到底誰是老大？FB封殺澳媒引多國反撲 媒體被掐住脖子、如何抵擋科技巨狠勁？

【文 / 乾隆來】

這場因「新聞有價」而起的反壟斷之戰，可說是攸關人類發展的重大戰役，面對科技巨頭們拿走超過6成的廣告收入，媒體業能有什麼談判能力？

澳洲政府強迫臉書與谷歌付費給當地媒體，正式開啟了全球政府「反壟斷」的世界大戰。已經在去年啟動反壟斷公聽會，並對谷歌提出反壟斷訴訟的美國政府，聯邦眾議院也將在3月連續舉行公聽會，共和、民主兩黨議員聯手，宣稱要徹底收編科技巨頭壟斷的力量。同時歐盟、英國、加拿大、印度等政府也加入戰局，聯手抑制科技巨頭無限制的擴張。

2021年是網路反壟斷戰爭起始的指標元年，這場「政府vs.科技巨頭」的反壟斷戰爭，是百年來僅見、攸關人類發展的重大戰役，規模更將超越130年前美國政府對洛克斐勒家族旗下「標準石油」的反壟斷戰爭。

不過，美國當年的反壟斷戰爭，從1890年通過《反壟斷法》，一直到1911年5月最高法院裁定標準石油違法壟斷，正式要求分拆，前後打了21年。今天的科技巨頭，更是擁有超越國家的力量，可以顛覆政府、隨時創造數10億人關注的焦點議題，而且早就像空氣一般、成為庶民不可或缺的生存要素，更重要的是，科技巨頭們每天增長的用戶數，仍然遠遠超越絕大多數國家擁有最高政治權力的總統選舉得票數。

政府對戰科技巨頭，猶如小人國拿細繩試圖捆綁巨人格列佛，如果各國不能團結、沒有致命奇招，頂多只是製造一些阻力，政治領袖想要徹底收服科技怪獸，勝算不大。

對於還不了解臉書、谷歌與澳洲政府對決事件的讀者，我們先簡單做個背景報告。臉書在2月中旬突然「封鎖」絕大部分的澳洲網頁，從臉書看不到澳洲相關訊息，澳洲人甚至無法透過臉書得知天氣資訊。對臉書全世界30億用戶來說，「澳大利亞」這個國家，瞬間變成空氣。

谷歌協議付費 臉書以戰求和

網路最核心的價值，就是讓不分貴賤、所有人民共享資訊的普世價值，在這個基礎上打造出的臉書，成為全球最多人使用的社群平台，卻爆發藉由全面封鎖訊息來與澳洲政府對決的戰火，正是政府與科技巨頭對決白熱化的最好例證。

戰火的起因，源自澳洲國會擬具《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code）草案，要求谷歌、臉書等平台刊登澳洲新聞內容，須付費給澳洲本地的新聞媒體，這個法令更授權政府設立機制，介入媒體與科技巨頭的商業談判。

澳洲政府與國會議員的共同態度是，澳洲人獲取新聞的途徑，有32％透過谷歌，18％透過臉書，加起來占一半，而且仍然逐年上揚，澳洲所有媒體的網站與App加總也只有44％。這個數字是「澳洲競爭及消費者委員會」（ACCC）2018年的統計，估計臉書與谷歌的影響力，到了今天只會更高。

谷歌與臉書2家公司也拿走超過6成的全國廣告收入，也就是說，澳洲新聞媒體產業全部免費替谷歌與臉書打工。為了遏止2大巨頭的壟斷力量，避免員工人數眾多的本地媒體遭到壓榨、最終衰敗，政府決定動用公權力，收繳谷歌與臉書壟斷的力量。

澳洲政府知道，自己的力量難以和科技巨頭對決，因此澳洲總理莫里森積極奔走，遊說加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、印度總理莫迪、英國首相強生，還有西班牙與巴西等國家領導人集體行動，用跨國力量迫使臉書與谷歌屈服，從付費給本地媒體做起，阻斷科技巨頭的壟斷力量。

臉書與谷歌的因應策略不同，後者很快給出正面回應，與澳洲媒體巨擘梅鐸掌控的新聞集團（News Corp）簽了3年付費協議（收費內容未公布），谷歌的「新聞彙總」（Google News Showcase）服務付費給新聞集團，優先採用新聞集團提供的訊息，同時谷歌也啟動與其他澳洲媒體集團的談判，接受付費轉載的模式。

但臉書則不願屈服。臉書主張其商業模式不同，所有訊息都來自臉友轉載或是新聞媒體開設的粉絲頁面，公司不可能因為第3者的貼文而付費，臉書因此採取「以戰求和」的戰術，劇烈的封鎖政策後，再與澳洲政府代表、財政部長展開談判。至截稿為止，臉書執行長祖克柏與澳洲財長已經進行2次視訊會議，以主帥對主帥的模式開啟談判。

