上千企業加入MIH聯盟 鴻海將大啖電動車商機？但還缺這關鍵

【文．林宏文】

近來積極推動電動車MIH聯盟的鴻海董事長劉揚偉，16日透露鴻海集團今年將會考量決定，是否在北美市場建立電動車產線，地點可能是在美國威斯康辛州或是墨西哥。

他強調，由於鴻海在威州和墨西哥都已設有廠區，在那裡生產電動車，不用等待基礎建設且有縮短時間的效益。

鴻海電動車MIH聯盟，短短時間內已吸引國內外上千家企業加入，是台灣在電動車產業非常重要的布局，也很可能是台灣未來十年在電動車產業中最關鍵的國家隊。

因此，當劉揚偉一步步對外透露鴻海的各項布局後，未來MIH的策略與規畫如何推展，政府與產業界如何展開協同作戰與競爭合作，都很值得更多的研究與討論。

首先，鴻海要到北美投資電動車產線，就近服務客戶，這應該是汽車產業必然的發展方向，主要原因是手機又輕又小，可以集中生產，例如都在中國或越南生產，再靠海空運出貨到世界各國，但汽車又大又重，勢必要分散至各地生產，就近供應市場需求。

因此，2月下旬鴻海與北美電動車新創品牌Fisker簽署合作備忘錄，要幫Fisker品牌生產第二款電動車，應該就是鴻海建立北美生產線的主因。這個量產計畫時間是2023年第四季，看起來鴻海還有充裕時間，為北美市場生產線做準備。

電動車競賽 台灣可集中在研發、投資

從鴻海北美電動車生產線的布局，也可以推敲出，未來電動車產業的競賽，與現在的資通訊產業將有很大的不同。

過去30年，包括鴻海在內的電子大廠，幾乎都把主力產線移至中國，台灣頂多只是控股公司的角色，或是承接很少數的研發工作，但未來電動車的競賽，顯然生產線要就近到北美、歐洲或日本等接近市場的地方；至於研發重頭戲則應該放在台灣，或有一小部分放在生產基地附近。

電動車產業的型態，會讓製造基地不再集中在中國，至於台灣也可以在研發及投資上扮演更吃重的角色。

當然，中國市場還是鴻海MIH要發展的重點，例如鴻海可和浙江吉利汽車及出身中國大陸的法拉第未來合作，但是，如今中國大陸卯足全力發展電動車產業，為了與美國抗衡，從硬體製造到自駕軟體全部一條龍，鴻海儘管已有布局中國30年的經驗，但強龍難壓地頭蛇，估計在中國應該占不到什麼便宜。

鴻海MIH聯盟吸引眾人目光，接下來可以關注的，則是其他電子大廠會如何投入電動車與自駕車產業。

例如，與鴻海同屬蘋果供應鏈的和碩，昨天也在玉山科技協會的論壇中表達切入電動車產業的決心，積極爭取成為Tier 1的供應商，至於緯創、仁寶及英業達等其他電子集團未來會如何布局，應該也是許多產業界及投資人很關心的議題。

不過，就像之前我在專欄中分析過，我們期待鴻海MIH很成功，也希望更多企業加入為其助陣，因為台灣最需要的就是發揮打群架的整合力量。類似像鴻海MIH這種產業平台，過去並不常見，成功的也不多，這是台灣以小搏大、搶攻全球商機的重要布局，很值得珍惜與重視。

而且，電動車產業市場很大、機會很多，資訊電子的配置比例從傳統汽車的3:7到電動車的7:3，這是台灣資訊電子業轉型升級最重要的機會，除了鴻海，其他電子五哥也不應缺席，否則錯過一個商機龐大的產業，對於毛利不斷被壓縮的資訊業來說，將是很大的損失。

台灣發展電動車 政府是關鍵角色

更進一步來看，則是政府的角色。上周末我去聽程天縱先生的演講，程天縱擔任過中國惠普總裁、德州儀器亞太區總裁，也擔任過鴻海集團副總裁及富智康執行長。他談到，鴻海推動電動車MIH平台，就像從龍頭、龍身到龍尾，會帶動整個產業生態鏈的發展，是相當重要的布局。

把產業生態鏈比喻為龍頭、龍身及龍尾，是相當有創意的說法，但若仔細來區分，鴻海並非龍頭，真正的龍頭其實是品牌大廠。例如在手機就是蘋果、三星、華為、小米，在電動車就是特斯拉、福斯、比亞迪、蔚來汽車等，有這些品牌龍頭大廠在前面帶動，龍身自然可以跟著飛舞起來。

因此，以設計及生產電動車為主的鴻海，更精確的位置是龍身及龍尾，MIH必需找到對的龍頭，才能把這條龍舞起來，也才能創造電動車整串的產業鏈，就像過去在手機與蘋果合作一樣，找到對的電動車品牌廠，就是劉揚偉指的品牌出海口，會是決定成敗的關鍵。

回顧最初特斯拉創立時，台灣是其最重要的合作夥伴及生產基地，初期各種零組件如馬達、電池都由台商供應，但後來台灣在政策上獎勵裕隆，特斯拉也因多項理由而搬回美國，台灣即使還有不少特斯拉供應商，但錯失早期投入電動車產業的發展契機，如今特斯拉更倚重大陸供應鏈，也讓台灣喪失不少發展先機。

因此，程天縱認為，電動車及未來更重要的自駕車，將會帶動整個產業鏈，甚至達到典範轉移的效果。但要讓這個產業鏈動起來，就像是舞龍，政府的政策是龍珠，舞龍舞的好不好，龍珠扮演關鍵角色。

政府是龍珠，會引導產業的發展方向，這是一個很棒的比喻，過去台灣制定5+2產業（智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟）的發展方向，如今有部分產業已逐步看到成效，但5+2的產業政策，還未明確將電動車列入主要投資或獎勵方向。

以電動車這個產業展現出來的爆發力，未來顯然是台灣轉型升級最重要的發展方向，政策上應該做一些微調及修正，不論從各種科專計畫、產學合作、投資獎勵、稅務減免等，都可以重新思考布局，讓政府的產業政策可以發揮龍珠的引導作用，這應該是台灣發展電動車及自駕車產業更重要的基礎工作。

本文授權自今周刊，原文見此。

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