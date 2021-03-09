還在追買台積電？謝金河看好金融股、原物料族群 「可能漲一倍以上」

【文．林韋伶】

近日台股指數出現修正，許多投資人擔心難道是熊市來臨？

財信傳媒董事長謝金河在最新一集《老謝看世界》的節目中指出，此波只是漲高的修正，更建議投資人重新調整投資思維，將目光投向金融股、原物料等基期較低的族群。

由於美國十年期公債殖利率從0.52%提升到1.614%，對股市產生壓力。像是年線在12000多點、指數卻在16000多點的台股，因為乖離率超過3成以上，因此面對龐大回檔壓力，謝金河分析：「拉回應該是合理的。」

至於要如何解讀公債殖利率與股市間的關係，台新投顧總經理李鎮宇指出，公債殖利率就是投資的定錨，財務學的觀點來看，美國公債就是很多評價的最低點，然後往上做風險加乘的堆疊，因此如果公債殖利率如果變動很多投資的邏輯也會變動。

殖利率走升一去不復返？李鎮宇：聯準會可望出手干預

但李鎮宇不認為公債殖利率就會這樣一去不復返，他形容：「因為全球經濟儘管已經大致步上復甦軌道，但還是個大病初癒的病人，現在叫他去跑100公尺，跑一跑可能又要回急診室。」

謝金河也呼應他的說法指出：「現在每個政府都債台高築，沒有能力去負擔高的利息。」因此，兩人都預估若公債殖利率再攀升，美國聯準會一定會出手干預。

第一金投顧董事長陳奕光則認為，此波殖利率這樣走是因為市場預期通膨會增溫，並澄清：「通膨慢慢增溫代表景氣回溫，大家不應該把通膨當成洪水猛獸。」

陳奕光：通膨非洪水猛獸 投資人不需過度擔心

此外，陳奕光回顧歷史經驗指出，過去美國十年期公債殖利率上揚時，S&P 500指數其實多數都走揚，因此不用過度擔心。

在類股的選擇上，李鎮宇評估將從去年為「台積電一個人的武林」，轉換到今年的「百家爭鳴」，被低估的類股像是原物料、塑化都可望有表現。

他說：「當生活回到常軌，去年表現很好的股票要小心，反而是去年沒人要的股票可能比較有機會。」

2021年選股不選市 陳奕光：19檔6%以上殖利率個股 可當護身符

陳奕光則建議，可用利率定錨的觀點來看，先把利率擺中間，「若今年不漲成長型股票，就可能漲殖利率概念股。」

他有一套同心圓投資法，就是先把殖利率6%以上的個股抓出來，在目前已經公布股利政策的200多家台股企業中，有19家殖利率達6%以上，包括中連貨（5604）、富旺（6219）、康那香（9919）、永信建（5508）、湯石照明（4972）、中鋼構（2013）…等標的。

同時，陳奕光也認為還可以用「供需剪刀差投資法」，投資仍有供需缺口的缺貨族群，像是記憶體、面板、被動元件等，其它焦點族群還有工具機、自動化元件、電動車、半導體設備、矽晶圓、廠務工程。

謝金河：低基期股可留意 金融股可望獲青睞

謝金河在節目最後總結分析：「此波台股修正的波動非致命，而是良性回檔。」而在類股的選擇上，他認為：「除了原物料以外，其它基期相對低的公司也可多注意，包括金融股在內，金融股過去一年幾乎連動都沒動，如果這時它的息率相對夠高，市場上存股的人還是會青睞。」

他分析，在過去一年股價趟在地板上整年的類股，基本面若可能因疫情產生變化，相信這些公司股價會揚升，股價甚至可能漲一倍以上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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