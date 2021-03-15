台灣「這款水果」有本事賣到杜拜去 還被日本人視為高價農產品 為何得擔心被菲律賓超越？

【撰文 林信男】

來自台灣屏東、總重量達30噸的水果，被分裝在兩個貨櫃中，歷經超過20天的海運，終於抵達遠在6500公里外的杜拜。

這趟台灣農產品的「長征」，看在「三代從農」的余致榮眼中，一方面，是台灣農業拓銷海外市場的機會；另一方面，卻也隱含著農產品外銷的兩大困境。

全台最大香蕉集銷中心、7-11供貨商 年產量達5千噸

對許多消費者來說，「藝隆農產有限公司」可能是個陌生的名號，但，這家公司不僅是國內最大的香蕉集銷中心，也是7-11的香蕉供貨商。

「我一年產量大概5000噸，（種植）面積約200到250公頃，裡面有我自己種的，也有產銷班的農民，就比例原則來說，我們大概是50公頃，產銷班農民是150到200（公頃）左右，我們就是個生產合作社。」藝隆農產總經理余致榮說。

一家三代從農，只種香蕉，作為第三代的余致榮，創立了藝隆農產，串接生產、集貨、銷售三大業務，若以每年約5000噸產量計算，藝隆農產的香蕉產值，可達新台幣上億元。

談到藝隆農產的香蕉外銷表現，余致榮說，台灣香蕉最大出口市場，就是日本，藝隆農產一年5000噸的產量中，外銷日本的部分，就占了800至900噸左右（16%至18%），「我希望能把比率拉到20%以上，甚至25%。」

▲余致榮經營的南榮農園，圖為農園中的香蕉田。（圖：翻攝自南榮農園臉書粉絲團，下同）

日本人特別喜歡台灣香蕉 香氣、口感都是NO.1

「日本人特別喜歡台灣香蕉，日本因氣候關係，不適合生產香蕉，他們對台灣蕉的品質很認同，覺得台灣蕉無論香氣、口感，都是NO.1，所以在日本的認知中，台灣蕉就是一個比較高價的（農產品）。」余致榮強調。

余致榮以日本青森蘋果為比喻說道，香蕉在日本，就是一種「台灣品牌」，「像青森蘋果和韓國蘋果，韓國蘋果吃起來不一定比較差，但對消費者來說，青森蘋果就有品牌效應。」

值得注意的是，即使日本消費者，對台灣香蕉認同度頗高，但觀察日本水果進口總量可發現，台灣香蕉在日本的優勢，可能不若想像中穩健。

財團法人台灣香蕉研究所《香蕉產業熱訊》，引述日本財務省資料指出，2020上半年，日本共進口106萬公噸水果，年增3%，其中又以香蕉為大宗，占比達60%，且數量年增5%，主要來源國分別是菲律賓（83%）、厄瓜多（6%）和墨西哥（6%）。

2020上半年，台灣出口至日本的香蕉數量為2820公噸，占日本香蕉進口總數量的0.44%，年增124%，雖然近三年都呈現正成長，但占比遠不及菲律賓等國家。

台蕉攻占日本市場金字塔頂 新南向國家虎視眈眈

「日本幾乎都跟這些新南向國家進口（香蕉），一年進口100多萬噸，台灣連一萬噸都不到，但台灣的品質，是攻占日本市場金字塔最頂端，他們（新南向國家）搶我們這塊，還搶不太到，就算占比只有0.3%、0.5%，我們也要把優勢守住，現在是怕這些新南向國家，把台灣這0.3%再壓縮。」余致榮說。

受惠於得天獨厚的地理環境，台灣香蕉的品質，確實有一定程度優勢；不過，想擴大在海外市場的競爭力，取得「全球優良農業規範」（GLOBAL Good Agricultural Practice, GGAP）認證，便顯得刻不容緩。

余致榮解釋，台灣香蕉外銷，之所以會被菲律賓等國家趕上，「是因為他們把GGAP這種國際認證，當成基本條件；像日本，對於進口農產品，就是以有GGAP認證的優先，既然如此，台灣業者就要設法取得認證，才能繼續保有優勢。」

以往，台灣農產業者所取得的，多為「台灣良好農業規範」（Taiwan Good Agriculture Practice, TGAP）認證，藉以符合在台銷售農產品的產銷履歷規範；然而，一旦要外銷，若沒有GGAP認證，就得透過貿易代理模式，由國際代銷商協助銷售，這時，台灣農產業者，就只能扮演「供應商」角色，對銷售價格、地點，幾乎無從置喙。

對一般小農來說，申請TGAP認證，已非易事，若想進一步申請GGAP，搶攻海外市場，勢必更加困難；而這，正是余致榮認知中，台灣農產品外銷的兩大困境之一。

經濟部委託工研院開發系統 協助簡化GGAP認證程序

為解決上述難題，經濟部技術處委託工研院，開發「智慧國際預認證創新服務」（beCert）系統，藉由人工智慧（AI）技術，建置認證資料分析引擎，協助分析繁瑣的GGAP認證文件。

智慧產銷認證服務國際鏈結先期發展計畫主持人、工研院服務系統科技中心專案副組長羅國書解釋，TGAP和GGAP要求的等級不同，「TGAP只要求生產過程安全無虞即可，不會顧到人、環境永續等層面，但GGAP對於你怎麼處理廢水、飼料、農藥規範等，都更嚴格，等於是到了ESG（環境Environmental、社會Social、公司治理Governance）的程度。」

「（GGAP）申請過程很繁瑣，對農民來說，他們不知道該怎麼做，而（智慧國際預認證創新服務）系統，就是協助他們簡化這件事。」羅國書說。

羅國書強調，如果小農也能透過這套系統，成功獲得GGAP認證，等於獲得成為通路商的機會，「你就是品牌，愛賣給哪一國，就賣哪一國，不用透過中間的各個環節（指傳統貿易代理模式）。」

這套被余致榮形容為有「轉譯」能力的系統，不僅讓他取得了之前總是申請失敗的GGAP認證，省下超過30%的人力，前後也只花了半年左右，大幅減少時間成本；接下來，余致榮希望透過自身經驗，協助更多小農，取得GGAP認證，讓台灣農產品，獲得更強的國際競爭力。

28天是極限 冷鏈物流保鮮技術仍待突破

至於余致榮談到的另一項農產品外銷困境，則是長途運輸，他以一年販售約30噸香蕉至杜拜為例說道，「杜拜是個有機會的市場，但離台灣遠，船期超過20天，已經是我們的極限了。」

他進一步解釋，「我們是原物料端，賣的是綠蕉，消費者買到的黃蕉，是經過催熟的，所以，香蕉從採收到消費者買到，中間這段時間的保鮮，是很重要的技術，就我的經驗，香蕉大概28天，就是極限。」

余致榮認為，若能將冷鏈物流保鮮技術，拉長到45天，就可突破上述極限，屆時，透過船運，「除了俄羅斯繞不到之外，其他國家應該都可以賣了。」

透過科技「加持」，原本繁瑣的國際認證申請，瞬間變得省時、省力，也讓台灣農產品，獲得更廣大的國際競爭舞台，正如余致榮所言，這套「轉譯」系統，或許只是科技領域的一小步，但對農業的幫助，卻是一大步。

本文授權自今周刊，原文見此。

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