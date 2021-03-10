當散戶把投資當賭博《大賣空》主角示警「毀滅性崩盤」也沒人聽

【文．林信男】

近期美債殖利率攀升，使金融市場震盪加劇，對利率變化敏感的科技股，讓那斯達克指數（截至3月8日收盤）較2月高點回檔逾10%，陷入修正，也讓股市「泡沫化」的討論，再度浮上檯面。

今年以來，包括《大賣空》（The Big Short）主角原型、在金融海嘯爆發前，放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可‧貝瑞（Michael Burry），以及有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）都示警，被炒作、投機養大的泡沫，終將崩潰。

魯比尼在本月發表的一篇評論中寫道，美國經濟正在經歷一段「K型復甦」過程，在股市屢創新高的階段，擁有穩定工作、福利者，財務狀況依舊良好，但那些從事低附加價值工作的藍領階級，卻背負著債務，面臨持續惡化的經濟前景。

上述趨勢顯示，金融市場和實體經濟，已明顯脫鉤。魯比尼直言，「股市創新高，對多數人而言，毫無意義。」

資本市場充滿泡沫 散戶只想快速致富

魯比尼引述一份美國聯準會（Fed）經濟學家的研究指出，財富分配不均的現象，日益嚴重，前1%的富人，掌握了超過5成的股市資產，而處於財富分配底層50%者，僅握有0.7%的股市資產。

為了從貧富不均的窘境中翻身，許多散戶選擇走上投機之路。魯比尼稱，大批投資人在Robinhood這類交易平台上，砸下個人積蓄，去槓桿、買進某些毫無價值的股票。

魯比尼認為，散戶力挺電玩零售商GameStop，聯手割了「機構法人韭菜」的戲碼，掩蓋了一個醜陋的事實，「一群毫無盼望、失業、缺乏專業技能的人，再度被利用，許多人相信，想在財務上獲得成功，靠的不是出色的工作表現、耐心地儲蓄和投資，而是押寶像加密貨幣這類毫無價值的資產，作為快速致富的方法。」

在「超寬鬆貨幣政策」支撐下，資本市場已充滿泡沫。魯比尼強調，在財富分配不均加劇之際，股市也來到新高，「顯而易見的是，當前的市場狂熱，將『含淚收場』（will end in tears）。」

投機性股票 將使賭徒們承擔沉重債務

同樣對股市狂熱現象抱持負面看法的麥可‧貝瑞，去年底便透露，他在放空特斯拉，今年以來更數度預言，充斥炒作、投機現象的美股，恐迎來「毀滅性崩潰」（devastating crash）。

「人們說我上次沒示警，其實我有，只是沒人聽。這次我示警，依舊沒人聽，但我會證明我示警過。」貝瑞強調。

他指出，投機性股票終究會淪為泡沫，將使賭徒們承擔沉重債務，「股市正在刀尖上跳舞」。

而多次示警，卻沒人在乎的情形，似乎讓貝瑞覺得，沒必要繼續發布相關訊息。根據外媒觀察，貝瑞在清楚表達自身立場後，便不在推特上，持續發布「泡沫警告」，只留下他對越南菜餐廳和樂團的推薦推文。

事實上，美債殖利率攀升，衝擊股市表現的現象，已讓許多投資人，開始感到不安。

CNN報導分析，根據高盛（Goldman Sachs）預測，今年美國國內生產毛額（GDP），可望成長近7%，為1984年以來最高水平；然而，經濟成長反彈，卻引發對通膨升溫的預期，美債殖利率隨之攀高，相較之下，股票提供的報酬率，就沒那麼亮眼，股市波動也因此加劇。

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）表示，對通膨的擔憂，是近期股市的絆腳石，未來市場估將出現更多疲弱現象，先前已大漲一波的科技股，可能會受到最大打擊。

本文授權自今周刊，原文見此。

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