台積電強大到連陸也沒轍！美中本週北極圈見面 他揭美台聯手、勝負早分

【文．蕭婷方】

美國前總統川普在任內中斷了雙方官方溝通管道，如今兩國外交官預定本週四（18日）會面，且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將在下周於阿拉斯加會見中國主管外事工作的國務委員楊潔篪，以及外交部長王毅。

這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，美中之間首度高層面對面的會談。

然而，若爬梳中國近2個月以來言論，北京雖稱美國是「不可信」的國家，卻迫不及待想要對談。目前美中雙方在人權、經貿等諸多關鍵話題上嚴重對立，幾乎無法妥協、達成共識，而這次高層會面被視為試水溫的重要進程。

為何中國亟需一場各自表述的高層見面會，北京葫蘆裡到底賣什麼藥？

拜登上任後，曾主動致電習近平賀年，討論美中關係和國際議題，但即便雙方已通過電話，兩國仍處於緊繃狀態。

今年農曆新年一過，拜登參與G7峰會，便呼籲各國聯合投資、更新全球貿易規則，以對抗中國崛起；美方也拉攏日本、印度和澳洲領袖進行「四方安全對話」（Quad），引發北京強烈不滿。

在中美關係仍可能進一步惡化之際，北京高層於有機會在2020年1月雙方簽署「第一階段貿易協議」以來，公開與美方重新建立正式溝通管道。

在會面前夕，中國一方面因美國可能進一步制裁華為，痛批美國為「不可靠、沒有可信度的國家」；另一方面卻在國內大掀宣傳戰，稱會面是兩國高層的「戰略對話」，並指為「應美方邀請」。

此話一出，隨即遭美方打臉。

布林肯不僅公開強調這次是非戰略對話，並直言美國無意與中國展開一系列後續接觸。若要接觸，中國必須在美國關切議題上，拿出實質進展和具體成果。

美中北極圈見面 展現「抱團抗中」立場

值得注意的是，美中雙方自貿易衝突以來，見面的主導權似乎都在美國手上。

去年6月，楊潔篪在美國夏威夷與時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）密會；此次，美國更選擇隔著加拿大、位於北極圈內的阿拉斯加會見楊潔篪和王毅。

自中國副總理劉鶴在華盛頓簽署第一階段貿易協議以來，北京高層至今未能踏足華盛頓，顯見美中關係未從冰點回溫。

此外，布林肯今起將陸續拜訪韓國、日本，強調美日、美韓同盟抗中、維護自由同盟的決心。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）日前還表示，將與日韓討論如何增加軍事能力，嚇阻中國威脅。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範分析，拜登政府意識到美國前總統歐巴馬執政時期對中政策的失敗，以往的戰略經濟多未有實質進展。經過川普政府四年檢驗，基本上定調「川普抗中路線，僅是調整作法」，因此對中採取較為激烈做法。

布林肯在見面前夕出訪日、韓，美國想在亞太建立一個有影響力的策略聯盟，重拾亞太國家對美信心。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，美國近期十分積極且主動地加速、擴大與盟國的合作，並形成更堅固的網路面對中國挑戰，北京處於重新盤點應對拜登政府的轉捩點。

互探底線 中目的在對話平台

這次美中高層會面，預計將觸及香港、新疆、台灣、人權侵犯及疫情起源等一系列棘手議題。依據布林肯日前發言，美方無意進行後續交流，除非美中議題達到具體進展和結果；美國仍關注中國人權議題，並維繫固有制裁策略。

王智盛直言，雙方會面僅會是一場各說各話的會面，僅止雙方互探底線。

他表示，可預見美國僅是向中國「告知」、「溝通」未來可能的衝突，及未來印太議題上的相關要求，但中國在主權議題上不可能退讓，將會是「接收到訊息」，並再次宣布底線。

王智盛指出，中國自川普執政後期變無正式溝通管道，美中僅能利用放話溝通，對中來說「第一階段目標就是建制對話平台，讓美中可以坐下來談」。

晶圓為中國痛點 台積電是重要關鍵

「美國正清楚地建構好打群架的舞台，在拉中國進來談，台灣角色隱而不顯。」

王智盛說，美國關心的乾淨網路、科技等議題，台灣越來越有特定角色，並迫切需要台灣。

丁樹範進一步指出，川普對中經貿制裁項目，拜登政府目前並無放鬆，抖音爭議也僅是暫時擱置，只有14吋晶圓可以進口美國，中國可談的最大限度僅是「對話管道，難以像過去有全面的經貿對話」。

他觀察，美中會面中國顯得急迫，主因之一是，中國是全球最大晶片市場，但晶片工業還是很弱，最致命的弱點就是半導體；儘管中國在5G、人工智慧取得領先，甚至量子運算都有巨大潛力。但缺乏半導體，尤其是沒有高品質晶片，所有這些都淪為空轉。

川普時代對中的5G、晶片制裁，以及產業供應鏈去中化皆打到中國要害，相當大程度地限制中國科技發展，可能延後許多產業20～30年的進展，尤其台積電的晶片扮演很重要角色。

但丁樹範也提到，目前白宮經貿與產業關鍵事務仍是代理首長，仍待政務官員到職時整體佈局戰略才能明朗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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