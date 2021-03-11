台積電霸業如何不被56年大旱打敗？專家：「這3件事」才是正解

【文．蕭婷方】

台灣逢56年來最大乾旱！ 外國媒體上個月警告，旱象恐衝擊台灣半導體產能、影響股價，對此經濟部長王美花日前公開表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。

此言一出在網路掀起熱議。王美花事後澄清，這是竹科廠商建議，且鑿井早有前例，但外界仍罵聲四起，批評不濟燃眉之急。

台灣大學環境工程系教授駱尚廉指出，在估算地下水量、安全取水量前提下，鑿井確實是緊急應變手段，但並非長遠之計，反而海水淡化、回收水設備更新，以及在都市外圍間防洪地下蓄水道，才能因應極端氣候。

2020年無颱風侵台，全台水情嚴峻。截至9日，北台灣的石門水庫蓄水量僅剩48.8％；新竹寶山水庫、寶山第二水庫皆亮紅燈，僅剩20.8％、11.9％；中台灣的鯉魚潭水庫僅剩14.9％，台中德基水庫水位昨創47年來新低、僅9.8％，首見「水底枯林」；南部的白河水庫已見底、蓄水0％，指標的曾文水庫蓄水率僅剩15.2%。

政府為水情傷透腦筋，日前啟動跨部會的旱災中央災害應變中心因應，並表示桃竹備援管線已經通水、新竹海水淡化廠第一階段的機組開始運作，台南再生水廠也將完工，盼降低產業缺水的憂慮。

台灣每人平均蓄水量為世界1/18 水庫難因應極端氣候

台灣年均降雨量達2000毫米，遠高於世界平均值730毫米的2.5倍，但因國土面積小、人口密集，都市過度開發、山林保育不足，使每人每年分配的降雨量遠低於世界平均值，為全球第18名缺水國。

台大環工系教授駱尚廉指出，關鍵在於台灣每人蓄水容量跟世界差異大，「體質十分脆弱」，容易受乾旱。

聯合國糧食農業組織統計，世界每人平均分配到的水庫蓄水空間有1500立方公尺，台灣每人分到的水庫蓄水空間只有83立方公尺，為世界平均1/18。

言下之意，只要不下雨，台灣人就容易受到乾旱衝擊。

環境團體綠色和平也曾以「台灣氣候變遷推估與資訊平台（TCCIP）」資料推估，若把本世紀末（2080-2100年）與基期（1980-2005年）相比，觀察全台70座水庫集水區的未來降雨趨勢，供應大台北用水的翡翠水庫年均降雨量將減少25％，供應大台南用水的曾文水庫連續無雨日則可能增約5成。

防洪地下蓄水道 城市規劃納儲水彈性

駱尚廉分析，在都會區，瞬時的強降雨容易往都市的低窪處集中，若在都市外圍建立防洪地下蓄水道，將水儲存在城市附近的地底下，可減少日曬蒸散，缺水時可以拿來使用。

規模較大的都會區，往往最容易缺水。地下防洪蓄水道不僅能夠解決洪患，還能增加供水，許多先進國家已慢慢採用。

例如，日本光是東京地底下22米深處就有「首都圈外圍排水道」（Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel），由長達6.3公里的管道系統和5個巨大的豎井組成，保護東京免受洪水侵襲。

一旦遇上暴雨或洪水暴漲，能將水引進巨大蓄水池，並將水排出海外，缺水時就可拿來緊急調度，這裡已成為世界各國災難和風險管理專家的朝聖地。

回收水非唯一正解 「用電換水」有隱憂

以往，部分高耗水產業將「回收再生水」視為省水解方，要解決科學園區缺水問題，應積極興建污水暨再生水廠。

駱尚廉則認為，台灣應該從「糧食-能源-水鏈結」（Food-Energy-Water，FEW）觀點出發，要三方整體考量，乾旱時也要有所取捨。

台灣面臨的困境是「水電雙缺」，平時由國外進口能源發電，卻用大量電力製作回收再生水，來解決缺水問題。

「事實上，水資源充裕的時候，不用刻意工廠做回收水；缺水時，再短期忍痛大量用電換水再來緊急」。

在回收再生水非滿水期的常態，為解決燃眉之急備用的前提下，回收設備會傾向使用耗能較低，不操作也不易損壞的設備。駱尚廉指出，目前台積電等科技大廠也逐漸意識到「用電換水」的問題。

他也建議，國際水協會將海水淡化作為重要供水來源之一，關注各國海水淡化容量是否充足，台灣許多工業區在海邊、離海不遠，若有設備可隨時派上用場。

此外，台灣北部較不缺水，北水中調、中水南調工程也應加速規劃，多管齊下才能解決乾旱問題。

鑿井為科學園區解渴 駱：為緊急應變手段

針對近期王美花「鑿井說」掀爭議。經濟部也於臉書公開發文補充說明，2017年已前瞻經費部署，政府投資19.6億元，在地下水豐沛且無地層下陷的新北、桃園、新竹、苗栗、台中與苗栗等地，建置了1250口防災緊急備援水井，目前已有160口水井加入供水，每日供水34萬噸。

不過，此舉卻引來各界質疑，可能引發地層下陷的質疑。

駱尚廉認為，設備興建與防洪地下蓄水道需長久規劃、曠日費時，在有完整計畫、精確預估地下水水量估算、安全取水量前提下，鑿請確實是緊急應變措施，「但只能作為旱時緊急應變用，不能為長久之計」。

他也強調，在桃園、彰化等地下水土壤污染較嚴重的地方，鑿井供產業使用問題就很大，且高速鐵路沿岸附近也不能抽水，以免影響交通命脈。

本文授權自今周刊，原文見此。

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