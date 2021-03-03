3年內鴻海從手機轉攻電動車 看劉揚偉如何創造「贏家方程式」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

全球EMS（電子專業製造服務）龍頭鴻海，轉進電動車的大艦隊已然成形，從去年底發布電動車開放平台MIH開始，近1個月更是加速催起油門。除了MIH會員突破八百大關，眼看一路往「千」邁進，在合作的車廠方面，更一路拿下拜騰、法拉第未來（Faraday Future）、Fisker等來自美中不同的新創車廠合作，速度之快令外界刮目相看。

在鴻海「3加3」的未來產業中，電動車被看好最有可能第一個營收破兆元，也讓向來被視為過度依賴蘋果的鴻海，在資本市場找到了全新故事。鴻海董事長劉揚偉更在新春團拜加碼預告，即將在今年第4季發表2到3款依照MIH開放平台設計的車款，顯示出鴻海內部確實正緊鑼密鼓加速電動車布局。

內部動起來！每周密集與供應鏈開會 找「出海口」

為了確保這張支票兌現，劉揚偉一聲令下，鴻海人上緊發條，相關人等的時間配比也跟著這個策略轉向，鴻海與裕隆的合資公司鴻華先進副董事長左自生便曾自爆，「劉揚偉董事長每周一半時間，都在跟我們開電動車會議、怎麼進行全球布局。」

據了解，鴻華的任務中，被劉揚偉視作為最適合B2B（企業對企業）市場的「電動巴士」，其底盤平台研發進度，便在鴻華內部全速前進中。

供應鏈切身感尤其強烈，一家關係緊密的供應商透露，鴻海產品長蕭才祐、鴻準董事長李光曜馬不停蹄地分頭在美國、中國、東南亞等地，尋找出海口的合作機會。新上任的MIH執行長鄭顯聰、鴻海技術長魏國章行程滿檔，全台跑透透地積極拜訪可能的供應鏈。

電動巴士打頭陣！開發中國家需求大 也是台灣最擅長的B2B市場

對劉揚偉而言，鴻海打下全球EMS龍頭地位，靠的是在機構件、關鍵零組件的掌握力。他在2月27日的電視訪問時表示，「鴻海垂直整合的能力業界第一名」，更預告，「到年中6月分的時候，鴻海MIH的電動巴士大概就成形了。」在劉揚偉眼中，「電動巴士是B2B的市場，天生就是一個台灣擅長的市場。」

劉揚偉看好電巴市場的理由不難想見。許多開發中國家，如印度、東南亞，基礎交通建設不足，正傾力推動電動車，電巴便是理想的B2B項目。

據本刊調查，鴻海確實與台灣多家巴士業者洽談合作中，包括成運汽車，乃至於台塑集團（旗下台塑汽車規畫生產電動卡車、電動巴士），都是鴻海打算拜訪或接觸中的對象，未來鴻海會是以自主研發或是採合作模式發表，屆時年底一款電巴推出時，就會揭曉。

至於另外2款車呢？法人圈盛傳，劉揚偉口中即將亮相的兩款乘用車，一款是M-Byte，另外則是過去納智捷舊款車型S3或是U5的改款電動車，都是過去擁有一定基礎的延伸。

力圖拿回採購權！複製供應鏈管理經驗 把拜騰、Fisker當成蘋果來處理

回到鴻海集團核心，劉揚偉心中的電動車大計，則會聚焦在供應鏈管理、整車組裝上。一位資深法人觀察，鴻海勢必將旗下子公司產品，轉往更高毛利的車用領域發展，同時也把ICT（資通訊）產業進行供應鏈管理的經驗，移植到電動車廠上。簡單來說，就是把拜騰、Fisker當成蘋果來處理，只是細節有所不同。

這位法人認為，從蘋果管理零組件供應商的方式來看，蘋果掌握採購權，由蘋果去幫組裝廠找供應鏈，認證談完價格後，再請鴻海指定採購，但是「鴻海在電動車想做的事，就是把採購權拿回自己手上。」

可以想見，劉揚偉設定毛利率返回10％的目標，一大部分是要透過這裡貢獻而來。由於MIH擁有規格制定、認證的功能，鴻海便能藉此推出一個整體解決方案供客戶選擇，毛利可藉此維持高檔，並擁有較大的議價權。

就如劉揚偉所說，他累積數十年的職場經驗，學會了「Problem Solving（解決問題）」的技能，在蒐集情報與資訊後，「Define and Conquer（定義問題、克服問題）」，帶著這樣的能力與精神，相信劉揚偉的電動車大夢，有機會築夢踏實。

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