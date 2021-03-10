富二代是幸運或魔咒？母親是夜市麵包女王 她慘賠百萬後驚覺要突破「媽媽障礙」

【文．蕭婷方】

秋冬的清晨，天才濛濛亮、還透著霧氣。這家麵包均是自家烘焙、卻可以銅板價外帶的早餐店，早已擺滿澎湃的三明治、肉蛋土司，任君挑選。

學生、上班族等外帶客群的腳踏車、機車排滿店門口；尖峰時段，早餐店員的包早餐的手從沒有停下來。

這裡是曜陽早餐店，5年前、年僅23歲的林庭薇，瞄準台灣人愛吃早餐、日常卻又趕通勤，瞄準早餐外帶市場，從路邊攤開始滾出人生第一桶金。她更大膽借錢，擴大規模設百坪廠房，要在競爭激烈的早餐市場中，殺出一片新藍海。

在外人眼裡，林庭薇是標準的「富二代」，母親是夜市麵包女王黃秀芬，憑著10萬元小額資本創業、在夜市打滾30多年，打造佳湘麵包王國。

事實上，母親艱辛創業的過程，恰恰就是林庭薇所有的童年，身為大姐的她時常要分擔母親照顧弟妹、分擔家務的責任，養成她堅毅、獨立又敢衝撞的性格。

林庭薇高中時期都在媽媽開的火鍋店裡當服務生，空閒時刻才拿課本起來讀。有好幾年，林庭薇的樂趣就是待在店裡撰寫服務生SOP（標準作業流程），想像自己成為專業的企業經理人；畢業後，深知自己不是唸書的料，她到7-11當正職櫃檯服務生，從理貨背庫存、上架商品與擦玻璃開始做起。

長年勞動，林庭薇有著一雙指節分明與年齡不相稱、佈滿老繭的雙手。

被問及為何不到家族企業工作？林庭薇說，那是一個熟悉的領域，一進麵包工廠就知道自己要做什麼，「媽媽的典範在那裡，我只能模仿，跳到不同的職場，才能從頭感受自己是誰，才能成為對公司有用的人」。

赴日學烘焙 創業瞄準高品質外帶早餐店

為了走出與佳湘歐風麵包不一樣的路，林庭薇還隻身赴日，學了一手法國藍帶蛋糕。

近年因應消費習慣與飲食市場轉變，林庭薇不停思考如何立基在烘焙市場，做多角化經營。

她觀察到，台灣人愛吃早餐，不論是西式的漢堡、培根蛋，或是中式的饅頭、燒餅與油條皆各有市場。

然而，早餐市場高度兩極化，若非平價的傳統早餐店，就要花錢、花時間到精緻早午餐店。清晨趕出門的上班族、學生很難吃到品質媲美早午餐店、又能外帶的平價美食。

瞄準「快又好吃」的早餐市場，林庭薇靠著自身深厚的烘焙底子、以及「放膽創業的家學淵源」，她大膽切入自烘高品質麵包的早餐外帶市場。自己租了一台餐車、找了騎樓，就開始做起小本生意，成立了曜陽早餐店。

所有工作一手包 撞破頭才學會把自己放在夥伴手上

「我去問媽媽、她會很生氣，家裡的觀念就是要自己來；現在回過頭去看，才知道“自己來”的意思，是自己要去瞭解工作的所有環節，合理分配所有員工的工作量」。

回憶創業初期，林庭薇忙到每日睡不到4小時。

她說，自己是家裡大姐，父母不在自己就要把所有事情撿起來做，這樣的性格，讓她在開業初期吃足苦頭。

早餐店開張前，凌晨自己烤麵包、煮紅茶、熬豆漿，備貨、帳務管理與清點庫存樣樣自己來，甚至因為堅持要用整塊里肌肉入菜，連豬肉切片都是一邊打瞌睡一邊完成，「我不知道怎麼請別人做事」、「我不確定他們會不會做好，但我自己一定會做好」。

直到展店後開幕第三天清晨，老闆兼櫃檯、廚房及送貨司機的林庭薇體力不支，開車打瞌睡發生追撞車禍。

當天頭剛縫完針，因為工作沒交接，她包著沙巾繼續開店煮早餐，才開始學著安排人力，與夥伴溝通，「開始學怎麼把自己放到夥伴手上」。

單月慘賠300萬 覺悟要突破「女王媽媽障礙」

小有所成後，林庭薇挑戰規模化經營，想複製早餐攤車的成功模式。她以連鎖總部形式。咬牙租下百坪店面，並找來工人在台南市上班族必經路途上蓋起廚房設備，店面也是早餐麵包的烘焙工廠。

開店的當天，自己的存款「由正轉負」欠款近500萬元。

「我媽是成功的老闆，我全然地相信她，我想複製她的成功模式，卻沒有想像中順利」。

一般來說，食材成本應占商品總價3成左右，才能有薄利。由於從小是母親的「商業夥伴」，林庭薇打從心裡相信母親薄利多銷、以量制價的商業模式：有好的食材、便宜價格，即使食材成本較高、利潤微薄，只要消費者感受物超所值，就能走長線、多賣多賺。

林庭薇更不諱言，自己食品的原料來源，超過7成是搭著其他中型企業合作共同採購、再進行分貨，以此壓低成本。言下之意，品質較好的食材，因進貨量比一般人大、價格就能壓低，更能回饋給消費者。

但林庭薇在開店初期，食材成本就超過商品占比7成，因為售價與利潤太低，加上水電成本與人事費用，勉強只能打平收支，財務十分吃緊。

直到一天下午，林庭薇收到300多萬的貨款單，發現自己慘賠無力負擔，突然覺悟，媽媽模式難以複製。

由於產業規模、商品品項差異大，商業模式必須要調整，不能一味複製母親的成功經驗。

林庭薇花了一年多摸索出適合自己的商業模式，除加開「宵夜場」，以延長營業時間增加利潤外，也開發更多元且獨特風味的產品、針對品項進行差別定價。

她更多次檢討原物料浪費、整理庫存，並改良員工操作標準流程，成功在不降低食材成本比例的前提下獲利，與消費者達成雙贏。

坦言資源比別人更多 更想走出自己的路

「我感謝她教我釣魚，不是寵壞我；我確實是『靠媽族』，我創業難過都回家哭，都靠媽媽給我打氣」。

創業至今，林庭薇被問及是否擔心被外界貼上「靠媽族」的標籤？

林庭薇笑說，如果沒有從小陪著媽媽在夜市擺攤，看著媽媽在沒有資源的情況下放膽創業、白手起家，自己也沒有勇氣「模仿」母親創業，「在偷窺別人如何成功的經驗上，我確實比別人更多資源」。

但她心裡清楚，每個月要還的債，從來沒有少過，早餐店也沒有拿過媽媽的錢來經營，凌晨還是要早起，備料、切肉、煮豆漿賺錢來維持自己的生計。「打拼至今，我已經長得跟媽媽不一樣了」

訪談最後，一直靜靜坐在林庭薇旁的母親黃秀芬，終忍不住說，「對啦，我就是虎媽，用戰地教育讓孩子遇到問題自己解決啦！」黃秀芬說，麵包就做到自己這一代，每個孩子都要有自己人生的實踐方向，人生要靠自己。

黃秀芬更揶揄女兒，「自己的標籤自己撕」，富二代的標籤就是不管怎麼努力，還是會被貼上媽寶。要跳脫框框，就要靠自己的努力來證明！

本文授權自今周刊，原文見此。

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