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股價大漲1000％！這家自詡「特斯拉殺手」的公司 能否打敗馬斯克？

聯合新聞網 / 今周刊
（路透）
（路透）

【文．林信男】

電動車產業前景看俏，去年美國龍頭業者特斯拉（Tesla），股價飆漲逾700%，成為許多投資人追捧的標的，而在美上市的中國電動車廠蔚來汽車（NIO），表現也不遑多讓，2020年股價累計漲幅超過1000%，成了超級飆股。

假如光看股價表現，自詡為「特斯拉殺手」（Tesla killer）的蔚來汽車，似乎頗具潛力；但，若仔細檢視本月1日發布的財報內容和相關報導，蔚來汽車的前景，仍充滿許多不確定性。

交車量逐季成長　但尚未轉虧為盈

由財報資料可得知，蔚來汽車去年的交車量逐季成長，從第1季的3838輛，一路攀升至第4季的1萬7353輛，且據公司方面預估，今年首季，交車量可望達到2萬至2萬500輛，年增率有機會突破430%。

不過，嚴格來說，蔚來汽車2020年第4季的財務狀況，並不理想；即使交車量有所增加，但當季淨虧損金額，仍達人民幣13.8億元（約合2.1億美元），遜於市場預期；2020全年，蔚來汽車淨虧損人民幣53億元（約合8.1億美元），年減53%，虧損幅度已有所收斂。

雖然蔚來汽車去年透過合肥市政府，獲得10億美元投資，交車量有所增加，虧損也見收斂，但，想成為「特斯拉殺手」，絕非易事。

現階段，特斯拉上海工廠的產能，大約是一年25萬輛；反觀蔚來汽車，去年一整年，交車量僅4萬3728輛。

車用晶片、電池缺貨　恐影響產能

產業諮詢公司Sino Auto Insights創辦人涂樂（Tu Le）在接受CNN採訪時表示，「當你在市場上的銷售量，是（一年）4萬3000多輛車時，蔚來汽車的市值還是低於800億美元。」

涂樂估計，如果蔚來汽車要成為一家「健康的公司」，其每月交車量，必須達到1萬至1萬2000輛左右；此外，對蔚來汽車和其他中國電動車廠來說，能否順利搶攻海外市場，才是真正的考驗。

匯豐銀行（HSBC）分析師在上周出具的報告中，也對蔚來汽車抱持審慎看法，稱「該公司仍在激烈競爭中掙扎……儘管蔚來汽車擁有強大的品牌和產品吸引力，但也面臨競爭對手的激進定價策略。」

根據CNBC報導，蔚來汽車創辦人李斌在本周二的季度財報電話會議上指出，蔚來汽車2月產能，已經來到1萬輛，高於先前的7500輛，但受車用晶片、電池缺貨影響，預期第2季的產能，可能會再降回7500輛的水平。

上述因素，似乎已對蔚來汽車近期股價表現，造成影響。由CNBC統計可得知，近5個交易日（截至3月2日收盤），蔚來汽車股價累計下跌超過11%，近一個月挫逾22%，今年以來跌幅為11.2%。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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