台積電的必修課！台灣半導體強到美國都害怕 如何不讓大家感到威脅？

【文．林宏文】

上周全球半導體產業有兩件重要大事。

第一件是美國人工智慧國安委員會（NSCAI）提出警告，美國過度依賴半導體進口，尤其是台灣及南韓，委員會因此提出美國應維持高階半導體製造超前中國兩代技術，並確保美國國內有多處高階半導體製造廠房的兩大目標，並且應該制訂全國性半導體策略、擴大減稅優惠、擴大投資量子運算及神經形態運算，以及聯合盟國實施先進半導體設備出口管制等四大建議。

第二件事是，中芯公告與荷蘭光刻機大廠艾斯摩爾(ASML)簽下12億美元採購合約，雖然這個合約只是將原本至今年3月2日的舊約延長至今年底，意味著去年中芯因被美方限制而導致採購不如預期，也不代表美國制裁中芯採購極紫外光（EUV）光刻機禁令已經鬆綁，但在市場解讀中芯及中國半導體產業可能即將「敗部復活」，仍讓包括台積電、聯電及費城半導體指數面臨重挫修正。

這兩件產業大事當然都事出有因，一方面是全球半導體產業景氣大好，供需嚴重失調，台灣因為擁有全球近七成晶圓代工市占，台積電更因掌握高階技術及產能，因此導致世界各國都有不少關於重建半導體產業與自主供應的討論。

另一方面則是，美方是否繼續維持對中國的對抗基調，還有中國大陸在半導體自主技術及產能開發成效到底如何，也都密切牽動全球產業消長的敏感神經。

不過，對於這些攸關全球半導體產業發展的重要議題，各國政府及媒體也都各有立場及解讀。例如從美、歐、日、韓到中國大陸，大家都有不同的角度，之前我陸續談過一些觀點，這次想談談不同產業組成的協會組織，對不同議題各有那些主張與堅持。

三大半導體產業協會 利益各不相同

以目前全球與半導體相關的產業協會，主要有美國半導體產業協會(SIA)、國際半導體產業協會(SEMI)及全球半導體聯盟(GSA)等三大組織。其中，SIA主要是由美國在地的半導體業者所組成；SEMI的成員則是以全球半導體等相關設備及材料商為主；GSA前身是FSA(Fabless Semiconductor Association)，主力會員是IC設計業與晶圓代工業。

其中，SIA一直是美國在地的產業協會，早期以IDM廠商為主，後來才加入一些規模較大的IC設計公司如高通、博通、輝達及賽霖思等。也因為IDM與IC設計業者存在競爭及利益各有不同，因此迫使許多IC設計業者於1994年獨自組成FSA，後來再改名GSA迄今。

由於SIA是美國在地組織，當然對美國半導體業的競爭力較為關切，因此相當支持美國政府加強對美國本地半導體產業的投資，同時派有大量政治公關人員在華府及立法機構遊說。此外，SIA由於和GSA成員互有競爭，對於有助於IC設計業及晶圓代工合作的政策一般都比較不支持。

SIA對GSA及晶圓代工產業的敵意，不僅是台積電的IC設計客戶吃掉很多IDM生意，也代表美國半導體霸權的式微。根據統計，2020年美國廠商佔全球半導體銷售額47%，仍維持半導體龍頭地位，但其中只有12%的晶片製造是在美國工廠完成，遠低於1990年時代的37%。

由於晶圓代工不斷成長，因此GSA的合作聯盟對象也不斷擴大，許多系統大廠如思科、蘋果及微軟等也開始切入IC設計，更多IDM變成Fablite（輕晶圓廠投資），因此Fabless的定義不再那麼重要，2008年FSA改名GSA，並轉向倡議更大的議題，例如全球產業環境與更多應用領域的發展。

至於SEMI的組成，大部分來自各國設備大廠，而且除了半導體外，也包含太陽光電、發光二極體及微機電等產業。由於設備業有如軍火商，當然希望各國都設廠才有生意做，因此國際化時間也很早，在主力市場如美、日、韓、台、大陸、歐洲等都成立公司，另外連東南亞及印度也都有，只是規模較小。

