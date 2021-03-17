「史上最慘崩盤」6月底前恐上演！專家：這7件事散戶最好先準備

【文．翁申霖】

近來，美股「泡沫化」的聲音頻頻浮現。早在上個月，資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）就預言美股面臨泡沫危機，由於大量散戶投資人進場，正慢慢將美股推向「史詩級泡沫」，且很有可能在5月前破裂。

此外，美國知名經濟學者、金融通訊作家Harry S. Dent也在近日警告，美國經濟即將面臨一場巨大的崩潰，美股最慢於6月底前恐上演「史上最慘烈的崩盤」，可能更早到達，這將會是新的「大規模經濟衰退的開始」。

對此，美國財經網站「The Motley Fool」財經專欄作家Danny Vena指出，其實股市崩盤只是時間早晚的問題，既然無可避免，投資人應先做好這7件事，為下次崩盤做足準備。

Danny Vena表示，美股大約每3年會走下坡一次，每次回落的嚴重程度都不相同；他舉例，每年可能會發生1次股市下跌10％，每4～5年會發生1次下跌20％，每10年會發生1次下跌30％，每20年會發生1次下跌40％。既然股市崩盤是無法避免的，那麼投資人應當為下次崩盤前先做好準備，會是比較合理的作法。

第一、投資人須了解自己

Danny Vena認為，對於投資人來說，最重要的就是了解你自己，以及了解自己適合的投資類型。

是喜歡高風險、高回報率的股票？還是成長型、分紅型、價值型股票？這都有助於為下次經濟衰退做好準備。

第二、清償債務

投資人若有機會在下次經濟衰退之前先還清債務，那就得趕快去做，避免在經濟狀況不明朗時，還擔心受債務牽連，晚上也難以入眠。

第三、擁有緊急預備金

除了清償債務，投資人更應該準備一筆緊急預備金，假使未來可能有任何突發事故，這筆錢都能夠應付當前的狀況。

第四、盡可能長期投資

投資人應該盡可能地長期投資，在不會有壓力的前提下，拿出你能安心放在股市3～5年的資金，這樣就不會因為急需那筆錢，被迫在股票下跌時售出。

第五、避免恐慌性拋售

Danny Vena指出，當你看到所有股票在同一時間下跌，那麼代表你的投資決策是沒有問題的，而是遍布整個市場發生的狀況，因此，投資人不要看到有股票在跌就嚇得緊急賣掉，恐慌性拋售是導致虧損的最快方式！

第六、清楚理解自己投資組合中的投資標的

只有了解自己投資組合中的投資標的，投資人才有機會知道可以在何時進場撿便宜。

第七、不要被市場的漲跌起伏給綁住

Danny Vena建議，與其緊盯著電腦（或手機、平板）螢幕中的盤勢，不如去做想做的事，讓自己放鬆，畢竟自己什麼也改變不了。市場一直都會存在，也不需要因為目睹市場而崩潰，進而剝奪你原本寧靜的生活。

這7件事是Danny Vena從2007年的經濟大衰退（Great Recession）中所學到的，直至現在依然受用。

本文授權自今周刊，原文見此。

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