老司機帶路一窺「樓鳳」秘辛！警察這篇論文紅遍全台 剖析產業鏈

【文 / 李佳穎】

警員張榮哲因一篇外國人來台從事性交易的碩士論文，意外成為鎂光燈焦點。

如今他將論文改為專書出版，希望為讀者建立正確認知，思考如何讓這項千年產業更合人性。

「台灣前4名的西門區、中山區、三重區、板橋區，此4個地區小姐總和占旅遊樓鳳人數的81％……，而且西門區點位成長幅度最大、三重區次之⋯⋯。」碩士論文中的一段文字，讓新北市三峽分局警員張榮哲，成為網路鄉民口中所稱的「老司機」。

2020年7月，高雄市議員李眉蓁的論文抄襲風波甚囂塵上，國家圖書館的台灣博碩士論文知識加值系統，瞬間湧入大量鄉民搜尋，張榮哲的碩士論文《大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析》意外竄紅，自2020年3月至2021年3月間有超過3500人下載，排名第1；點閱數僅次於藝人徐若瑄的碩士論文。

這篇論文的熱門程度，也吸引了出版投資、理財書籍為主的大是文化，與張榮哲達成出版協議，短短半年內就將論文改寫成《樓鳳，性淘金產業大揭密》一書。這本預計3月上架的「產業調查」未演先轟動，預購數已擠進網路書店博客來的中文書籍前10名。

誰賺走皮肉錢 剖析產業鏈

「一群中年男人聊天，最常講的就是性和女人。」今年36歲、警專畢業後投身警界的張榮哲，雖然生活單純，但平時就曾聽聞地方人士「養小姐」（介紹外籍性工作者來台賺錢），派出所裡也三天兩頭遇上遭查緝的「小姐」或「馬伕」，非法性產業在他眼中，就是個你我皆知，卻視而不見的公開祕密。

張榮哲因公務見過上百位不同「職務」的性工作者，發現他們多半是因缺乏一技之長、為滿足經濟需求才投身性產業。這群被裁罰的「不法之徒」，通常身處產業末端、賺取為數不多的「皮肉錢」；獲得較大利益的上游掮客、雞頭與機房，卻甚少被破獲。

「我做完筆錄就可以結案，他們從派出所走出去，為了繳罰鍰，還是要重操舊業。所以我想剖析性產業結構，理解性工作者的工作狀況。」就讀台北大學犯罪學研究所的張榮哲，2017年構思畢業論文時，決定以性產業為題。

在研究發想初期，張榮哲從最傳統的私娼寮、豆乾厝，到近代的理容店、按摩院與酒店，他都有涉獵，但他發現，時下最流行的是外國人申辦旅遊簽證來台，承租短期套房，再以通訊軟體攬客的「旅遊樓鳳」。這類交易隱密性高、稽查不易，台灣至今從未完整破獲，也未有系統性研究，因此他決定將研究聚焦於此

然而，旅遊樓鳳是一條由全球工作者、在地雞頭與位於海外的電腦機房所組成的跨國產業鏈，就連辦案人員有時都不得其門而入。不論是研究或是工作，張榮哲都為此苦惱。

直到有一回，一位假釋出獄的更生人依法定期回到分局報到，張榮哲一聊之下才得知對方是「雞頭」，閒聊中了解「旅遊樓鳳」的運作機制，才得以補上性產業研究的最後一片拼圖，這位更生人甚至成為他的第一位受訪者。

為了解旅遊樓鳳的「經濟行為」，張榮哲訪談對象以嫖客以及曾任掮客、雞頭和機房人員為主，並加入雙北地區各種仲介賣淫的LINE群組。長達半年期間，他每天不間斷地花2小時瀏覽約500幅「商品照」，蒐集地區、國籍與服務內容等資料，並理解各種「專業術語」，就連出國都還借用飯店大廳網路下載照片。

由於手機、電腦全是性感火辣的照片與腥羶色標語，張榮哲還曾被不知情的親友斥為「變態狂」；其指導老師黃蘭瑛稱讚，過去研究性產業的學者多半是從「從娼者」的角度出發，張榮哲的研究貢獻即是以整個產業鏈觀點拼湊出性交易的圖像。

賣淫罰不勝罰 呼籲合法化

穿上警員制服時，取締性產業依舊是張榮哲的重要業務，潛水在機房群組中，當他看到轄區內的樓鳳資訊，仍會呈報上級，但在深入研究產業後，他秉持一個信念：「不能只將嫖客和娼妓當作業績，『小姐』只是性產業的一環，目標應鎖定在『媒介色情產業的人』，他們從中獲取利益，卻背負最少的風險。」因此，每當取締娼嫖之後，他從不輕易放手，總會特別申請查詢通聯紀錄，企圖追查上游「雞頭」。

但實務上，「機房」往往設置在國外，台灣警方就算循線查獲也無管轄權；法官針對國內的「雞頭」，通常只判3至4個月的刑期，或是5萬元以下的罰金，毫無威嚇效果。因此他認為，想從根本杜絕人口販運或對性工作者的剝削，只有「性產業合法化」一途。

「性產業就是社會的性慾，是社會必然的產物。」張榮哲認為，若將性產業定位為「犯罪」，防不勝防，他大膽提出由政府成立合法的性交易網站，性工作者必須經過醫院檢查後登錄，消費者就像在購物網站上點選，雙方確認意願後即可至指定地點進行交易。

「你看，三峽又有一個，我2天前才抓過1次！」採訪快結束時，張榮哲不經意地滑開LINE，又瞥見機房貼出一張照片，服務地區顯示三峽，「小姐被抓之後，機房總是能盡快補上新人。」他低頭碎念。

雖然落實性產業合法化的理想還很遙遠，但張榮哲希望透過研究，讓社會大眾不再只以獵奇眼光看待性產業，更能從經濟學與犯罪學角度，思考讓這個「千年產業」如何存在於社會之中。

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