至讓許多北部地區民眾哀號，「下雨下到快發霉」，難道無法為「嗷嗷待哺」的水庫，帶來任何助益？

東北季風降雨 平地有感、集水區無感

對此，水利署副署長王藝峰解釋，東北季風帶來的降雨有個特性，就是多半集中在北部山區和平地，「冬季、春季的降雨，平地、東北角這一帶比較多，這和西南風的降雨不一樣。」換言之，平地有感，但集水區無感。

「如果是西南風帶來的降雨，（水庫）集水區就會下得比較多，容易有大的降雨，這類降雨通常梅雨季之後就會有，例如夏季的午後雷陣雨。」王藝峰說。

根據中央氣象局預測，3月16至19日，台灣各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部會出現零星降雨；但自20日起，在鋒面通過、東北季風增強的情況下，北部、東半部和山區，會有局部降雨。

由中央氣象局資料可得知，3月16至22日，新山、翡翠水庫所在的新北山區，初估降雨量，小於50毫米；石門水庫所在的桃園山區，初估降雨量，小於30毫米；而乾旱最嚴重的中南部，包括新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄山區，以及恆春半島，初估降雨量都在20，甚至10毫米以下。

50毫米、10毫米的降雨量，是什麼概念？王藝峰形容，如果50毫米的雨量，是在一小時內下完，大概是「汽車雨刷要開到最大」的程度；而在相同時間條件下，小於10毫米的雨量，是非常細微的毛毛雨，「可以不帶傘」。

就以上氣象資訊來看，即使未來一周，東北季風可帶來些許降雨，雨量仍極為有限，且對「最渴」的中南部水庫集水區來說，幾乎毫無幫助。

水利署「抗旱水源緊急利用計畫」 日增78萬噸水源

水利署資料顯示，現階段，包括桃園（含新北市林口區）、彰化、雲林、南投和高雄，水情燈號都是代表「減壓供水」的黃燈，全數執行晚間10點至隔日上午6點，民生用水減壓供水措施，工業用水則採自主節水方式，目標為5%。

至於水情燈號亮出代表「減量供水」橙燈的新竹、苗栗、台中，已採取民生用水全日減壓供水、工業用水節水11%、非工業及游泳池用水節水20%等措施。

同樣亮出橙燈，但狀況「稍好一點」的嘉義、台南，則實施晚間10點至隔日上午6點，民生用水減壓供水，以及工業用水節水7%、非工業及游泳池用水節水10%等措施。

以上水情燈號亮出黃燈、橙燈的地區，其行政機關及國營事業轄管的非急需、非必要用水，都已停供。

除節水外，水利署也啟動「抗旱水源緊急利用計畫」，結合抗旱水井、埤塘水源、水資源中心流放水，以及新竹緊急海淡廠等資源，平均每日可增加78萬噸水源。

對於5月份中南部是否會面臨停水窘境，以及水費有無調整計畫等問題，水利署長賴建信並未直接回答，僅稱會在「旱災中央災害應變中心」，兩周一次的會議中，研擬後續因應措施。

台灣水情及節水措施。（資料來源：水利署、記者林信男製表）

對用水大戶徵耗水費 「盡量」拚年底上路

在「耗水費」規劃方面，賴建信指出，台灣每日供應的自來水量，大約是1168萬噸，其中，用水大戶（指每月用水達1000度以上者），占比接近29%，希望能透過耗水費的實施，讓大戶們節約用水。

賴建信說，針對耗水費規劃，水利署已召開了60場座談會，目的在於，更細膩地研擬具體實施方式；例如，傳產的經營條件，就和新興、高科技產業有所不同，用水需求也不盡相同。

「此外，豐水期和枯水期，耗水費可能要有不同的費率設置；另一方面，台商回台投資、經營上比較困難的企業，我們也該給他們多一點調適的時間。」賴建信解釋。

假設廠商已採取循環用水、自行興建海水淡化廠、使用再生水等措施，賴建信強調，「目前我們的思考是，這些（用水）量體，不會被記錄到耗水費徵收的用量裡面來，未來耗水費的規劃，會和水價調整，做相對應的設計和搭配。」

具體時程方面，賴建信稱，水利署已緊鑼密鼓地，針對耗水費的配套措施進行設計，會依照經濟部長王美花的指示，讓該議題收斂、聚焦，並「盡量」以今年上路為目標。

面對這場抗旱之戰，政府一方面盤點資源、擴增水源，另一方面，也加速耗水費規劃進度、呼籲節水；對於能否盼到西南季風帶來的豐沛雨量，誰也說不準，但，可以確定的是，在豐水期到來、旱象緩解前，各項抗旱措施，都沒有鬆懈的本錢。

本文授權自今周刊，原文見此。

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