但2次主帥談判，雙方立場都沒有動搖。澳洲財長在臉書封鎖事件當天說：「今天發生的事件已向全澳洲人民證明，這些社群巨獸操控市場的壟斷影響力極為駭人……。」直至台北時間2月23日，談判才初見共識，臉書封鎖澳媒怪象將暫告化解。

各國政府對於澳洲的「起義」，大多站在同情立場，率先力挺澳洲政府的是加拿大，在元月就由加拿大媒體發起同樣的訴求，爆發臉書封鎖澳洲事件當天，加拿大文化資產部長譴責臉書，宣稱「加拿大站在此次戰役的前線，我們確實是世界上首批這樣做的國家。」

加拿大媒體業者呼籲政府採取行動，認為澳洲的新法令將協助本地新聞媒體每年獲得超過6億加拿大幣（約134.8億元新台幣）的收入。加拿大新聞媒體公會提出示警，如果政府不採取行動，加拿大總計3100個本地平面新聞媒體，將流失超過700個工作機會。

印度的媒體也對科技巨頭展開攻擊。印度曾經是帝國主義的殖民地，因此用英國東印度公司的例子來喚起民眾，套用東印度公司藉由併購、戰爭、使用行政力量消滅競爭者的歷史，來展開對科技巨頭擴張的限縮。

主戰場美國 白宮態度是關鍵

「政府vs.科技巨頭」戰役的最終決戰，當然還是在科技巨頭總部所在的美國本土。

美國前總統川普先前認為，科技巨頭是美國國家力量的延伸，因此在歐洲政府發起對科技巨頭課徵「數位稅」（Digital Tax）的議題上，川普不置可否；但是總統拜登高舉與歐洲政府聯盟的旗幟，新任財政部長葉倫接聽德國財政部長第一通祝賀電話，雙方就討論全球政府聯手對科技巨頭課徵「數位稅」的議題，讓德國政界歡聲雷動。

歐盟正試圖以OECD（經濟合作暨發展組織）為平台完成多國談判，一起對科技巨頭課徵數位稅，受到激勵的歐盟官員甚至認為，今年夏天就要完成對科技巨頭的數位稅。

美國兩黨的政治利益複雜，最極端的就是民主黨左派、以麻州參議員伊莉莎白．華倫為代表，華倫在民主黨總統初選時與拜登一路打到最後一局，之後轉為支持拜登的重要力量，而華倫在競選期間最重要的政見之一，就是分拆科技巨頭。

仰賴民主黨左派力量勝選的拜登，當然不能忽視華倫等人的主張，但是他與加州出身的副總統賀錦麗能夠勝選，靠的也是矽谷網路公司的力挺，推特、臉書在競選白熱化的最後階段，封鎖川普的言論，對拜登來說是勝選的臨門一腳。高喊團結與協調的拜登，面對民主黨內2個極端的主張要如何「團結與協調」，是一個高難度課題。

不過，限縮科技巨頭的力量，已經是共和與民主兩黨議員的共識，美國眾議院兩個委員會將同步召集反壟斷公聽會，其中能源與商務委員會訂在3月25日舉行公聽會，傳喚臉書的祖克柏、谷歌的皮查伊，以及推特的多西（Jack Dorsey）3位執行長。主導聽證會的民主黨議員表示，這幾家社群媒體「放任錯誤訊息傳播……，造成了今年1月國會群眾暴力事件。」

眾議院司法委員會也在主席納德勒（Jerrold Nadler）以及多位議員主導下，加速對科技巨頭的反壟斷審查。納德勒等議員在公開聲明中表態：「幾家掌握網路進出門戶的公司，長期以來已經阻斷市場競爭、抑制創新、弱化創業精神。」在去年10月促成聯邦司法部聯合各州檢察總長對谷歌提起反壟斷訴訟後，眾議院司法委員會的議員們再出重手，誓言要修改聯邦法令，遏止科技巨頭壟斷的力量。

眾議院司法委員會反壟斷小組亦已擬定法案，加入澳洲政府陣營，幫助美國小型新聞機構發起對科技巨頭的集體談判，藉由收費、公平露出，用政府的力量幫助原創新聞媒體與科技巨頭取得談判的籌碼。

台灣情況與澳洲、加拿大類似，谷歌與臉書等科技巨頭拿走超過6成廣告收入，幾家媒體面對科技巨頭毫無談判能力；但台灣政府一直將谷歌、微軟等對台灣的投資視為重大政績，能否跟隨各國的腳步展開對科技巨頭的戰爭，則是蔡英文政府高難度的挑戰。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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