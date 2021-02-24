房市明明很熱 天龍國買房為何越買越小？ 專家：跟「這個原因」有關

【撰文 黃健誠】

在台北市買房子，只能越買越小？

2020年至今房地產市場交易持續熱絡，房價似有漸漲走勢，但房仲業者統計，去年在全台六都的建物所有權買賣移轉單位面積，台北市的單位面積最小，平均每棟僅24.4坪。

這比2019年的25.8坪還少了5.4%，顯見台北市買房有越買越小的趨勢。

根據中信房屋統計，2019年全國建物所有權買賣移轉面積，每棟平均為106.7平方公尺（約32.3坪），較2018年的107.5平方公尺（約32.5坪），微幅減少0.7%。

從六都數據來看，買賣移轉單位面積增減幅度，分別為台北市年減5.4%、新北市年增0.2%、桃園市年減0.3%、台中市年增0.1%、台南市年增1.5%、高雄市年減1.8%。

對此，中信房屋研展室副理張漢超分析，2020年全國買賣移轉棟數達32.6萬棟，年成長8.76%，但從2018年以來，全國建物所有權買賣移轉的每棟單位面積卻已連續兩年縮減，連台北市也如出一轍。

這也顯示房市交易熱絡的背後，實際購買面積跟不上交易量的成長幅度，而寸土寸金、房價較高的台北市受影響更明顯，不僅房子越買越縮水，平均面積更是六都中最小，僅24.4坪。

台北市房子愈買愈小 因2020下半年交易主力轉向

張漢超提到，「量」與「面積」是影響買賣移轉單位面積的兩大變數。若交易量增，交易面積卻減少或成長幅度不如交易量，最終都會使得房產越買越小。

台北市雖然房產交易熱絡，但空間面積越買越小，是因2020下半年，台北市受房市交易回溫的帶動，整體交易量大幅回溫，全年買賣移轉棟數成長了12.4%、為六都成長第二高。

不過，由於房價仍維持高檔，交易主力因而轉向坪數較小的產品，全年度買賣總面積也因此僅成長6.3%，最終使得移轉單位面積不僅落於六都最小，同時縮水幅度也最大。

六都房屋買賣之移轉單位面積 府城居冠

另外，六都中以台南市的買賣移轉單位面積最大。

張漢超認為，這除了當地居住習慣，2020年台南建物買賣移轉棟數的滑落也是另一主因。去年台南市不動產市場利多不斷，但相關利多主要反映於土地相關領域，成屋市場並未直接受惠。

比照過去兩年土地與建物的交易量來看，去年台南市土地交易量成長表現其實更勝於建物，建物交易量甚至還萎縮了0.6%。

張漢超表示，由於台南房價持續成長盤整，交易心態略見縮手，使得建物交易量微幅縮減，但在交易面積成長、量卻減少的狀態下，買賣移轉單位面積卻反而因此拉高，讓台南拿下六都買賣移轉單位面積最大、增幅最高的冠軍。

本文授權自今周刊，原文見此。

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