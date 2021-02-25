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結婚要付聘金買金飾、頭期款 加總要花500萬！ 準岳母：不是賣女兒但絕不廉價嫁

聯合新聞網 / 今周刊
▲一名男網友網上抱怨，自己的婚事，兩家人為了聘金、金飾價格、房子的頭期款，吵翻天！
▲一名男網友網上抱怨，自己的婚事，兩家人為了聘金、金飾價格、房子的頭期款，吵翻天！

【撰文 張家麒】

結婚是單純兩個人兩情相悅的事情；還是兩家人為了聘金要多少的一場「交易」呢？

有一名男網友網上抱怨，自己的婚事，兩家人為了聘金、金飾價格、房子的頭期款，吵翻天！男方如果完全遵照女方家意思的話；光是結一場婚就要花掉500萬元。

臉書粉專《靠北婚姻2.0》目前分享一則匿名男網友投書，原PO抱怨，才剛剛過完年，家裡卻為了他的婚事跟女方大吵，「家裡很煩，女友又很堅持支持她媽媽，好煩！」

原PO表示，自己家裡照習俗，慣例是小聘26萬、大聘36萬，金飾打22萬的套組，這樣加總下來要花費84萬元；不過女方要求小聘36萬、大聘68萬，聘金不退，金飾打38萬的套組，這樣加總是142萬。

且女方媽媽已經表示聘金及金飾都會全部給女兒，意指聘金不是收意思的，她們也不給嫁妝，原PO說，「原本過年女友家人來我家拜年卻因為聘金及金飾談不攏，場面非常尷尬。」

女友媽媽強調，不是在賣女兒但絕對也不廉價嫁，養大女兒不容易，要給女兒保障所以聘金及金飾，都須照她開的金額；還說因為親戚少，喜宴桌數相對也少，所以完全不出喜宴錢，要求男方「大方一點」喜宴錢全出！

男方則認為，小聘36萬+大聘68萬+38金飾=142萬，倘若又加上喜宴及其他開銷，一場婚禮下來粗估要噴至少220多萬；女友媽媽還有最後一個條件是要求買房，頭期款要男方這邊出，房貸之後則是夫妻一人一半，「加上頭期款的話，我家要拿出500多萬。」

「為何結個婚這麼麻煩！」原PO抱怨，自己夾在中間很為難，因為男女兩邊都很堅持。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「不用煩了，這種婚不用結了」、「婚前就這樣，你能想像婚後的樣子嗎？」、「痛一世不如痛一時，趕快放生吧，結下去你以後肯定會後悔的相信我」、「這不是賣女兒什麼才是賣女兒？」

本文授權自今周刊，原文見此

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