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哈利、梅根以前靠爸年薪2億 如今家族切斷金援 他們過日子的錢打哪來？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林信男】

英國哈利王子和妻子梅根，日前接受美國脫口秀天后歐普拉電視專訪，大爆王室內幕，吸引超過1700萬人觀看，此事不僅攻占各大媒體版面，也在社群媒體上掀起熱議。

哈利和梅根於去年初宣布，卸下英國王室高階成員身分，遷居美國加州，並強調兩人將「努力實踐財務獨立」。令人好奇的是，哈利在專訪中透露，王室家族已「切斷金援」（cut me off financially），這意味著，哈利夫婦在美國生活的一切開銷，可能都得靠自己，那麼，這些錢是打哪來的？

哈利夫婦9成以上收入　來自查爾斯王子「康沃爾公爵領地」

根據BBC報導，在辭去王室職務前，哈利和梅根有95%的收入，來自哈利父親查爾斯王子的「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall），其餘5%，源自納稅人的「君主撥款」（Sovereign Grant）。

以2018至2019財政年度為例，哈利夫婦就獲得了逾500萬英鎊（約合新台幣1.96億元）的「薪資」，涵蓋其王室職務收入，以及部分私人開銷。

觀察白金漢宮公布的財務資料可得知，雖然哈利夫婦在去年1月就宣布，卸下英國王室高階成員身分，但來自「康沃爾公爵領地」的「薪資」，依然資助了哈利和梅根2020年第1季所從事的各式活動，總金額約560萬英鎊。

不過，這筆「薪資」所支應的，只是哈利夫婦去年首季的開銷，既然如此，他們後續的生活所需，真的都是靠「努力實踐財務獨立」來達成？

黛安娜王妃遺產　讓哈利、梅根得以移居美國

據悉，哈利已故母親黛安娜王妃，留給哈利和哥哥威廉，共計約1300萬英鎊的遺產。哈利在接受歐普拉採訪時也坦言，他和梅根移居美國，主要的經濟支援，就是來自黛安娜的遺產，「若沒有這筆遺產，我們就無法做到（移居美國）。

除了黛安娜的遺產外，脫離王室束縛的哈利夫婦，也可自由選擇「討生活」的方式。

「脫英赴美」以來，哈利和梅根不僅共同創立了製作公司Archewell Audio，還陸續和影音串流平台一哥Netflix、音樂串流平台Spotify，簽下價值估計超過1億英鎊的合約。

當歐普拉問及哈利夫婦和Netflix、Spotify的合作關係時，哈利強調，此事有其必要，「從我的角度來看，我需要有足夠的錢，支付維安保障，確保我們一家人的安全。」

對於哈利和梅根的受訪內容，白金漢宮於當地時間周二晚間發布聲明，稱哈利夫婦過去幾年所面臨的挑戰，令整個家族感到難過，並強調哈利、梅根和他們的兒子亞契（Archie），「永遠都是我們摯愛的家族成員」。

本文授權自今周刊，原文見此

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