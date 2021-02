特斯拉股價大跌！這些原因讓飆股墜入熊市 「大賣空」主角泡沫預言成真？

【撰文 林信男】

去年極為風光、漲幅達743%的飆股特斯拉(Tesla),2021年以來的表現,猶如雲霄飛車,先於1月25日盤中,攀抵900美元大關,創下新高,之後便跌多漲少,甚至在本月23日盤前,一度挫至657美元左右,等於較歷史高峰大跌27%,符合墜入「熊市」的技術性定義,讓許多投資人看傻了眼。

事實上,《大賣空》(The Big Short)主角原型、在金融海嘯爆發前,放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可‧貝瑞(Michael Burry),早在去年12月就透露,他正在放空特斯拉,今年更「加碼」預言,特斯拉股票恐淪為泡沫。

根據CNBC統計,雖然過去一年來(截至2月23日收盤),特斯拉股價累計漲幅仍達287%,但近一個月已下挫逾17%,近5個交易日也跌幅也超過12%,今年以來則下跌0.97%。

對於特斯拉較歷史高點大跌27%、墜入熊市一事,根據CNN、CNBC等外媒分析,共有3項主要因素。

▲特斯拉近3個月走勢。(圖:翻攝自Investing.com)

本月初,特斯拉宣布,投資總價值達15億美元的比特幣,藉以增加靈活性、最大化其現金回報率,並稱將開始接受「以比特幣購車」。前述消息使比特幣價格應聲走揚,當日漲幅直逼14%,且一路上攻,一度為特斯拉創造約10億美元的帳面獲利,超過2020年特斯拉的電動車銷售獲利。

值得注意的是,Wedbush證券公司分析師艾夫斯(Daniel Ives)認為,特斯拉此舉,等同讓公司股價,和波動性極大的比特幣掛勾(directly linked),儘管比特幣為特斯拉創造了10億美元帳面獲利,但「它帶來的,是更大的風險。」

艾夫斯的說法,似乎已在特斯拉近期股價表現上,獲得證實。本月20日,特斯拉執行長馬斯克在推特上寫道,「比特幣和以太幣的價格,似乎有點高。」消息一出,比特幣價格在24小時內,重挫14%,一度跌至5萬美元以下,周一特斯拉股價也狂瀉超過8.5%,且隔日續挫,兩者猶如「難兄難弟」。

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.