特斯拉、賓士、BMW都被駭過！為何鴻海廣發武林帖找資安高手？

【文．林韋伶】

只要花不到200美元在網路上買二手設備，再經過幾個設定步驟，就能把一台要價新台幣300萬元的特斯拉偷走。

這聽來不可思議的情節，卻可能真實發生在你我的生活中。

中華民國資訊安全學會與鴻海研究院今（3）日聯合主辦「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle（電動車面臨的資通安全挑戰）」論壇，會中博歐CYBAVO執行長范紀鍠分享了幾個已被公開的車聯網攻擊手法，從特斯拉、賓士到BMW，每個廠牌的電動車都曾被發現資安漏洞。

透過這些漏洞，駭客輕則能取得車輛主人的個人訊息，更厲害的則可以遠端操縱電動車的油門、方向盤或煞車，對駕駛與乘客的人生安全造成重大威脅。

幾分鐘就能駭走一台特斯拉 車聯網時代資安成重大挑戰

甚至在2020年年底，比利時魯汶大學旗下的電腦安全暨工業密碼學（Computer Security and Industrial Cryptography，COSIC）研究小組發現，特斯拉Model X的免鑰匙啟動系統有2個安全漏洞。

他們只花了不到200美元，在網路上購買二手的Tesla Model X車身控制器（車身電腦）與鑰匙圈，再透過設定目標車輛辨識碼、接近車主以偽造車子的Key Fob感應鑰匙，在幾分鐘內就能輕鬆把車開走。

當然，這樣的漏洞很快就被特斯拉修復。

鴻海大力發展電動車同時，已注意到資安問題重要性，因此利用這場論壇「廣發武林帖」，希望台灣優秀的資安人才能集結力量，打造除了半導體產業外，另一個領先世界的產業。

鴻海廣發武林帖找資安高手 劉揚偉：這是未來10~20年的重要課題

鴻海集團董事長劉揚偉今日在致詞時說：「在台灣變數位的同時，下一個議題就是資通安全，這是未來10~20年必須面對的。」

「過去你的個人電腦有問題，你會認定這是微軟的問題；在公司裡公司電腦有問題，那是IT（資訊人員）的問題。」

「如果有一天你的電動車突然不見了，那麼貴的資產突然不見，你還會覺得是微軟或IT的問題嗎？」

台灣人才濟濟 劉揚偉：缺電動車專屬資安實驗場域

在車聯網時代，資安問題非同小可，目前卻沒有看到專屬的實驗場域，因此劉揚偉今日疾呼說，「台灣應該領先全球，打造自駕車資通安全測試場域」。讓全球使用者能認同，只要通過台灣場域測試的產品，就是安全的產品。

鴻海研究院執行長李維斌也認說：「市場不等人，台灣這兩年就要開始做。」

對於大家常掛在嘴邊的「彎道超車」，李維斌分析，台灣資安產業應該要「換道超車」，「因為彎道不管再怎麼彎，規則都是別人的。台灣的資安能力強，順著鴻海的『MIH電動車平台聯盟』出海口出去，是很有發展機會的」。

然而，過去汽車市場相當封閉，很多資訊都不透明，鴻海集團技術長魏國章分享，自己在與鴻華先進科技（由鴻海集團與裕隆集團合資成立）工程師合作時發現，「彼此帶給彼此很多震撼」，因為懂資安跟軟體的人可能不懂車子，懂車的人又不懂資安跟軟體。

當汽車產業變透明 更多商機將浮現

「尤其，傳統車業供應鏈的一級、二級（tier 1、tier2）供應商階級分很細，要把製程兜起來，他們不知道是怎麼做的，像這次之所以出現晶片短缺的問題，就是因為大家都不知道彼此供貨的情況。」魏國章這樣分析。

著鴻海的MIH電動車平台聯盟出現，就是希望讓供應鏈扁平化，很多東西都能愈透明愈好。

魏國章也分享，MIH電動車平台聯盟推出僅4個月，已有超過800名成員加入。魏國章一開始不理解，為何有些廠商跟電動車有關，但對方解釋後他才發現，原來汽車產業變透明後，就碰撞出許多新的角度與商業模式，他笑著說：「想像空間跟力道都出來了」。

鴻海MIH電動車平台聯盟 成立4個月狂吸逾800家廠商

這場國內首度以電動車為主軸的資安論壇，是在鴻海研究院諮詢委員、台灣科技大學資管系特聘教授吳宗成的號召下舉辦，中華民國資安學會、台灣微軟、趨勢科技、奧義智慧科技與鴻海科技集團等國內外多家重要產官學界及組織皆出席與會。

「NExT Forum」則是由鴻海研究院，固定於每年3月3日、6月6日、9月9日、12月12日舉辦的學術論壇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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