快上車！3、4月強制融券回補期 這「18檔個股」可望引爆軋空行情

【文．陳威良】

台股加權指數屢攻「萬6」，但投資人對股市過熱的看法沒有停止過，融券餘額也創下16年來最高，在3、 4月的強制融券回補期，哪些個股可能走一大波軋空行情？

每年3至4月都是股東會前的融券強制回補高峰，因此軋空就成為這段期間的熱門題材。由於今年適逢台股大盤創下史上首見的1600點新高，加權指數距離年線的乖離率甚至高達25％以上，漲多加上過熱，因此看空、放空者大有人在，今年是否將出現史上最強的軋空行情呢？

目前大盤整體融券餘額約92萬張，創下近16年以來同期最高，指數仍守穩上升趨勢線而居高不下，融券回補的軋空行情會不會一觸即發？其實高融券水位背後的真相，是「期富邦VIX」（00677U）這一檔ETF就大約占了40萬張融券，主要原因除了因為股價長期走勢向下，更重要的是，溢價率長期以來都逼近2成，表示股價過度高估，吸引了套利鎖單的融券增加。

如果再進一步扣除幾檔熱門ETF的融券，實際上台股上市櫃公司的空單僅約40多萬張，跟往年相比，實質軋空力道並不強；況且，外資在台指期貨持有逾二萬口的淨空單，第一季以來在現貨市場又賣超2千多億元，外資偏空操作也會明顯削弱往上軋空的力道。

所以，今年操作軋空股，最好要兼具多重題材的護持，例如除了參考券資比、融券占5日均量比重，若有產品漲價、法人作帳、高殖利率等題材，更能形成助漲威力。

天鈺 可望扮演軋空指標

至於每年的軋空大秀，能否看到個股爭相競速噴出，還是雷聲大雨點小的悄悄落幕，軋空指標股的動向具有引領作用。

今年最具軋空飆股基因的，應當就屬鴻海集團旗下的天鈺（4961），細數利多題材一籮筐，去年第四季開始，驅動IC就因供貨吃緊而漲價，所謂「得產能者得天下」，天鈺除了在聯電投片外，同為鴻海集團的夏普堺工廠也可提供穩定後援。

天鈺去年累積前3季EPS（每股稅後純益）為1.38元，第4季則一口氣跳增至2.69元，1季賺贏前3季總和，另外又公告今年1月EPS就已高達1.3元，第2季之後可能會再進行一波漲價，將對獲利挹注新的動能。

天鈺股價由去年12月40元附近漲到200以上，因為屢遭分盤處置交易，導致高檔量縮，大戶也難脫手，加上投信認養布局，先軋空再看投信作帳，若10日均線不跌破，漲勢有機會至少先延續至季底。

國內主要高爾夫球桿頭代工廠大田（8924），去年疫情爆發一度重創產業，不過隨著歐美陸續解封，高爾夫球運動人口反而出現V型回升，後疫情時代下也成為相對安全的戶外運動，球具的消費買氣爆發下，品牌客戶拉貨積極，上半年訂單都已排滿而呈現淡季不淡。

大田去年獲利拉尾盤，全年EPS達6.5元為近10年次高，法人預估今年可賺超過一個股本，目前本益比只約9倍，且預計配發5元現金股利，殖利率超過5％，具有不錯的投資價值。不過短線拉高後技術指標已有過熱現象，空手者可待量縮整理再切入。

今年第1季DRAM價格全面起漲，市況正式反轉往上，後續報價可望逐季調漲，南亞科（2408）營運也觸底回升，營收連續4個月成長，2月營收57.9億元、年增率擴大至26.91％。

觀察往年美光與南亞科股價的連動程度高，而近期美光調高財測，股價大漲逼近歷史新高，南亞科也有機會挑戰上波循環高點107.5元，只要拉回至月線附近可留意。

航運、防疫股 解禁題材夯

還有因為航空貨運需求暢旺，華航（2610）自3月3日起，調漲美國航線各點運價3至4成，雖然客運仍受邊境管制而尚未復甦，不過隨著各國開始施打疫苗，全球航空股都出現報復性反彈，出境旅遊解禁將是長線利多題材。

即使融券餘額占成交量比重不高，不容易產生軋空作用，不過航空業的轉機性吸引市場買盤，2月底周K線爆出220萬張歷史天量後，股價維持在K線上緣震盪，換手成功後，中長多行情可望延續，而目前PB（股價淨值比）約1.36倍，距離歷年高峰的1.6倍，仍有續漲空間。

中鋼構（2013）去年業外收益入帳，推升EPS達3.26元，今年宣布配發現金股利2.8元，殖利率約7％，4月中旬前融券強制回補，接著還有除息行情接棒，可沿著5日均線操作。

還有去年受惠疫情帶動口罩等防疫產品需求的康那香（9919），全年稅後盈餘8.8億元創下歷史新高，EPS達4.5元，決議配發3元現金股利，殖利率近9％，目前券資比高達63％，擁有高殖利率以及軋空雙題材，但是需要提醒，康那香今年基本面力道較去年下滑，只可搶短價差操作。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

美國遊戲驛站軋空啟示錄 ——歷史軋空事件的投資教訓

防杜台股爆發GameStop史詩級大軋空 金管會超前部署

中國散戶想仿效「GameStop模式」 陸股會上演史詩級軋空秀？可能的結果是…

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】