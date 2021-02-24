台股一萬七聰明買！想追高不套牢注意「這區間」不讓買點變「埋點」

【文 / 廖繼弘】

牛年台股開紅盤後，持續創下歷史新高，研判大盤在16600至17000點，為多項技術分析計算出的波段滿足區，後續可能呈現高檔震盪，建議進入上述區間後，就不宜追價作多。

美國科技指數在台股農曆春節期間續創新高，費城半導體指數尤其強勢，台積電ADR也再創新高價，和現股溢價明顯拉大，台股牛年紅盤當周在外資買超及台積電、聯電等半導體股領軍下，指數突破1月16238高點，2月18日再創16517新高點，2月分月K線是以中長紅快速封閉元月長上影線，9月KD值持續在80以上高檔鈍化，多頭氣勢相當強。

8500點漲到萬三 盤整再上

回顧台股過去從高點（12682高點、10256高點、10393高點、9807高點）反轉向下，大都出現指數和年線正乖離率達29％多或12月RSI達到80上下高檔極端值。1月台股再創16238點歷史新高，但因指數和年線正乖離率拉大至31．24％，且12月RSI1月分一度達80以上，開始出現中長期漲多震盪整理壓力，指數快速拉回一一○○點，縮小和年線的正乖離率。

而6周及12周RSI分別從94．98及86．39下降至70及70.2，進行換手整理及降溫走勢，本有利中長多行情穩健續航，不過牛年紅盤超強勢表現，年線正乖離又拉大及12月RSI過熱，要觀察接下來是否又將面臨漲多調整壓力。

從波浪理論推估，8523低點至13031高點為初升段，13031點至12144低點、12149低點間為第2波整理，是很強勢的平台整理走勢，因此目前進行的第3波漲勢又急又強，成交量明顯放大，日、周及月成交量頻創新高。

由於全球疫苗陸續施打、央行維持寬鬆政策及美國拜登政府推出紓困方案，市場對經濟成長及企業獲利成長展望也愈來愈正向，主計總處大幅上調台灣2021年經濟成長率至4．64％，預估台股企業今年獲利成長提高至20％上下，很符合第3波主升段漲勢的基本面特性。

波浪理論中第3波通常不會是最短的，以第1波8523低點至13031高點，漲了4508點，如由12149低點展開的第3波漲勢和第1波漲幅相同，則本波上漲滿足點約落在16657點；另以萬點至3411低點和3955低點間形成的大W底型態推估，上漲滿足點為16589點。

而周K線型態形成的中長期上升軌道上限壓力，未來幾周約在16600點至17000點間，加上8523低點上漲1倍為17046點，因此暫將上檔壓力設在16600點至17000點間。指數如進入這個壓力區，年線正乖離率可能拉升至30％以上，12月RSI也到達82上下之極端高值，要留意是否出現第4波調整走勢。

過去歷史高點反轉大幅回檔，都伴隨重大國際利空（如亞洲金融風暴、網路泡沫及金融海嘯等）衝擊，目前尚無此現象。由於疫情尚未明顯緩和，全球經濟仍待復甦，聯準會最快年中後才會減碼QE（量化寬鬆）。

美國十年公債殖利率雖上升，市場擔心資金由股轉債，造成股市震盪調整壓力，但殖利率尚未達一．五％的臨界值，市場未見明顯股轉債現象，股市短期只是漲多震盪調整；但如果美國10年公債殖利率和美元指數出現較強上升情況，就要留意警戒了，如聯準會開始收縮資金，則股市將有較大拉回修正壓力。

目前仍在第3波漲勢中的第5小波漲勢中，由於台積電並未跟隨ADR創新高價，外資開紅盤日大買超後，接下來兩天都賣超，電子權值股短線走勢略轉弱，大盤短線上不易再急漲；不過周RSI已經緩和降溫，中期調整壓力減輕，加上費半指數和台積電ADR表現強勢下，半導體類股可望支撐大盤持續高檔震盪。

短中期暫看上升的20日線至上升軌道壓力（16600點，漸上升至17000點)，建議逢震盪或拉回仍可選股作多，指數如達上述壓力區，則不宜再追高搶進，觀察未來何時出現第4波整理走勢，再逢低布局第5波漲勢。

遇震盪 低基期股有表現

如大盤高檔震盪，緩和過大的年線正乖離，大型股和漲多強勢股短線整理，那相對低基期個股和中小型股較有表現機會，如上周有許多去年漲勢落後的電子股補漲轉強，2月19日集中市場下跌，但櫃買指數仍創高點，表現相對強勢，是短期選股操作要留意的類股及個股輪漲脈動。

中期主流趨勢股還是在半導體相關、5G相關、ABF載板、電動車相關、伺服器及資料中心等電子股；傳產股則看運動器材相關及貨櫃、塑化、鋼鐵和造紙等族群。此外，如疫苗施打後疫情明顯緩和，要留意疫苗受惠股（如航空、觀光相關）。

（本文作者為康和證券投資總監）

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