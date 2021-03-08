買房還是投資？他存款300萬、月薪8萬 專家：可考慮「三宅一生」

【文．林依榕整理】

假設現在你有一筆錢，那麼你會拿來投資買股票還是買房子？一名28歲在台北工作的上班族，透露自己存款已有300多萬元，而他計畫要在30歲結婚、50歲左右離開台北回東部老家陪伴爸媽，依照目前存款金額與未來的計劃，這種情況下，他不知道到底該先把錢投入股市繼續租房子，還是先買房？文章一出不少網友給出建議，理財專家楊倩琳也曾用「三宅一生」策略替有買房疑慮的年輕人解答。

這名陷入選擇難題的上班族，在PTT上發文表示，現年28歲已有300多萬存款的他，目前穩定在台北工作，月薪大約8萬元左右，而他也透露對於自己未來的人生規劃，指出2年後有結婚的打算，並且希望50歲左右能離開台北，回到東部老家跟父母生活。

但因為要結婚，讓他考慮是否該買房還是要繼續租房子，然後好資金投入股市？他表示，目前扣除租金與必要的生活開銷，每個月都會固定投資金買0050（元大台灣50）、VTI（Vanguard整體股市ETF）、VXUS（Vanguard總體國際股票ETF）等，這樣的操作已維持約1年半的時間，也還會持續買進持有。

讓他困擾的是，如果不繼續租房而改買房，買房會支出一大筆錢，勢必會影響資金運用，「但繳的房貸是為自己繳的，還可以自由運用家裡的空間，也不用擔心房東突然要賣房」，面臨兩難的他只好上網尋求其他人的意見。

大多數人都支持該名上班族應該先買房，理由是買房就像是保守的投資，「房版會跟你說房地產只會一直漲，股版應該沒人會跟你說股市會一直漲」、「如果你認為未來會繼續漲，買房每個月省租金+房子增值，對自住來說是一種『風險相對較小』的選擇」、「買房心情比較輕鬆，買股看整天盤還賠錢你有心情上班嗎？」

繳房貸更勝於繳房租 用「三宅一生」設定買房目標

對於買房，理財專家楊倩琳認為，如果租房都要繳房租了，若能存到頭期款，再將原本所繳房租拿來付房貸，也猶如強迫儲蓄般累積資產。

但楊倩琳強調，買房前仍須要規劃「可實行」的計畫，她將人生的買房階段以「三宅一生」的概念來解釋。

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳用「三宅一生」策略解答

她說明，買房通常不會一次到位，總是先求有再求好，因此一生大致會經手3間房屋，這3間房可分為「一便、二保、三舒適」，也就是說，買下人生的第1間房，要買的是「便利性」；第2間房著重的是「抗跌保值性」、第3間房則是重視「舒適性」。

若能利用這「三宅一生」的買房策略，並訂好買房目標進行投資理財、擁有足夠的自備款，那麼小資族心裡也會開始有安定的感覺，買房壓力也會稍稍減輕。

本文授權自今周刊，原文見此。

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