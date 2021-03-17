為何台灣做不出特斯拉？馬斯克告訴台廠高層 「這2人才」最缺

【文．劉煥彥】

「James，你學歷比我高，在台灣你們有地利之便，但你們從來不能做出特斯拉。」

「因為你們缺乏整合的人才，缺乏想像的人才！」

國內面板大廠群創光電（3481）總經理楊柱祥回憶起與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的一次對話，當時馬斯克對台灣投入電動車產業，提出了以上的直白看法。

楊柱祥16日出席由經濟部國貿局主辦、外貿協會協辦的「智慧機械高峰論壇」，上午在對談場次回應《今周刊》發行人梁永煌對於如何從教育下手、讓新世代人才更有機會發揮的問題時，提出了他對台灣家庭教育、大學教育及人才優劣勢的看法。

他以自己與就讀大學及研究所的兩個兒子互動經驗為例指出，台灣家庭教育與全世界相比，勤奮度及紀律均屬上乘，但想像力比較差，「因為（傳統觀念裡）老爸怎麼講、老師怎麼講，你照做就是了，這樣創造力比較弱」。

楊柱祥認為，台灣優勢在於有紮實的基礎科學訓練、良好人文素養及家庭教育，「要幫他們（年輕人）做的是integration（整合）」。

「想像要在快樂時才有 快樂是有創造力的最佳時機」

他也回憶馬斯克提出對台灣投入電動車市場的看法時，對於如何具備創造力的說法。

「他告訴我，想像是要在快樂的時候（才有），快樂是可以創造（新想法）的最佳時機，他（馬斯克）很多創造的想法是在快樂的時候，比如要到火星去、想像他要做SpaceX（火箭發射事業），想像他要做電動車。」

楊柱祥也以2020年群創建立口罩一體化產線的經驗，闡述對產業跨領域及整合的第一手經驗。

「我們是做面板的，我請同仁做口罩檢查機，（同仁）第一個反應是『老闆，口罩這麼low，科技業怎麼會去做這個？』」

「我說，假如是做可以救人的事業，怎麼不做？（群創）現在從口罩的不織布，一路到生產包裝，完全是無人製造。傳統中小企業要做口罩機，可能要找300~400家廠商。我們可以用一家較大的公司，用整合概念把那些零組件做出來，我覺得跨領域、整合，是給年輕人的機會。」

楊柱祥：台灣小孩不是沒人才 是欠大家鼓勵

對於國內大學教育的建言，楊柱祥建議教育部可以規劃跨領域學程，把在各個領域的優秀人才，集結為一支戰力堅強的團隊。

「我兒子跟我講，如果我物理、數學、英文或國文都很平庸，會找不到研究所讀啊！可是如果有人自己很平庸，（卻）可以整合（各領域優秀人才），整個團隊就會很優秀。台灣的小孩不是沒人才，而是欠大家鼓勵。」

此外，對於台灣發展電動車產業，政府可以怎麼協助廠商，參與對談的永進機械總經理陳伯佳、台灣創浦總經理鄭勇志及楊柱祥建議，可以從幫助國內企業「打群架」、提供無息貸款，以及讓法令規定與時俱進等做起，讓有意進軍電動車、在台灣打世界盃的台灣企業，不至於從當前的五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才），變成六缺（缺合宜的法令規定）。

本文授權自今周刊，原文見此。

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