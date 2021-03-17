小時候非常討厭水稻…曾發下豪語不種田的他 如何成為「台版越光米」推手？

【撰文 / 張玉鉉】

滋味媲美日本越光米的台南16號、能省水的台南19號等5品種，全靠他培育！

台南區農改場嘉義分場長陳榮坤，過去曾發下豪語「不種田」，但仍是將一生奉獻給水稻。

眼前足球場大、與藍天相映成趣的一片片綠油油田地，這裡是台南區農業改良場嘉義分場，也是台灣稻米品種的露天實驗室。「這塊田就至少有一千種在嘗試。」現年47歲的嘉義分場長陳榮坤赤腳踩進秧苗田，他正是「台版越光米」關鍵推手。

讀遍北中南農校的資歷 育成新種 成為台灣米新寵

研發水稻品種近20年，他育成5種水稻品種，包含極具代表性的台版越光米「台南16號」，突破了過去日本越光米在台無法兼顧產量和品質的限制；以及歷時9年、透過分子標誌技術（類似人類醫學基因選拔，用於農業則能將品種裡的目標基因選出、分群）最新育成的稻米品種的「台南19號」。

該品種除了栽培天數比目前面積最大的「台南11號」最多可縮短20天，並可節省稻田灌溉水量9％到15％，且具有芋香味，每公斤價格是一般米兩倍，預估今年的種植面積可達兩百公頃，是台灣特色米的新寵。

「以前要等水稻長大才能觀察產量、抗病等特性，但用此技術能從苗中取基因來看，若無目標基因就不種。」陳榮坤解釋。一如他研究水稻基因，水稻之於陳榮坤，就像是刻在生命裡的DNA。

回憶與水稻的淵源，陳榮坤笑了出來。「小時候非常討厭水稻，因寒暑假都要下田幫忙，當時想說這種苦活以後一定不要再回來。」即使他對水稻從育種、種植到收割不陌生，卻從未想過從事農業，沒想到認為念書太辛苦、選擇就讀專科的他卻彷彿命中注定，其後大半人生仍和水稻為伍。「沒考上高雄工專，就留在嘉義農專，結果把北、中、南農業學校都讀一遍。」

受碩士班指導教授、現為台大農藝系名譽教授郭華仁有機農業理念影響，讓他決定重回農業懷抱，栽進水稻研究。

2004年隨國道三號完工，交流道周邊架起路燈，曾做過燈光對水稻生長影響研究的陳榮坤，發現路燈旁的水稻田，有些品種因光照時間較長，長得特別好。「日本越光米到台灣種植，品質與產量均表現較差，受日照長度影響。」培養台版越光米念頭漸漸在他心中萌芽……。

他先花5年與台大農藝系合作育出滋味媲美日本越光米的台南16號；再耗時9年以台南13號作為母本、台南16號作為父本，培育出台南19號。攤開陳榮坤的手札，裡面密密麻麻記錄著每次栽種、配對、特性等資訊，並藉由分子標誌技術定位目標基因。「例如用機器將基因特性分群，像是白堊質（米粒中不透明部分，受澱粉粒排列疏鬆影響；在不同部位呈現可分為腹白、背白、心白，若心腹白較多對外觀與口感有影響）高低、抗病程度等。」

以年為單位的品種改良 篩選基因 更要考慮市場性

培育新品種，光選定基因就需1至2年，接著試種、試吃，確定品種後還要花3年送至台灣各地農業改良場、農民試種，並通過品質等檢定方能完成新品種研發。

以台南19號來說，找出5個基因片段就花一年。「從台南16號找出3個與白堊質相關的基因、兩個口感基因放進13號中。」他透露，育種過程再不斷回交（指在育種過程將子代和親本進行雜交，藉此加強雜種個體的性狀表現），留下兼具抗病、外觀、口感特性的高品質基因。

選定基因後還沒結束，陳榮坤解釋，水稻有超過四萬個基因，即使只有1％基因不同，仍有不小差異。「像是同一個父母生出的小孩，也都不一樣，取自同一株的稻米，口感也可能有差異，須分別煮來試吃。」

當時他買了十幾個電鍋測試，選出8個表現穩定的電鍋後，再將電流設計成串聯，確保每個電鍋煮米的熱度相同。接著，再花3年送至各地試驗，確定市場可接受，並通過檢定，才於19年正式命名。

曾參與台南19號育種的台大農藝系副教授林順福指出，分子標誌技術用於水稻品種培育能找出控制不同特性的基因位置，較有效率。「台南19號花3年選拔出基因，兼具早熟、抗病、芋香、越光米口感等優點；受有機農民青睞。」他分析台灣有很多水稻品種，其中節水、生育期短很重要。「因1期作遇梅雨易發霉、2期作則會遇到颱風，且現在台灣農業講究輪作。」

只不過品種培育看似成果斐然，陳榮坤卻不諱言，最擔心且打擊最大的是曾不被市場接受的「一日品種」，所以他除了在品種育成後積極找米廠合作、向農民推廣外，更從消費者需求回推做出差異化。

「不管是做研究或其他事情，不一定要第一，而是要做唯一。」他透露正研究改良日本酒米品種。被市場留下來的稻米品種是陳榮坤成就感泉源，更滋養他持續育種動力，「其實育種很好玩，孩子只能生一到兩個；育種能每次都不一樣。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1265期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE