好好「道別」才是真正面對 瑞瑪席丹遭逢摔車、愛人喪命那些曾糾纏她的夢魘蛻變成人生養分

【文 / 陳亭均】

曾獲得金馬獎最佳新演員獎的瑞瑪席丹，總帶給人們一種陽光、熱血的朝氣，然而，她知道許多過去的夢魘還是很纏人。她曾逃避，但咬緊牙關又選擇面對，直視人生的高低起伏。

瑞瑪席丹家中曾養過小鳥，但大概2003年的時後，小鳥就變成了瑞瑪害怕的其中一種夢魘。

有天早上，13歲的小瑞瑪走到陽台，「我看到兩、三顆頭，掛在鳥籠上⋯⋯。」小生靈的身體已經跟腦袋分家，應該是被野貓扯掉了。血淋淋的場景，對還年幼的小瑞瑪來說是揮之不去的惡夢，從此以後，瑞瑪就很怕這些會飛帶爪的生物。

嘗試與脆弱共存 克服童年恐鳥陰影

但4年前，她因為演出電影《強尼．凱克》，不得不正視自己的恐懼。由於要與劇中寵物黑頭凱克鸚鵡「古錐」合作演戲，瑞瑪得硬著頭皮再去熟悉小鳥。導演黃熙帶她到鳥街，先試著親近籠中鳥兒，努力習慣牠們撲騰的翅膀，並讓尖銳的鳥喙在她手上留下傷痕。

接著，瑞瑪與「古錐」一起生活了1個多月，想不到最後瑞瑪竟然喜歡上了綠紅相間的凱克鸚鵡。

17年，瑞瑪靠著《強尼．凱克》拿下金馬獎「最佳新演員獎」。之後她爸媽在耶誕節時，送給瑞瑪一隻小鸚鵡，她為牠取了一個可愛名字「Pepper」。從此，她就跟曾經很害怕的東西，親密地成為一起鬼叫、一起發神經的夥伴了。

小麥色皮膚、健美的身材與混合著黎巴嫩、台灣血統的異國氣息，總恰若其分地襯托出瑞瑪席丹「陽光」的形象；衝浪、滑雪與那些絕境冒險，更讓她的美帶有一種「野生」的優雅。從主持行腳節目、演電影，到19年發行創作專輯《你知不知道》，瑞瑪都散發出獨特的自信勇往直前，就像她繳出的一卷卷漂亮成績單那樣無所畏懼。

但即使如此，瑞瑪最近在思考的事情卻沒那麼陽光，又或許該說，這個女孩從18歲之後，就不斷地嘗試與她的脆弱共存，努力地學著如何「面對」那些糾纏著她的恐懼。她真實經歷過常人難以承受的痛苦，無論是身體與心理，都爬滿了一道道疤痕。

瑞瑪的父親是黎巴嫩商人，母親是台灣人，她小時候還真的是個天不怕、地不怕的小妮子，曾經為了試驗降落傘，從2樓拿著6支雨傘就往樓下跳，「差一點摔死！」瑞瑪大笑，「不然就是騎著腳踏車，閉眼睛全速往前衝！」愈管她，她就愈想打破所有規則。

18歲時，渴望自由的她更說服老媽讓她到美國當交換學生。在佛羅里達，瑞瑪不忘品嘗自由的美好。「我交了很多23到27歲的朋友，包括我當時的男朋友，他們都喜歡騎重機。」

攝影 陳永錚

與死神擦肩而過 緊咬牙才熬過低谷

那是畢業典禮一個月前的晴朗日子，4月4日，瑞瑪清晰地記得，「兩天之後就是我媽生日。」她牙關一咬繼續說：「天氣很好，我就蹺課。」她男友騎著跑車型的重機Honda CBR，「我們在要去海邊的路上，那是很長、很長的一條路，旁邊有整片樹林，樹外面是海。我穿著超級短褲與夾腳拖鞋⋯⋯。」

「我最後看到時速表上顯示270公里，速度快到我要飛走。」她頓了一下，但沒有退縮，繼續說：「車子開始搖，後面朋友的車撞到我們。」她往路旁飛了出去，「我覺得滾了好久，想到家人知道的話，對我一定很失望。就像滾了1個小時，我爬到旁邊草地上，完全不覺得痛，坐在那邊什麼都聽不到，一陣子之後，聲音慢慢回來，看到很多車停著，有些在起火，一個美國女生看著我尖叫：『Oh my God！』我看我自己，我的腳不像我的腳，有些像骨頭又像肌肉的東西露出來，這誰的腳？」

男友呢？「他在路中間，腳不符合人體工學地扭曲。我很想哭，但我哭不出來。」直到被直升機送到醫院，她見到醫護人員才能夠大喊：「我男友在哪？在哪？」她只記得，醫護人員直接跟她說：「妳男友死了。」接著插下一針，瑞瑪就不省人事了。

瑞瑪席丹睜著深邃眼睛，盯緊過去那個片刻，眼中還殘有著像恐懼那樣的顏色，但她吸了口氣繼續說，「身體很痛、心裡很痛。」回台灣後，因為要植皮，長長的頭髮被剃掉，頭皮被割下來要補在腿上。背後流膿爛掉，「就像是一堆蛆蟲在身上爬卻抓不到。」她要媽媽拿球棒與細竹子用力打她背。「血一灘灘從頭上植皮的傷口流出來，枕頭都溼的。最後血流光，剩下粉紅泡泡，必須輸血。我記得媽媽躲在旁邊偷哭。」

「我只有一次想自殺，半夜我在房間要換藥，但值班護士很凶。剛換完藥，我全身像燒起來，不能坐也不能站。我走到窗邊，好想跳下去，打開窗戶還好後面有欄杆，沒有跳下去⋯⋯。」

很多恐懼是糾纏在一起的，失去愛情有很多種形式，愛人死在眼前可能是最難熬的那種。讓家人痛苦也可能有很多形式，看著母親因自己的傷而落淚，也可能是最難熬的那種。「疤痕在我身上，很多人問我，到底怎麼走過來的，但不走過來能怎麼辦？」那些無法面對的害怕像沉積岩那樣，縱使逃避，它們也會不斷積累成厚實的岩層困住靈魂。

新的恐懼會繼續積累 但別選擇退卻

原先的漂亮女孩，後來因為傷，變得有些不一樣了。有段時間，她頭皮上釘了科學怪人那樣的粗釘書針，更因為抗生素、類固醇，整個人都腫了起來。「有次經紀人竟然幫我接到摩托車品牌的廣告試鏡。」要去拍「機車」廣告已經夠讓人難熬了，「當場他們看到我更嚇死，以為我沒聽到，但有人這麼說：『她是從20樓摔下來？』」瑞瑪笑說，眉頭卻緊蹙了起來。

瑞瑪知道自己也想逃，避免接觸難受的情緒。去年9月，某天清晨4點，瑞瑪睡不著，決定驅車到海邊衝早浪，想不到衝沒幾道浪，浪板就撞到鼻樑，她滿臉鮮血，上岸不但笑著自拍，還繼續登板破浪，又是勇往直前的故事。

但瑞瑪清楚，陰影其實一直都在，「我今年才發現，我會想嘗試這麼多戶外活動、新鮮刺激的事，多少跟我車禍有關。或許都是因為那次創傷，讓我透過受傷，感受『我活著』⋯⋯。」她輕笑：「外界以為我勇敢，但或許那其實是一種逃避。」

確實，即使躲起來，太多莫名的負面情緒也會抓住人們的腳步。19年，瑞瑪發專輯，她愛唱歌，但害怕在所有人面前唱，「我每個禮拜都要找心理醫師。」新的恐懼隨著生命的延展，繼續積累，不過就像瑞瑪說話的神情，她不選擇退卻，反而更坦率且誠懇地把話說出口，「我不想逃避它們！」

就像她養的鸚鵡Pepper，那隻小鳥象徵的不再是她對鳥類的恐懼，反而是瑞瑪決心與恐懼一起高聲胡鬧的領悟。她鼓起勇氣又說：「我剛滿30歲不久，我期望自己完完全全正視所有感受，然後從中走出來。」

她想起18歲事故的隔年，「我回到那條佛羅里達公路，坐上另外一個朋友的重機。」一顆公路邊的小石頭還卡在瑞瑪身體裡，醫師還沒取出來，爬滿身體的疤痕與頭皮上仍隱隱作痛的縫線，都像是惡夢，逼她不得不回憶現實的殘酷。「我來不及參加男友的喪禮⋯⋯，但至少我回去道別。」

「道別」不是莽撞的勇氣，或許，這對瑞瑪而言，正是真正的面對。就像現在的她，坦率地說，然後面對，試著與那些重傷好好說再見。

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