只想活下去！獨自走過瀕死26小時、征服聖母峰 「三條魚」仍不放棄登山

【撰文 蘇君薇】

詹喬愉有「三條魚」的外號、現年33歲，看似外型嬌小，卻是上山下海的好手，不僅是新北市消防局義勇消防總隊山域搜救分隊的一員，更是登上全球最高峰聖母峰的第二位台灣女性。

2015年她在一次海外登山意外中左腳癱瘓，至今尚未完全復原，但詹喬愉仍不放棄登山，「堅持做自己喜歡的事情」。

一頭長髮、臉上掛著爽朗笑容，詹喬愉眨著一雙靈動大眼，侃侃而談從登山門外漢逐步成為教練，並投入山難搜救的人生歷程。

高三時在朋友協助與帶領下，她第一次接觸登山，穿上路邊攤的拖鞋、風褲就去了雪山。當時她完全不懂登山，卻充分感受到登山的有趣，但直到大學加入登山社，才真正對登山產生興趣。

▲詹喬愉透露，高三首次與友人們一起登山，但真正對登山感興趣、深入了解，是大學參與社團之後 。（圖片來源：詹喬愉提供）

好奇心燃起登山魂 難忘曾目睹搜救員遭水沖走

一入社就碰上訓練活動，每個人背著25公斤重裝走七星山，讓詹喬愉驚覺，登山有許多技能要學，「開始發現為何自己都不會，很想學好，不知不覺就會陷下去」。

因著好奇心及求知慾，詹喬愉去中華民國山難救助協會上課，認識一位義消友人，跟著對方學習出勤、參與搜救訓練，進而投入山難搜救義消行列，成為新北市消防局新板山搜義消分隊的一員。

談到印象最深刻的一次搜救，詹喬愉想了想，緩緩開口說道，她曾在花蓮南二子山親眼目睹，搜救人員在眼前被暴漲的溪水沖走，且從發現人員落水開始搜救，到落水者無生命跡象，過程僅短短10幾分鐘。

「以登山來說，搜救時間其實沒有一個標準，黃金72小可能很短也可能拖很久；山難其實沒有既定標準，但也不能因此無限期的搜救。」

詹喬愉說，若發生山難時，所處環境較能保護自己，超過10天都有人獲救，目前官方搜救時間為2周，但仍是愈快愈好。

儘管具有豐富經歷及專業知識，詹喬愉於國外登山時也曾發生意外，獨自等候救援26小時。

▲2019年，詹喬愉暗黑中登頂全球第一高峰聖母峰，成為台灣第二位登上聖母峰的女性。（圖片來源：詹喬愉提供）

意外摔落冰河獨熬26小時 只想著怎麼活下去

「那段時間一直在想下一步該怎麼辦，怎麼樣能撐越久、怎麼自救，後來，解脫出來到冰河面等待救援，又冷又痛還很渴，渴到氣管都像被空氣刮…。」

2015年，詹喬愉在吉爾吉斯國家公園進行技術攀登，當時所在地為冰河，一旁還有山峰，她卻因繩結鬆脫，瞬間在空中旋轉，從山壁掉落至冰河，造成左髖骨脫臼。

過程中，詹喬愉一度嘗試自救，卻被自己的冰斧與繩索掛在懸坡上，無法解脫，想將繩子割斷，刀卻被落冰沖走；掉落至冰河後，詹喬愉清楚不好擅自移動，若掉進冰河裂隙更是危險，索性待在原地等待救援。

然而，搜救人員抵達現場2次又撤退，直升機同樣也是到了現場後，卻又撤退。

「24小時後，我就開始思考是不是撐不到他們下次來，要不要自己想辦法爬出去。」詹喬愉笑說，當下她開始想方法要獲救、活下去，計算自救的可能性，最壞打算就是，若第二天仍無人前往救援，就要爬出去。

幸虧，詹喬愉在26小時過去後順利獲救，左腳雖免於截肢，卻因脫臼時間過長，造成神經壞死，膝蓋以下肌肉動彈不同，等同癱瘓。

▲詹喬愉熱愛登山，享受途中每一刻所遇見的景色，一年中幾乎一半時間都待在山上。（圖片來源：詹喬愉提供）

用登山復健！ 左腳癱瘓綁著也要上山

這次意外，讓詹喬愉更能體會待救者心情，在自己能決定範圍內較能改變，對於能用自身雙腿登山更滿懷感激。

相比受傷後可能留下心理陰影，詹喬愉說，比較痛苦的是神經痛，24小時都不會停，讓她幾乎痛到無法入眠，自己反倒沒有心理上的困擾，「我能活著回來，對於其他事情就沒有太大要求。」

提及復健過程，詹喬愉微微皺眉說，神經復健必須建立大腦與肢體連結，要思考以大腦命令腳做動作。每當復健師協助讓腳動起來，她就必須思考，假裝是大腦在命令腳去動。

為了強迫自己一天內許多時間都要復健，詹喬愉甚至將左腳綁起來，跟著友人們前去攀爬奇萊北峰。

「雖然膝蓋以下無法控制，只是腳被我擺上去然後用手拉起，但我會想像每一步它都有在用力，會有腳痠的幻覺；每一步踩下去，會想像以前我在走這地形時是如何用力。這方式比在復健診所一小時的時間多了好幾倍。」

花了約2年時間養傷，詹喬愉才正式復出，又能挑戰到國外攀登高山。

但詹喬愉透露，即使積極復健左腳仍會萎縮，尤其腳掌厚度變得很薄。當她開始恢復感覺神經後，只要爬山走長路，腳還是非常痛，有時痛到快忍不住，直接坐在地上直說不想爬了，且也無法走太快、容易跌倒。

▲即使左腿癱瘓，仍澆不熄詹喬愉對登山的熱忱與喜愛，綁住左腳也要上山，更把此舉當成復健的一環。（圖片來源：詹喬愉提供）

要做就要發揮專長 下一步將挑戰「淨山」做公益

意外發生至今五年多，她坦言左腳還未完全復原，負重尤其明顯，左髖骨有種被壓迫的感覺，左腳平衡仍比右腳差，還是要持續復健、回診。

走過各處大山、瀕死歸來，如今三條魚已在登山界小有名氣，平時只要有空檔、有機會，都會參與公益活動，像是先前曾參與淨灘、帶偏遠地區的孩子登山。

▲只要有機會且時間允許，詹喬愉都樂意為公益奉獻。圖為詹喬愉先前帶領偏遠地區孩童登山。（圖片來源：詹喬愉提供）

那麼，未來還有什麼樣的規劃呢？詹喬愉預計今年5月舉辦一場淨山活動，前進一般人較難抵達的山區撿拾垃圾，目前規劃以募資平台募資、招募志工，經篩選後，至中央山脈北段其中一段縱走，花費約10天撿拾並整理好垃圾。

「如果我們做的話就要發揮專長。」詹喬愉自認無法被山代表，但能為山盡一份心力，希冀透過自身專長，持續擁抱大自然，並傳達正確理念給大眾。

▲詹喬愉透露，預計今年5月將舉辦一場淨山活動，希望以自身專長為山林盡份心力。（圖片來源：詹喬愉提供）

詹喬愉（三條魚）

出生：1987年出生（33歲）

現職：新北市政府消防局－新板山搜義消分隊

學歷：文化大學地質學系

經歷：

攀登聖母峰、洛子峰、馬納斯魯峰、馬卡魯峰

台灣第二位女性登上全球第一高峰聖母峰

21世紀登上聖母峰之最年輕台灣人

本文授權自今周刊，原文見此。

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