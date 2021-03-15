好想出國？赴帛琉旅遊最快4月成行 日、韓也在談 但旅費恐飆漲「這麼多」

【撰文 陳偉周】

帛琉旅遊泡泡有譜，最快四月成行！新冠肺炎疫情在全球趨緩，隨著各國開始施打疫苗，出國旅遊泡泡逐步解封，台灣人想赴帛琉旅遊最快有望於四月成行。

旅行業者透露，今年2月底與帛琉協商，初步規劃每週入境帛琉旅遊上限為200人，順利的話四月可以出團。除了帛琉，交通部長林佳龍，日前（10日）赴立法院質詢，也透露觀光局跟新加坡、日本、韓國、越南都有在談旅遊泡泡，其中以新加坡最積極。

台灣旅遊業者第一手觀察，帛琉旅遊業者參加實習演練，從機場入境到飯店入住SOP，備戰觀光商機。國內旅遊電商平台KKday公關經理林岷勳指出，今年一月，公司同仁隨著外交部人員赴帛琉參加三天兩夜踩線團。抵達當地，從機場入境到入住飯店，帛琉防疫SOP相當嚴謹，當地旅遊從業人員，必須參加受訓，取得資格才能服務國外客人。

「初步規劃團進團出形式，以6到8人精緻小團規模參訪。」林岷勳表示，過去帛琉被視為潛水勝地，帛琉90%的旅遊景點都在水下，富有豐富的海洋珊瑚生態，包含經典景點「水母湖」與「牛奶湖」，但受限於疫情，未來行程規劃朝向分批參觀，至於詳細旅遊行程，仍待中央流行疫情指揮中心與觀光局拍版定案，才能進行細部規劃。

根據觀光局統計，2016至2019年，台灣人每年平均前往帛琉旅遊約1.2萬人次。去年受到疫情衝擊，驟降至2628人次，盼透過開放旅遊泡泡，促進觀光、帶動商機。

▲台灣人最快四月有機會前往帛琉旅遊，重溫出國散心的疫前日常。(照片來源：旅遊電商平台KKday提供)

不過，想要搶先出國旅遊可要付出不小的代價。旅行業者預估，台人透過旅遊泡泡前往帛琉旅遊的旅費恐漲一倍，從4萬一口氣飆漲到8萬。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則推估，價格會落在6、7萬左右。蕭博仁分析，今年1月國內業者赴帛琉參加踩線團的機票費，高達6萬多，如果以此價格來計算，他坦言：「乾脆不要飛了，這種價格誰敢去玩。」他說明，疫情爆發以前，一張帛琉來回機票約2、3萬。

經過旅行業與航空業者協商過後，依據一架客機考量疫情不坐滿，可乘載150人，一張來回機票約4萬元，加上當地飯店及入園門票等，旅費大約為6、7萬。蕭博仁表示，根據上次會議討論，初步規劃每週飛帛琉上限為200人，目前僅有華航、帛琉太平洋航空有飛往帛琉的航班。

至於國人最在意的帛琉醫療狀況，新光醫院行政副院長洪子仁打包票回應，「帛琉準備好了！」他表示，帛琉近期間開始防疫的準備，包括旅客抵達機場後的動線、海關設置採檢關卡以及流程等。針對當地旅宿業者，官方也開始進行人員防疫講習，完成講習後則會發給證明。

洪子仁分析，帛琉當地目前0確診，也已經加緊疫苗速度。帛琉全島約1.7萬多人，完成一劑接種者約5000多人，完成兩劑接種者約3000多人，全國疫苗施打率達50%。洪子仁也透露，目前最新規劃，台灣人若赴境帛琉旅遊，會在出境那一天，在台灣機場用PCR進行採檢，如果通過陰性反應，抵達帛琉可直接入境旅遊，不需要再次快篩檢驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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