福島核災10周年》10年前我也以為日本核電很安全 日本前首相菅直人給台灣核電歸零的忠告

【文 / 王炘珏】

今年是福島核災10周年，10年過去了，日本改變了嗎？ 人類有因此而記取教訓嗎？日本當時的最高負責人、前首相菅直人，如何回顧過去的決策，對台灣又有什麼樣的建議？

「直到現在，我每年都還是會造訪福島，走進那個遭到封鎖的福島核電廠……。」日本眾議院議員菅直人感慨地說。

他不只是現任眾議員，2011年3月11日，日本發生巨震、大海嘯，乃至於隨後福島核電廠爆炸等複合式災難的當下，他的職務，是日本首相。

經過十年重建，現在的日本，已經看不到地震及海嘯肆虐的痕跡，但那座位於福島的核電廠，那年發生的核災事故，就像是個被遺忘的傷口，至今未能癒合。

至今，仍回不了家 四萬福島居民過著避難生活

熔毀的爐心依舊在那裡，只是日復一日地注水冷卻。冷卻後的汙水無處「消化」，只能被一桶一桶封存，就這樣被堆放在核電廠內。當地，因輻射汙染而必須封鎖的範圍雖逐漸縮小，但至今仍有4萬人過著避難的生活，無法回到自己的家。

10年過去了，人類究竟從那場災難中，學到了什麼？

《今周刊》專訪災難發生當時，日本的最高決策者菅直人，從決策者的角度回顧這場人類史上最嚴重的核災事故；對台灣，他又有什麼樣的建議？

「如果可以回到311發生前，第一件事情，我會將福島核電廠的備用電源，移到地勢超過海平面30公尺高的地方。」菅直人說。這個答案，或許簡單得令人意外，但諷刺的是，這場災難就是因為一連串如此「簡單」的原因而造成的。

在福島核災發生後，日本政府成立了事故調查委員會，調查事故發生原因，並於同年七月公布調查報告。關於事故發生的根本原因，報告上明文寫著事故並不純然因天災造成，更有人禍。

菅直人在災後隔年出書，完整記錄了處理整起核災事故的歷程，背後真相讓人看了冷汗直流。據其所述，此前所有應變核災的SOP，都不曾考慮「核災與其他災難同時發生」的情況。於是，他們沒料到核電廠儲放燃料棒的燃料池水位計會因故失靈，因此延遲了搶救時間；沒料到救災用的緊急物資，會因為其他災難導致的交通中斷，而無法及時到位；沒料到緊急應變中心的成員會因交通問題無法順利聚集……。

就算聚集了，也才發現，核災、震災、海嘯等災難的救災指揮中心成員幾乎重複，同一組人，同時面對著需要不同專業的災變。就連緊急應變指揮中心本身，都因為停電導致通訊設備無法正常使用。

此外，他也是在災難發生之後才發現，當時日本的法律、制度、經濟、文化，都對核災毫無防備。「哪些民眾要先撤離？他們的房子怎麼辦、工作怎麼辦、學生就學怎麼辦？」再往下想，失業率飆高怎麼辦？未受核災影響地區的房價飆漲怎麼辦？股市崩跌怎麼辦？日圓匯率怎麼辦？這些問題，當下完全沒有答案，也無從調度準備！

一連串的失算與無法回答的問題，讓他得到了最終結論：「即使把人類的力量用到極致，也難以把核災發生的機率降到零，更難以控制帶來的衝擊。」

忠告一〉最壞的劇本 規畫250公里「撤離範圍」

「10年前的我，也對日本的核電技術深信不疑，認為安全不會有問題，甚至還像其他國家推銷日本的核電技術。」他懊悔地說，若是十年前就主張廢核，是不是就不會有這場災難的發生？今年3月1日，菅直人與日本前首相小泉純一郎開了一場國際記者會。兩位前首相首次對談，就是為了重申廢核主張，並反對一切核能發電相關技術。

聽聞台灣最近通過重啟核四的公投連署，菅直人建議，且不論公投結果如何，但在討論的過程中，台灣一定要把「最壞的劇本」納入考慮。

他解釋，所謂最壞的劇本，可先以「撤離範圍」為依據。「在福島核災發生兩周後，我面對的最壞的劇本，就是方圓250公里的超大規模撤離。」範圍包含首都東京等區，受影響人數超過5千萬人。

