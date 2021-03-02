少子化嚴重房子卻一直蓋？房價不跌反漲 除了炒房另有「暗黑真相」

【文．林依榕整理】

在這個低薪、高房價的年代，存錢買房對許多人來說是個不小的負擔，加上台灣少子化及高齡化越趨嚴重，房市明顯供過於求，但有網友不解表示，房價並未因此下跌甚至仍有許多建商不斷興建高樓大廈，原因到底為何？

該名網友在PTT以「台灣少子化情形嚴重，房子一直蓋給誰住？」為題發文詢問，住在新北市的他，距離住家不到10分鐘的距離就有5棟高樓在蓋，而且每棟至少都是10層樓以上的住宅大樓。

看到如此情景他感到非常納悶，「台灣不是沒人要生小孩了，這樣一直蓋是要給誰住？還是其實台灣的房子本來就不是蓋給人住的？」

房子不只單純給人「住」 「這誘因」才是不斷興建關鍵

有的網友留言回應，認為現在蓋房子已不僅僅是單純居住功能，背後牽涉的層面甚廣，「主要是房地產是最簡單又能養活最多人的經濟活動，你一定要有一個工作讓大家有賺錢的行為，房地產是無腦的那一塊，給你一塊地最先有的經濟活動就是蓋房子」。

另有一部分人點出建商「不斷蓋房子」的背後真相，坦言在少子、高齡化的狀況下，房價還不持續飆漲、一直蓋房，除了「炒房」還有另一個關鍵主因就是「貸款」，因為蓋房子「可以拿來抵押給銀行套取現金」。

其他網友說明「建商光蓋房子就可以從銀行貸錢出來，又不用賣掉，當然一直貸一直蓋」、「房子是蓋來抵押圈更多的錢，錢都借了，就不需要擔心有沒有人住的問題，尤其利率這麼低，就算爆了，銀行先死，政府會救」。

政府打炒房！未來買房2年內出售擬課稅45％

財政部日前首度表態，房地合一稅「課重稅」部分將趨嚴拉長年限，將現行買房持有「1年內」課45％稅率，調整為「2年內」課45%重稅，而跨部會房市健全小組近期會召開會議，針對房市變化進行審視過後訂出後續時程。

本文授權自今周刊，原文見此。

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