巴菲特挑「這檔」一年漲逾300％ 一封信藏著投資致勝的4重點

【文．林信男】

「股神」巴菲特旗下控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway），於上月27日，發表2021年致股東信，除公布波克夏前15大持股外，信中也傳達了4項巴菲特的投資觀點。

在波克夏前15大持股中，除了投資人所熟知的蘋果、美國銀行、可口可樂等公司外，許多外媒皆把焦點，擺在名列波克夏第8大持股的中國電動車廠比亞迪（BYD）。

由波克夏致股東信內容可得知，波克夏持有比亞迪8.2%股權，高於對通用汽車（GM）的持股比例（3.7%、名列波克夏第15大持股）。根據CNBC觀察，波克夏早在2008年，就開始投資比亞迪，過去一年來，比亞迪股價累計已上漲超過300%，同期通用汽車股價漲幅為65%。

電動車正夯 今年股價可望再漲50%

整體來看，電動車領域，似乎是個正確的投資方向，不僅「股神」看好，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Daniel Ives）也推估，在綠能發展趨勢推動下，電動車產業規模，可望在未來10年內，成長至5兆美元。

艾夫斯看好今年電動車產業股價，有機會再漲40%至50%，「這片海洋夠大了，容得下很多艘船，不再只是特斯拉的世界。」

波克夏致股東信所揭露的資訊，不只讓投資人得以一窺巴菲特的布局方向，其中更隱含著「股神」對投資的看法和理念，本文將之彙整為以下4項重點。

一、債券目前並非理想投資標的

巴菲特在信中寫道，現階段，債券不是個好的投資方向，去年年底，10年期美債殖利率僅0.93%，較1981年9月的15.8%，下滑了94%。

巴菲特稱，包括德國、日本等大國，投資人從規模達數兆美元的主權債務中，獲得的是負報酬，全球固定收益投資人，無論是養老基金、保險公司或退休人士，恐面臨黯淡的未來（bleak future）。

二、當紅企業可能只是穿著「國王的新衣」

「投資幻想」存在的時間，可能比想像中更長。巴菲特說，華爾街愛的是交易產生的費用，媒體喜歡公司述說的精采故事，當某檔獲得青睞的股票價格大漲時，似乎就能使幻想成真。

然而，退潮後，外界會發現，許多企業只是穿著「國王的新衣」。巴菲特指出，回顧金融史可得知，許多當初被記者、分析師、投行追捧的創業者，其心血最後竟淪為垃圾場。

巴菲特強調，比起100%掌握、控管一家企業，成為一家優質企業的股東，獲取其資本利得，是更令人愉快的事情，工作量也會少很多，「我和查理（Charlie Munger、波克夏副董事長）會根據一家公司的長期競爭優勢、管理能力和特色，把資金配置到我們認為最合理的地方。」

三、長遠眼光和耐心

根據CNN分析，主張價值投資的巴菲特，多半選擇穩健成長的標的，不太可能買進波動較大的遊戲驛站（GameStop）、特斯拉這類股票。

巴菲特所強調的，是一種更需要耐心的投資方式，多數持有企業股權、房地產這類生產性資產者，都會獲得回報，「需要的只是時間的流逝、內心的平靜、多元化發展和交易費用的最少化。」

四、永遠不要做空美國

巴菲特表示，美國到處可見成功的故事，自美國誕生以來，那些有理想、報復，但僅有微薄資本的人，透過創新或優化既有商品，改善顧客體驗，獲致超乎想像的成功。

他說，如今，世界各地都有人創造出類似的奇蹟，共創使全人類受惠的繁榮，卻沒有一個地方如同美國般，可作為「釋放人類潛能的孵化器」，儘管美國經濟遭遇一些嚴重中斷，但經濟發展的過程，始終是驚人的，「我們堅定不移的結論是：永遠不要做空美國（Never bet against America）。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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