台股一度漲300點！台積電、聯發科帶頭衝 專家建議科技股「這樣操作」

【文．林韋伶】

台股經歷上周五遭外資調節944.17億元的驚魂日後，228連假期間美股強勢反彈，激勵2日台股一開盤就出現報復性反彈，早盤一度漲逾300點，衝上16262.91點。

受美股四大指數在周一全面走揚激勵，台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）、 鴻海（2317）、兆豐金（2886）、中信金（2891）等權值股，都成為今天帶領漲勢的領頭羊。

不僅如此，昨天傳出將在美國亞利桑納州蓋六個廠的台積電，早盤一度站上622元。

台積電美國建廠規模曝光 股價一度衝上622元

在美國設廠的計畫曝光後，台積電近期積極召募員工前往美國駐點，以實現台積電董事長劉德音今年1月在法說會上提到，要打造「Mega Site（超大型晶圓廠）」的計畫。

此外，原本供貨吃緊的半導體產業，又遭遇美國德州大風雪攪局，讓許多分析師紛紛預估，半導體產品價格還有提升的空間，使半導體類股儘管因股市波動、價格震盪加劇，但下檔時相對有撐。

美股波動加大、台股難平靜 半導體有基本面護身「漲相佳」

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏分析，隨著美股波動加大，台股也將難以平靜，此時選股相對重要。

周俊宏指出：「近日德州傳出的冰風暴災情，讓市場對於ESG概念的投資策略更加重視，也掀起半導體產業的蝴蝶效應，產能吃緊的情況下，半導體產品價格可能上漲，刺激相關個股股價表現，投資人不妨多加留意相關類股。」

保德信高成長基金經理人葉獻文也分析，從企業獲利與基本面角度來看，台股前景仍相當看好，「其中，領漲台股的半導體產業，在晶圓代工等產能仍吃緊，加上車用晶片的需求也持續推升半導體用量，在產業面結構上，半導體類股供需緊俏沒有任何改變，看好熱門族群如：被動元件、DRAM、面板等產業前景同樣看俏。」

只是投資人必須留意，短線上台股可能因為資金面的疑慮出現波動。

對於投資人應該如何布局台股？台新2000高科技基金經理人沈建宏分析，在聯準會短期並不會改變購債計畫，且全球主要央行將維持寬鬆貨幣政策至2022年的環境下，資金行情至少有機會延續至今年年底，預期科技股仍將是台股的領頭羊，建議逢回優先布局。

本文授權自今周刊，原文見此。

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