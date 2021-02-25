特斯拉股價大跌！這些原因讓飆股墜入熊市 「大賣空」主角泡沫預言成真？
【撰文 林信男】
去年極為風光、漲幅達743%的飆股特斯拉（Tesla），2021年以來的表現，猶如雲霄飛車，先於1月25日盤中，攀抵900美元大關，創下新高，之後便跌多漲少，甚至在本月23日盤前，一度挫至657美元左右，等於較歷史高峰大跌27%，符合墜入「熊市」的技術性定義，讓許多投資人看傻了眼。
事實上，《大賣空》（The Big Short）主角原型、在金融海嘯爆發前，放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可‧貝瑞（Michael Burry），早在去年12月就透露，他正在放空特斯拉，今年更「加碼」預言，特斯拉股票恐淪為泡沫。
根據CNBC統計，雖然過去一年來（截至2月23日收盤），特斯拉股價累計漲幅仍達287%，但近一個月已下挫逾17%，近5個交易日也跌幅也超過12%，今年以來則下跌0.97%。
對於特斯拉較歷史高點大跌27%、墜入熊市一事，根據CNN、CNBC等外媒分析，共有3項主要因素。
一、股價和比特幣掛勾
本月初，特斯拉宣布，投資總價值達15億美元的比特幣，藉以增加靈活性、最大化其現金回報率，並稱將開始接受「以比特幣購車」。前述消息使比特幣價格應聲走揚，當日漲幅直逼14%，且一路上攻，一度為特斯拉創造約10億美元的帳面獲利，超過2020年特斯拉的電動車銷售獲利。
值得注意的是，Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，特斯拉此舉，等同讓公司股價，和波動性極大的比特幣掛勾（directly linked），儘管比特幣為特斯拉創造了10億美元帳面獲利，但「它帶來的，是更大的風險。」
艾夫斯的說法，似乎已在特斯拉近期股價表現上，獲得證實。本月20日，特斯拉執行長馬斯克在推特上寫道，「比特幣和以太幣的價格，似乎有點高。」消息一出，比特幣價格在24小時內，重挫14%，一度跌至5萬美元以下，周一特斯拉股價也狂瀉超過8.5%，且隔日續挫，兩者猶如「難兄難弟」。
An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021
Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.
That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.
二、財報不如預期
特斯拉於上月底公布2020年第4季財報，雖然當季營收達107.44億美元，年增46%；稅後淨利9.03億美元，年增134%，但仍低於市場預期的10.5至11億美元。
此外，特斯拉當季毛利率為19.2%，創2019年第4季以來新低，也未對2021年的交車量設定明確目標，令投資人感到失望，導致財報公布當日（1月27日）盤後股價一度跌逾5%。
花旗集團（Citigroup）分析師馬可利（Itay Michaeli）當時便直言，毛利率走弱，是投資人擔心的問題之一，「儘管本季表現，不至於改變長期的牛市、熊市爭論，但偏弱的毛利率，可能會被視為當前牛市的負面影響。」
三、市場競爭加劇
在越來越多知名汽車製造商，投入電動車市場的情況下，特斯拉面臨的競爭，也日益激烈。
例如，上周才推出一款全新Bolt電動休旅車的通用汽車（GM），已設定目標，在2035年之後，其所銷售的新車，全都屬於「零排碳」；換言之，未來15年，通用汽車將全面朝電動車領域發展。
福特也在本月17日宣布，將投資10億美元，把位於德國科隆的汽車工廠，改造為福特在歐洲的第一座電動車製造中心，預計2030年，福特在歐洲銷售的商用車中，會有3分之2是純電動或插電式混合動力車。
艾夫斯說，汽車製造商領頭羊，紛紛朝電動車領域發展，已讓部分特斯拉投資人，開始感到不安。
股價波動恐更劇烈 投資人得「繫緊安全帶」
上周一，貝瑞再度「唱衰」特斯拉，稱特斯拉股價大漲，令他聯想到當年的網路泡沫和房市泡沫。
對於特斯拉股價走強，「有助為公司成長，提供資金來源」的說法，貝瑞強調，「1999年（網路泡沫前夕），市場大開派對時，我就多次聽聞類似的論調。」
艾夫斯則提醒投資人，「在特斯拉股價波動更大的情況下，是時候該繫緊安全帶了。」
以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。
本文授權自今周刊，原文見此。
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