從SEMI的組成可以理解，美中科技戰限制含美國技術與設備輸入中國，這顯然是SEMI所不樂見的情況，SEMI當然比較偏向支持賣機台到大陸。與SIA很類似的是，SEMI在華府也有很強的政治公關團隊，對地緣政治的影響，長期以來也是著墨很深。

因此，從SIA及SEMI的立場來看，近來美國總統拜登表達要以370億美元資助本土晶片產業增加產能，由於符合美國產業及設備業者的雙重利益，SIA及SEMI顯然都大力支持。但對於是否開放中國半導體業的設備採購，SEMI比較正面支持，但SIA的態度則是反對居多。

其實，軍火商角色的SEMI，近年來相當受惠於各國加強半導體投資，從SEMI近來公布全球半導體設備的銷售額來看，不僅2020年創下新高，達到689億美元，比2019 年的596億美元增長16%，預計今年及明年也會持續創新高，金額分別達到719億美元及761億美元。

另外若以地區來看，中國、台灣和南韓都是全球設備支出金額最高的領先國家。中國在晶圓代工和記憶體部門投資持續挹注下，2020年首次於整體半導體設備市場中躍居採購首位；韓國則在記憶體投資復甦和邏輯投資增加推波助瀾下，可望在2021年領先全球；至於台灣得益於晶圓代工的持續投資，設備支出也依舊強勁。

在亞洲展開全球半導體大戰之際，SEMI必然還是受惠最大的協會，因此在亞洲各國的組織也最有活力，相較於GSA的低調沈潛，SEMI台灣區總裁曹世綸也擔任全球SEMI的行銷長，主要借重他在這個區域的影響力，算是另一個產業界的台灣之光。

必修的公關學：降低大家對台灣半導體業的敵意

不過，也有業界人士指出，過去全球半導體產能和市場需求一直不太搭配，和SEMI顧著賣機台、不管整個產業投資的合理性也脫不了關係，因此形成景氣大好大壞的惡性循環後果。

幸好近年來記憶體產業經歷大洗牌，逐步整併成三至五個集團，另外晶圓代工也漸入佳境，並取得更多的話語權後，產業的供需問題才獲得改善。

只是，如今全球面對疫情衝擊及地緣政治等考驗，影響全球半導體供應鏈的因素更加複雜，各國都已意識到半導體產業的重要性，除了中國投注超過1600億美元扶持本國半導體業外，歐盟月前也發布聲明稱19個成員國今後2到3年將投入1450億歐元（約5兆元台幣）發展半導體業。

在這些不同因素的衝擊下，對於SEMI來說，顯然還是前途一片大好，但對於台積電及三星的壓力恐怕也會日漸升高。台灣向來在國際政治的運作上較沒有說話的空間，未來恐怕也需要加強更多的政治遊說，把晶圓代工產業是全世界朋友的角色講清楚，客戶成功等於我們的成功等特色凸顯出來，如此才能降低大家對台灣半導體業的敵意。

有趣的是，上周四(3/4)美台商會會長韓儒伯，也在華爾街日報發表評論文章，提到美國聯邦參議員Debbie Stabenow怪罪「單單一家台灣公司」降低出貨的決定，讓美國汽車商面臨晶片短缺。

韓儒伯特別為台積電喊冤，認為 Stabenow的說法不正確又誤導，美國汽車廠現在面臨晶片短缺的問題，很大部分是自己造成的，以政治力量影響私人企業調整生產規劃，也有違國際商業往來的本質與法令。

韓儒伯也強調，美國本土的半導體製造還需要許多年才能實現。美國對台灣晶片製造的依賴凸顯了美國應該拉近與台灣科技的距離、更加確保台灣安全的必要性。如此，才能讓至關重要的半導體業維持在美國國家利益的運行軌道之內。

台積電等半導體業強大，是台灣產業升級的象徵，但若強大到令世界各國感到威脅，對台灣來說絕對不是好事。類似像美台商會發出的正義之聲，未來可能要再多一些，才能讓台灣在這一波晶片缺貨中，可以繼續明哲保身並且安然度過，台灣半導體CEO如何修鍊這個政治公關學，將是至關重要的一道考驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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