畫出腹地範圍後，接下來，從撤離方式、動線，到臨時收容場所，甚至要求人民撤離的法源及合理性等，每一個環節都必須考量在內。「各何況，台灣的面積比日本還要小，250公里的撤離，可能代表整個台灣都將無法居住。」他強調，台灣政府及朝野兩黨都必須謹慎思考，也有義務將這樣的可能性告訴國民。

忠告二〉擬可行方案 用綠電取代核電、安全無害

菅直人回憶，當時日本雖避開了最壞的劇本，福島撤離的時候，仍發生了令他後悔不已的事件，「因為交通堵塞，造成近20位高齡者在撤離過程中身亡。」他說，身為決策的最高負責人，對於撤離決策造成民眾傷亡，真的感到非常遺憾及抱歉。

「我能理解，一旦主張廢核，不論是國會還是民意一定會問你，電要從哪裡來？」因此，他給台灣的第二個建議，是反對核能發電的一方，必須提出合理可行的核能替代方案，「這是彼此溝通的根本。」

在日本，還是會有很多人質疑，不用核電，恐難免提高火力發電所造成的碳排放問題，「事實上，光是農地種電就能供給全日本的用電。」3月初，菅直人才向日本國會提出利用全日本四百萬公頃農地種電的方案。

他表示，經估算，若是在日本目前約4百萬公頃的農地上架設太陽能板，每公頃能架設約5百瓩的太陽能板，再以1年約1千小時的日照時間換算，所有農地1年可發出兩兆瓩的電。這個數字，足足超過目前日本整年用電量的1倍，因此，「不用核電甚至不用火力，光靠太陽能也是絕對可行的。」

「這可解決擔心缺電的人的疑慮，也是我目前大力推動的主張。」菅直人認為一定要提出具體方案，才能獲得民眾信任。

核電安全神話已破滅 永續發展、廢核更是全球趨勢

他也透露，雖然大部分的日本民眾都支持廢核，或以再生能源取代核電，但是日本還是存在著想要恢復核電的聲音，目前的日本執政黨就打算以「減碳」為由，增加核電的比重。

「但事實上，我認為勝負已定。」菅直人認為，關於人類到底需不需要核電這個問題，其實答案很明確。「車諾比、311事件，已打破了核電安全的神話；再來，核電因為安全成本必須提高，價格也已經不像過去那樣便宜，這還不包含必須付出的環境成本。」

另方面，再生能源技術不斷突破，成本更是逐年降低。永續發展及廢核更是全球趨勢，趨勢一旦形成，很難再走回頭路。「若是有安全又便宜的綠電可以用，為什麼還要選擇危險又對環境有害的核電呢？」他意有所指地說。

專訪「日本再生能源之父」飯田哲也 論成本，核電已輸綠電，為何要用？

「或許大家會以為核電比再生能源便宜，但，事實上，這已經成為過去。」日本環境能源政策研究所（ISEP）所長飯田哲也這麼說。2011年，他在福島核災發生後一周，就提出取代核能的再生能源政策解方，隨後獲得日本政府大量採用，因此被稱為「日本再生能源之父」。

他表示，311事件至今，為了加強安全性，日本核電成本增加了近2倍。另一方面，隨著再生能源技術的發展，近10年來，風力發電成本下降7成，太陽能發電成本更下降近9成。相關統計數字很多，但根據日本環境能源政策研究所的統計數據，兩者的黃金交叉發生在2013年，自當年起，日本的太陽能發電成本就低於核電。

而這樣的黃金交叉，還不包括核災的處理，「根據日本政府2016年的統計，已投入近22兆日圓在福島核災處理，也有學者估計，未來核災處理金額最多可能達到80兆日圓。」他說：「付出這麼大的代價，就只是為了發電？」

或許因為數字會說話，日本自從311事件以來的各項民調中，普遍來看，民眾表達「反對核電」的比率，至今仍達6成以上。至於再生能源，自2012年FIT制度（Feed-in Tariff，FIT，再生能源固定價格收購制度）上路後，再生能源占比一口氣拉高，2019年已來到近2成的水準，並以太陽能發電的成長最為顯著。飯田哲也強調，未來再生能源的發電成本還會持續下降，他相信，由乾淨的綠電取代核電，甚至是火力發電的未來，已經不遠了。

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