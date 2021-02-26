一年存到第一桶金、坐擁2筆房產 26歲小資女曝光心法：讓自己隨時保持最新狀態

【撰文 蘇君薇】

留著一頭中長髮、外型嬌小甜美，年僅26歲的Purin，從對理財一竅不通的門外漢，到如今能侃侃而談投資心法，甚至買房置產，可說是同儕之間的勝利組。

但談起自身成就，Purin非但不自滿，更表示「人際」才是成就她的最大關鍵。

來自單親家庭，在家中是獨生女的Purin，因父親工作關係，從小與姑姑同住，很早就認知到要幫忙分擔家計，高三畢業後開始打工，就讀大學期間，也積極利用課餘時間打工，賺取生活費。

逼自己每月至少存1萬 從股票門外漢拚到買台積電

由於大學就讀傳播科系，Purin很清楚當記者薪水不高，一定要學習理財，除了求學階段打工存錢，踏入職場後，更逼自己每一個月要存下1萬至15000元。她想辦法省吃儉用，工作半年後存下約20萬元。

不過，理財不能單靠「節流」，更重要的是要懂得「開源」，Purin也不諱言，自身的開源方法就是股票與接案。

「一開始連K線都不懂，到現在每天下班後，都會看盤後籌碼操作。」回想初次接觸股票，Purin透露，都是從簡單的籌碼開始看，跟著外資、投信動向，看成交量是否暴增或縮減，且剛開始較無本金，當沖、放空、波段都曾做過。

好不容易有了一筆小錢，Purin開始認真研究股票，每日下班後，抽出1~2小時自己爬文、看看盤勢，遇到不懂地方就請教金融界朋友，慢慢學習，大到台積電、小到水餃股都會買。

選股方面，較簡單的是看盤後籌碼、觀察盤中走勢，利多時出貨，以往會購買較夯的股票，後來較熟悉電子產業，就以電子、IC股票為主，波動較大、漲幅也較大，但絕不碰營建股。

Purin自認，自己非長期投資者，是每個月要賺錢的小確幸。會購買台積電純粹是發現，持有的股票都不動，但台積電每天都在漲，「就買一張享受每天睡醒漲10元的感覺」，也大方指出，買在550元，賣在630、640，一張賺了近10萬元。

跟風買股賠30萬、面臨資遣 赴日進修月接10件案子

當然，投資路上不會總是一路順遂，Purin說，自己也曾因跟風買股、沒設好停損點，導致賠了30萬元，但或許是她有著強烈好勝心，當了一年的記者，Purin突然面臨公司人事異動、遭到資遣，讓她開始思考「當記者是自己想要的嗎？這麼累又存不到很多錢，也看不到加薪的未來。」決定找尋下一步該何去何從。

Purin透露，當時存款約70、80萬左右，仔細算過後，她認為若持續打工接案，應有機會可出國念書，便著手準備考試、申請赴日進修。

「在日本時接案最拚，一個月接了快10件案子。」Purin說，案子多是透過友人幫忙介紹，協助操作社群平台等，內容較簡單，每件案子價格約新台幣5000元左右，一個月下來至少可領到2萬5000元。除了接案，還保留部分存款投資股票。

在日本進修一年多返台，Purin透露，存款剩不到50萬元，正巧有朋友介紹一個在高雄的工作機會。

考量自己本身就是高雄人，加上家中一直有買房需求，從她高中時就開始看房，身為獨生女的她必須回家幫忙解決，索性接下工作，返台第二天立刻上工。

工作一年存到第一桶金 買了透天再買預售屋

「馬路上那種看房廣告，以前看沒感覺，到現在出去、路上只看得到那種看房廣告。」Purin笑說，因著工作關係，讓她開始學習房產投資，薪資待遇不錯，加上股票及房產投資，工作一年左右就存到人生第一桶金。

有了第一桶金，Purin拿了200萬元與家人合出頭期款，花費約1200萬，買下位在高雄仁武一棟4層樓、60坪左右的透天厝。

這是屋齡17年的中古屋，但屋況跟新屋一樣好，入住後僅另外添購家具，後續房貸則由她負擔，貸款30年、每月還款2萬3000元。

購入透天厝之後，相隔半年，Purin再入手預售2房作為投資，含車位約500至600萬元，頭期款拿約50萬出來，待成屋後，她有意將其賣掉。

若真的賣不掉，最壞打算是先出租，等爸爸年紀大了，若爬樓梯不方便，再讓爸爸搬過去住。

從拼命打工存錢到買房置產，從媒體業轉戰房地產，Purin對於房產投資也有了一番心得。

買房前自備款抓3成 小資買房可從這些區域下手

她認為，房地產具有抗跌特性，比起股票更不需要費心，但買房前一定要多看，就會知道自己的預算大概能買到什麼樣的房子，自備款建議抓到3成，以應付意外支出；投資房產則可考慮價格便宜、未來具有話題性的地點，就算賣不掉也能出租。

若是小資族想購屋，Purin說，可從蛋白區下手，或是選擇有增值空間，例如重劃區的地方買房；若錢不多可買預售屋，只要拿10%的錢先付頭期款即可，壓力較小，也可選擇信譽較好、工程0付款的建商，就有更多時間可以存錢，但連同裝潢一起購入較容易買貴，買房前可先多多考慮。

有工作、有房產，還有家人親友的陪伴，對於Purin來說，就像是一直以來的夢想終於實現了。

提到未來還有什麼規劃？她想了想說，有可能就是結婚生子吧！「我不會想要退休，要讓自己隨時保持在最新狀態。」

Purin

出生：1994年出生（26歲）

現職：房地產平台編輯

學歷：文化大學新聞系

經歷：

日本早稻田大學進修

曾任新聞媒體記者

本文授權自今周刊，原文見此。

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